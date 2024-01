Rodrigo de Loredo, diputado de la Unión Cívica Radical, afirmó que el radicalismo hace un “culto de sensatez” frente al proyecto de ley que se debate en el Congreso. “De alguna manera vamos a liderar en este trámite parlamentario la postura de la racionalidad, de la practicidad y de la coherencia”, aseguró en la comunicación que mantuvo en el móvil de Bruno Ghiso por Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Ghiso: ¿Qué expectativas tenés para esta segunda jornada?

Poder escuchar e indagar a los funcionarios de manera directa y tratar de ir evacuando todas las inquietudes, dudas y diferencias que tenemos.

BG: Respecto a lo que dijiste ayer, el pensamiento del bloque de la UCR va a acompañar el espíritu del DNU y de la ley ómnibus, pero tampoco va a ser un cheque en blanco…

Sí, nuestra postura sigue siendo la misma. Estoy entre dos fuegos: un día me insultan los K y al otro los libertarios, se corresponde con el pensamiento histórico de nuestro partido. El radicalismo hace un culto de la sensatez, de la racionalidad, que siempre tiene una actitud democrática y entiende los tiempos. Le damos crédito al Gobierno que recién asume para que pueda llevar adelante su programa, porque es lo que votó la gente, aunque tengamos diferencias.

Hay muchos excesos, que son los que estamos planteando. De alguna manera vamos a liderar en este trámite parlamentario la postura de la racionalidad, de la practicidad, de la coherencia, que es el espíritu que vamos a sostener. Somos los que con mayor prioridad hicimos un trabajo exhaustivo de todos los textos, una semaforización de estos: entramos a los detalles, analizamos qué requiere correcciones, qué es necesario y qué no.

Raúl Alfonsín, a fines de 1989, se quejó del DNU enviado por el propio Barra, ya que para Alfonsín, la política en Argentina debía renacer, porque la política es diálogo, discusión y deliberación. “Se está manejando como si fuera una democracia deliberativa, se considera que ha sido elegido y que puede hacer lo que quiera, pero esto no es así de ninguna manera”, remarcaba Alfonsín en declaraciones fácilmente adaptables a la actualidad.

Más grave incluso, porque ahora, lamentablemente, esta reglamentación que le dieron a los decretos pone al DNU en ese lugar tan extraño que, paradójicamente, en algunos casos le termina dando más fuerzas que a las leyes. Tomo la reflexión de Raúl, es uno de los cultores de mi pensamiento. Una apretadísima síntesis de un legado comportamental de Alfonsín es la ética de la responsabilidad del funcionario público, de Max Weber, que difiere de las éticas individuales. Una ética atravesada por el contexto, por el tiempo, por la hora, por la justipreciación y la multiplicidad de factores.

La combinación de las dos éticas, porque Marx Weber luego hizo una defensa de la ética de las convicciones…

Por ejemplo, ahora las delegaciones de esta magnitud que proponen estos paquetes legales nos parecen inaceptables. Incluso es una ironía alguien diga que necesita todos los poderes del Estado en una persona. Ahora que se ha puesto de moda lo alberdiano, nos olvidamos del propio Alberdi. Él decía que le demos a los ejecutivos las facultades para que sean efectivos, pero a través de una Constitución, porque al final del día él tenía su impronta de liberal económico, pero era un liberal con todas las letras. El liberalismo reducido a la libertad de mercado es una caricatura del liberalismo, como ha hecho el kirchnerismo de la participación del Estado, la ha caricaturizado. Entre sus dos fuegos, en un mundo de extremo, en donde yo digo que la tibieza es el extremo, es muy fácil ser extremista: te parás en una de las puntas, no tenés que argumentar nada, ni meterte a bucear o semaforizar la realidad.

Depende de la antología que uno construya, si uno construye una antología en una polaridad, como se viene construyendo ahora entre el kirchnerismo y el liberalismo, uno dice que estamos en un péndulo en el que vamos de un extremo hacia el otro extremo. Si uno construye otra antología, y se plantea que en realidad lo opuesto a esto es “extremismo versus moderación”, uno puede colocar al kirchnerismo y a los libertarios en la misma categoría. Por lo tanto, ¿qué se opone a esto? Milei castigó más al radicalismo que al kirchnerismo en su campaña. De hecho, se veía lo contenta que estaba Cristina cuando él asumió. Creo que, en el fondo, consciente o inconscientemente, Milei sabe que la verdadera oposición es la moderación.

Hay un hermoso poema de Borges que se llama “El antiguo alimento de los héroes”. Es la humillación, los insultos, los agravios, y ha sido una práctica que ha aplicado el Presidente con el radicalismo, lo ha puesto de moda. Pero bueno, ahora somos "tibios" como antes fuimos “tortugas". Tampoco nuestras posturas se van a tomar como reacciones a agravios personales. Me gusta decir que es el tercer vértice de un triángulo.

