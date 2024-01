Federico Zapata aseguró que la sociedad argentina siente la necesidad de llevar adelante reformas, sobre todo en el Estado, pero no apoya la quita de subsidios ni la suspensión de la obra pública. “Milei está intentando cruzar las Sierras de Córdoba en una moto a 180 y sin casco”, indicó el co-director de la consultora Escenarios en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Zapata es analista, politólogo, co-director de la consultora Escenarios. Además, es editor de la revista digital Panamá.

¿Qué pasa con la imagen del presidente Javier Milei?

Para pasar en limpio este primer mes, probablemente el activo más relevante es la relación con la sociedad. Con la sociedad en general y con su sociedad. Le hago la aclaración porque me parece que vale la pena.

¿Su sociedad es la sociedad que lo votó directamente? ¿El 30% decís vos?

Su sociedad es el pueblo que ha construido Milei. A diferencia de la experiencia macrista, que de alguna manera apostó como a la atomización en los algoritmos de su propia sociología, Milei ha sido muy efectivo en diseñar su propio pueblo. Yo creo que te lo comenté en algún momento el año pasado, pero en algún momento del año, cercano a la primera elección, nosotros tuvimos un salto de la cantidad de gente que se definía como libertaria, que pasó al 15%. Esto es tres veces la cantidad de gente que se define como radical, tres veces la cantidad de gente que se define como cambiemista, y prácticamente la misma cantidad de gente que se define como kirchnerista. O sea, fue muy efectivo en politizar, movilizar y construir una especie de minoría intensa, que es obviamente la que apoya con mayor fuerza el conjunto de sus medidas.

Más allá de ese recorte que me parece muy relevante, hoy sostiene todavía un apoyo considerable en el hueso de la población argentina, al galope, te diría, de la batalla cultural que ha logrado ganar, que es el 55% que dice que para que la situación económica del país mejore, el paquete de medidas son necesarias, y bueno, en torno a esa pregunta, digamos, con esa respuesta favorable tan amplia es donde se consolida la relación con la sociedad, que lo tiene hoy como uno de los pocos dirigentes en el nivel nacional con un diferencial positivo.

¿Ves que eso declina, es estable o se acrecienta? ¿Cuál es la tendencia? Porque siempre dicen que no hay que mirar la foto sino la película.

Si yo miro la película, lo que tengo es una especie de histograma, en el caso de Milei, porque ha sido completamente inestable a lo largo del año, o sea, con meses en los que se nos disparaba para arriba la positiva, la negativa, con un patrón muy inestable. Lo que sí tenemos desde el año pasado a esta parte, desde diciembre, una positiva que está estable en 47-48 puntos, que prácticamente no se ha movido, y una negativa que desde diciembre para acá sube en 10 puntos, o sea, tiene una negativa de 24 puntos, casi su piso histórico desde que lo estamos midiendo, y pasó a una negativa de 35 puntos, eso todavía le da un diferencial positivo, que es lo que a uno siempre le interesa en la consultoría, de casi 12 puntos, pero lo que tenemos es una positiva estabilizada con una tendencia a la alza de la negativa.

Esto es un liderazgo que se mueve tanto, a diferencia de los otros líderes que suelen tener como relaciones más estables con la sociedad, la relación con Milei es tan excéntrica que es difícil entender si es un patrón o cómo va a ser lo del mes que viene, pero en principio en el primer mes tenemos esa confrontación.

Javier Milei en Davos.

Ese crecimiento de la negativa, sin afectar la positiva, tiene que ver con la gente que no opinaba, pero esa gente se va a acabar.

En algún momento sí. ¿Qué tiene como luz amarilla el estudio y que tiene como luz verde a favor de él? Como luz verde te diría que las expectativas son bajas. Es decir, aquellas personas que creen que su situación económica va a mejorar en un año, hoy es un tercio, es muy chiquito. Aquellos que creen que Milei puede solucionar el problema de la inflación, pero no en el pronto plazo, es un grupo grande, 42%. O sea, eso está jugando a favor de Milei. ¿Dónde empiezan las alertas amarillas? Básicamente, los que creen que los cambios deberían ser graduales y de poco, que nos salta al 51%, contra los que creen que los cambios deberían ser rápidos y de golpe, que estamos en un 34%. Eso hace un año exactamente al revés. Es decir, cuando los procesos de reforma y ajuste empiezan, y la sociedad lo empieza a sentir como cercano.

¿Hoy ganaría Horacio Rodríguez Larreta, así planteado?

Así planteado, hoy tendría más posibilidades un Larreta, un Schiaretti. Lo de Massa era muy complejo porque tenía una situación de gobernabilidad. Pero digamos, hoy efectivamente tendrían mejor performance, probablemente es contrafáctico, pero un liderazgo que planteara algo más.

¿Qué crees que debería hacer la oposición?

Yo creo que, por supuesto que es cualitativo, la oposición en general y lo que queda del peronismo en particular, debería priorizar darle las herramientas para que él pueda intentar estabilizar la economía argentina. Me parece que la sociedad argentina tiene un amplio consenso en relación a la necesidad de llevar adelante ciertas reformas. Yo hubiese preferido que esas reformas se lleven adelante de una manera consensuada, es decir, yo creo en la modernización del régimen laboral pero no me parece que la modernización del régimen laboral tenga que hacerse unilateralmente por decreto, y no me parece menor la diferencia.

