La periodista radicada en Europa, Luisa Corradini, aseveró que "Milei vino a hablar de un universo que no existe en Europa". "La gente tenía la sensación de que él vive en un mundo paralelo", añadió sobre la presencia del mandatario en el Foro de Davos, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luisa Corradini es periodista, políglota, socióloga, doctora en historia, especialista en geopolítica. Además, ejerce como corresponsal del diario La Nación en Europa y es una de las pocas periodistas que se encuentra cubriendo el Foro Económico Mundial de Davos.

Día 39: Davos vergüenza

Entre esas persona que viven más en un mundo de fantasías e ilusiones como dice la canción "El ladrón de mi sueño", de Beatriz Sánchez, ¿podríamos decir que esa era la perspectiva que le generó a algunos de los que estaba allí en Davos nuestro Presidente?

La función del corresponsal es dar la visión del otro lado del país en el que el lector sigue la actualidad. Entonces, uno trata de explicar cómo vive ese otro mundo la realidad de un país determinado. Lo que parece haber sucedido o suceder con Javier Milei es que está sumergido en una realidad que los europeos no entienden, no conocen y no consiguen integrar. Cuando uno trata de explicarles lo que ocurre en Argentina en este momento, cuál es la transformación de ese país durante estos años, les parece imposible. Lo contrario es real, Milei vino a hablar de un universo que no existe en Europa. En consecuencia, la gente tenía la sensación de que él vive en un mundo paralelo y, probablemente, sea cierto.

Milei en Davos: la reacción de los medios del mundo a su discurso en el Foro Económico Mundial

Aquí también nos pasa lo mismo que a los europeos. Te escuchaba y la palabra que me venía a la mente era "ensimismado" y literalmente, estar en sí mismo, en un mundo propio.

Totalmente.

Javier Milei en Davos.

Todos los líderes carismáticos están fuera de la Campana de Carl Gauss y tienen un grado de anormalidad, entendiendo la anormalidad no como patología sino como algo fuera de la norma. Y muchas veces uno se pregunta hasta qué punto es una característica de los presidentes y este la tiene en un porcentaje bastante extremo, que es algo que también nos llama la atención a nosotros. Tiene, además, una ontología porque coloca incluso a la democracia cristiana dentro del socialismo, que es lo que debe haber generado esa sorpresa al Auditorio.

A la democracia cristiana y a la socialdemocracia. No se puede poner en la misma bolsa. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar a alguien que está escuchando y que vive en este mundo, que vive hace 40 años en una Europa dominada por el Partido Popular Europeo, que es de centroderecha, donde el Parlamento Europeo está dominado por la derecha, y la Comisión Europea también? Prácticamente el socialismo no existe en Europa. ¿Cómo decirle a la gente que todas estas personas se preocupan no solamente por mantener un liberalismo profundo y sólido, sino además proteger al público, las opiniones públicas y a los electores sobre todo de las brutalidades del mercado descontrolado? ¿Cómo explicarle a esa gente que terminan todos en la misma bolsa con los nazis, fascistas, comunistas? Hay un desfasaje en la percepción de socialismo de Milei que no tiene que ver con la percepción que pueden tener los norteamericanos de lo que es el socialismo. Es decir, la definición política, filosófica y cultural de lo que es el socialismo en Europa no tiene nada que ver con esa percepción negativa de la que habla Milei y a la que acusa de todos los errores.

Javier Milei se reunió con la reina Máxima de los Países Bajos

Ir construyendo una ontología propia. Casualmente no te ponía a la socialdemocracia porque él podía considerar que aquí en Argentina se definía socialdemócrata. Obviamente, el partido radical es socialdemócrata y Raúl Alfonsín lo era. De hecho, él aquí antagoniza más con los radicales que hasta con el kirchnerismo, al que generalmente no nombra y alude que tiene que ver con lo mismo que pasaba con los mencheviques y los bolcheviques, o sea, finalmente al socialdemócrata (como también es capitalista) se lo siente como un traidor que se fue así el socialismo por decir que está en la centroizquierda. Pero a la democracia cristiana, como vos decís, la mayoría de la derecha que gobierna Europa, acusarla de socialismo evidencia haber producido un shock allí. Además, no se produjo la reunión con Emmanuel Macron, ¿no?