Si esos vértices estuvieran los dos en las bases y el otro arriba sería la síntesis hegeliana…

Tendríamos que tener la capacidad de construir eso. En cada uno de los temas, es una ingenuidad o una ignorancia creer en los modelos puros. Si te vas a las estatizaciones podés repasar la multiplicidad de empresas que están en la órbita de lo público en países desarrollados y la cantidad de empresas que no. Ves modelos en donde se aplican determinados paradigmas. El progreso y desarrollo de las naciones está en su estabilidad estratégica a partir de consensos estables que permitan darte una confianza práctica de cómo se para un país en el mundo.

Dado que vos fuiste un muy buen presidente de ARSAT, ¿creés que habría que privatizarla?

Es un extraordinario debate, yo resistí la privatización y llevé adelante una gestión con mucho esfuerzo personal. Después tengo conocimiento del devenir de la empresa, y tengo una mirada extremadamente crítica de lo que se hizo con la empresa. Hay un problema de diseño institucional, las buenas gestiones no pueden quedar en la bonhomía discrecional de las personas, de pronto aparece uno que quiere hacer patria y anda bien y de pronto aparece uno que la quiere usar como una agencia de contratación y es todo oscurantismo y despilfarro de los recursos públicos. Particularmente, en ARSAT, por tocar temas tan centrales como la conectividad u otro gran debate que es estimular o no el desarrollo de la industria satelital, que son debates que van de extremo a extremo entre subsidiar industrias a los que no se les pone estándares o hacerlo bien, por el nivel de sofisticación de la empresa, te diría que una ecuación en donde el management esté a cargo del privado, con gente idónea y que el Estado conserve una acción de oro y una mayoría accionaria, me parece que es una solución correcta para una empresa de esas características, que además tiene en su interior áreas. Por ejemplo, la TDA fue un plan ideado que fracasó, tiene un costo muy elevado, se hizo al calor de una guerra de medios impulsada por objetivos soviéticos. Me parece que hay que encontrar alternativas, fundamentalmente cuando una empresa tiene que estar en competencia y debe tener mejor staff de conducción. Estoy tratando de, con mucha honestidad intelectual, expresar mi experiencia de lo que viví.

Claudio Mardones: El diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria, habló justamente de este tema, cuestionó la privatización de ARSAT y se preguntó porque querrías privatizarla si es una empresa que da ganancias. ARSAT es uno de los lugares que está en el radar de las empresas de medios. ¿No cree que además de esta discusión esto pueda abrir otra etapa de lobby para poder apropiarse de una empresa estratégica del Estado que incluso genera ganancias?

Sobre estos proyectos y la estrategia privatizadora, es pública la postura nuestra de entender que es inaceptable que se quiera pasar a la sola firma del Presidente una privatización masiva de las empresas argentinas, estamos en contra de eso. Estamos a favor de que en cada caso en particular se envíe una ley y se analice su cuestión. Damos cuenta de un déficit consolidado del conglomerado de empresas públicas, que en mucho de los casos se torna irrazonable y regresivo que el Estado siga financiando déficit crónico de empresas mal administradas con gente no idónea, con liviandad de controles, porque no se rigen por las leyes administrativas de lo público. Entonces entran a la esfera de las leyes privadas y se producen grandes choreos en las empresas públicas. En algunos casos deviene en una inmoralidad.

La pregunta que le formulé al Presidente es si efectivamente ellos tienen intenciones de aprobar estas herramientas legislativas desde una perspectiva sensata, porque cuando plantean el “todo o nada” con nosotros no va. Me hace sospechar si quieren que se apruebe o que sea un chivo expiatorio y estemos discutiendo acá llevándonos la marca, cuando los problemas económicos pasan por otro lado. Escuchar al Presidente decir que los bonos BOPREAL fracasaron por opiniones nuestras alimentan nuestras dudas. Cuando escuchamos a Adorni decir que la brecha ha aumentado porque estos temas se están tratando, a nosotros nos desconcierta. Me pregunto si quieren aprobar esto o si lo quieren usar como una cortina de humo. En ninguno de estos textos hay un plan monetario de estabilización, es decir que no tienen nada que ver, son casi todas reformas de la microeconomía que no van a impactar en la inmediatez de la burguesía argentina.

Para levantarte el ánimo, me parecería correcto compartirte una nota de voz anónima sobre un chiste de la época en la que Barra era miembro de la Corte con Petracchi. Cuando Barra se entera que el "garganta" de Verbitsky era Enrique Santiago Petracchi, cuenta el mito que Barra entró hecho una furia en el despacho de Petracchi y lo acusó de ser "un hijo de puta traidor, peor que un radical", lo que generó la mirada de Petracchi y la pregunta en modo de respuesta: “¿Rodolfo, vos te das cuenta lo que me estás diciendo? ¿Hay algo peor que ser un radical?” Me parece que este chiste refleja el punto por el cual te putean de los dos lados…

Ayer, en la comisión, las defensas que hacía Barra de los textos citaban conferencias del coronel Perón y lo criticaban, con la misma enjundia desde el otro andarivel, los peronistas. Pero bueno, así está el país.

VF JL