Sí creo que no tiene que caer en la trampa la oposición de trabar o ser la excusa para que Milei profundice la crisis de la sociedad con el sistema político, en todo caso probablemente tienen que evitar que pase esta ley ómnibus así como está planteada en general. Quizá lo ideal sería que pase una suerte de proyecto que le garantice las herramientas para gobernar, pero que no altere la sustancia de la sociedad argentina, que tiene un montón de problemas y necesita un montón de reformas, pero que tampoco es una sociedad que pueda despreciar completamente el conjunto de sus instituciones. Me parece que tienen que evitar caer en la trampa esa.

Unión por la Patria, va a ir por un sistema más general de oposición, de una oposición global, pero me parece que el peronismo que queda suelto ahí dando vueltas, tiene que ser inteligente.

¿Decís que Pichetto y los radicales van a hacer un equilibrio entre aprobar parcialmente?

Me parece que es lo más inteligente, porque si no, de lo contrario, si uno hace un bloqueo frontal, primero que la sociedad hoy entiende que hay que hacer reformas, entonces hacer un bloqueo frontal es como decirle a la sociedad que no hay que hacer reformas y todos saben que hay que hacer reformas. Entonces, en todo caso, lo que hay que hacer es a ese mamotreto transformarlo en un texto inteligente que permita algunas reformas parciales que se necesitan y evitar que Milei, en todo caso, lo utilice de excusa para fracasos que tienen que ver fundamentalmente con la dificultad que está teniendo en el primer mes para construir un gobierno, para construir una coalición de mayoría y para tener un diagnóstico preciso de por dónde pasa la reforma en la Argentina. Esos son problemas de Milei. Hay que evitar que el sistema político se haga cargo de los problemas de Milei en todo caso.

Miguel Ángel Pichetto.

Fernando Meaños: ¿Qué ves en cuanto a la tolerancia hacia el ajuste?

Ahí es donde empieza a descomponerse y a volverse más confuso el programa. Porque, digamos, yo te diría, el grueso del apoyo o del soporte que tiene el proceso de ajuste de la Argentina está dado por la idea de que debería ajustarse el Estado. Ahora, obviamente, cuando uno empieza con doble click ahí, los ajustes no solamente terminan impactando en el Estado. Entonces, hay contradicciones que son las que tiene que resolver la política. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, entre las medidas que mayor afectación tienen en el paquete que anunció Milei está la recesión de contratos laborales del Estado y reducción del número de Ministerios y Secretarías. Pero, entre las medidas que menos apoyo tiene, está la suspensión de obra pública, recorte de transferencias a las provincias y reducción de suicidios. Vos me decís, bueno, esto es una ensalada. Bueno, sí, es una ensalada.

Entonces, el timing de todo esto, en realidad está un poco guiado por el timing de la capacidad que tengo o no para bajar la inflación en el fondo. Si Milei logra bajar la inflación hacia el otoño, en el marco de medidas que van a tener apoyo y medidas que no van a tener apoyo, como por ejemplo la reducción de subsidios que es en las que menos apoyo cosecha, yo creo que eso le da carretera para ordenar su relación con la sociedad a lo largo del año.

FM: Tiene muy poco tiempo, tendría que mostrar efectos casi inmediatos.

Es que Milei al comportarse como un aceleracionista político, los tiempos se los acelera él, de alguna manera. Él está intentando cruzar, voy a usar una metáfora cordobesa, está intentando cruzar las Sierras de Córdoba en una moto a 180, sin casco. Si Milei se tropieza en otoño, y carece de una estructura política, es un problema de Milei, pero el que está acelerando el tiempo político es él.

Es él el que en lugar de utilizar las ruinas del sistema político para construir una coalición mayoritaria que le permita tener casco, cinturón de seguridad, ir a 120, que es la velocidad permitida, quiere ir a 180 sin casco, sin cinturón de seguridad, sin sistema político. Bueno, entonces él está ajustando en pleno a su relación con la sociedad. La relación con la sociedad lo va a juzgar por la capacidad que tenga o no de domar la inflación. Los estudios nos dicen que eso es que tiene una ventana de tiempo larga. Ahora, después cuando te empieza a pegar en el bolsillo, cuando vos en marzo tenés que pagar la cuota de la prepaga, de la escuela, ir al supermercado. Bueno, probablemente ese horizonte temporal que nosotros vemos del abstracto, se empiece a cortar.

Entonces, ahí el que se está poniendo en un brete al no construir un sistema de seguridad en el sistema político es él. Y eso me parece que era algo que de alguna manera insinuó hacer antes del 10 de diciembre, evitó caer preso del PRO y empezar a construir una coalición y después lo abortó en esta suerte de sistema de tecnócratas que toman decisiones unilateralmente, que tiene como epicentro, de alguna manera, a Stuzenegger. Lo abortó y ha entrado nuevamente en una suerte de tensión que lo tiene como un trotskista de derecha dando vueltas en el sistema político.

Ese es un problema de él, digamos. El que se está acelerando la crisis, el aceleracionismo también implica que a veces te acelera la crisis. Y es ahí donde me parece que o corrige esto rápidamente en los próximos meses o va a tener, no solamente los beneficios de ser un aceleracionista, sino también un costo de serlo.