No se produjo y estaban a 50 metros de distancia. Lo que yo dije en notas anteriores, y que rigurosamente es cierto, es que todos los gobiernos europeos tienen los ojos puestos en su propia agenda y ésta son las elecciones europeas en el mes de junio. En consecuencia, como la extrema derecha europea avanza a pasos agigantados, todos los líderes europeos tienen extremos cuidados en hacer algún gesto que pueda ser malinterpretado por sus propias opiniones públicas. En realidad, aquí no está el hecho de prejuzgar o no, presuponer o no cuáles son las cualidades de un nuevo mandatario, sino que cada uno tiene sus propias ideas. No creo que sean demasiado positivas, lo digo de todo corazón, y eso se ve en los artículos de prensa de todos los países europeos. En este caso, es un momento muy importante para todos los líderes de Europa porque las elecciones europeas son en junio y hay que ganarlas.

La reunión de Javier Milei y la directora del FMI en Davos.

Por eso digo que me parece muy sintomático que, habiendo tenido una relación telefónica con Macron e inmediata, porque fue el primer medianamente normal del mundo que llamó para felicitarlo cuando ganó (creo que le envió una camiseta de Boca firmada y se sacaron una foto agradeciéndole) y se suponía que estando a 50 metros se produciría esa reunión, interpreto que no se haya producido como un análisis de la gente de Macron de que una foto con Milei hoy sería contraproducente electoralmente.

Para el periodista del diario el País, el discurso de Milei "fue brutal, las caras y los comentarios eran lo peor""

Fernando Meaños: Más allá de las clasificaciones ideológicas que dejó el discurso de Milei, hay una frase que quiero compartir con vos. Milei dijo: "El mundo de hoy es más libre, rico, pacífico y próspero que en cualquier momento de nuestra historia". ¿Cómo puede entenderse eso desde los ojos y oídos de los líderes europeos en momentos donde se sabe los conflictos que atraviesa el mundo tanto en lo económico como con los conflictos armados y los problemas de la inmigración? ¿Cómo puede leerse ese diagnóstico en los ojos de un líder europeo como los que estaban allí en Davos?

Naturalmente, lo que estaba diciendo Milei cuando nos dio esa lección extensa de historia económica es que si comparamos el mundo actual con la Alta Edad Media es verdad, el mundo avanzó y es más rico que nunca. Pero los líderes políticos no se ocupan de la Edad Media, sino de lo que pasa hoy. Hoy el mundo está en una situación extremadamente peligrosa. Vos sos especialista en economía y sabés (desde el punto de vista económico) que los pronósticos no son maravillosos ni brillantes. Y desde el punto de vista geoestratégico tampoco estamos en la mejor de las situaciones, con una guerra en el pleno corazón de Europa y con otra guerra en Medio Oriente que puede desestabilizar toda la región.

Milei vive en un mundo personal donde teoriza las cosas. Probablemente no las teorice mal, lo que pasa es que no tiene nada que ver con la realidad actual y ese es el grave problema: qué es lo que va a pasar con esa visión del mundo, con esa posición que tiene él durante todos esto años que tenga que dirigir el país y sacarlo del pozo en el que está.

Lousteau criticó el discurso de Milei en Davos

FM: ¿Puede haber una clase de respaldo o de visión positiva desde el lado empresario? Lo pregunto en el sentido de fijar esta posición de un liberalismo tan extremo de un sector público o Estado que prácticamente quede reducido a su mínima expresión. Hace algunas horas apareció un mensaje en X (Twitter) de Elon Musk elogiando el discurso de Milei. Eso, en el mundo empresario más que político, ¿le ves una perspectiva de que pueda recoger algún apoyo?

Sí. Una gran perspectiva, pero además enormes peligros porque el dinero no tiene ideología. Tendrá que tener mucho cuidado porque, tal vez, por denunciar un tipo de casta, Milei va a terminar siendo el Joker de la verdadera casta.

