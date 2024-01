La autopercepción de Milei sobre su discurso

La periodista de política y economía, Nuria Am, informó acerca del posteo de autopercepción que Javier Milei tuvo sobre su discurso en Davos, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El Presidente realizó un posteo en el que se ve un león envuelto en la bandera argentina, un martillo aplastando a la bandera comunista acompañado de un texto que dice: "Mi discurso en Davos. Viva la libertad, carajo".

Además, se tomó el trabajo de poner en una publicación también cuántos likes tiene cada uno de los líderes mundiales que hablaron en Davos. El que más likes tiene es él y se encarga de remarcarlo. Se ufana de esta situación tal como el ministro de Economía le responde a Martín Tetaz expresando que es increíble el magnetismo que genera en un auditorio Milei.

Por otro lado, fue un poco insólito que después se saque una imagen con la titular del Fondo Monetario Internacional con el pulgar para arriba como si fuera un rockstar.

Está claro que tuvo una base doctrinaria para un auditorio. Se olvidó de quienes lo estaban escuchando porque lo mismo podría haber dicho en un auditorio de una facultad, pero allí había presente gente muy pragmática que de lo que dijo Milei sabe mucho. Lo que faltaron fueron respuestas a cómo llevarán adelante las transformaciones en Argentina que hoy parecen muy trabadas con un Congreso que aún nadie no puede jugarse por lo que pasará dentro.

Parece que en las últimas horas se embarró la cancha de una manera tal que se decía que se iba a sesionar el fin de semana, ahora parece que no y será la semana que viene. Milei quería mostrar un gesto de fortaleza con, por lo menos, media sanción en Diputados o un dictamen favorable en la Cámara Baja antes del paro del 24 de enero para mostrar una señal de robustez frente al primer paro que se le viene en contra la semana que viene.

No puede lograr eso todavía. Viene con un discurso como el de ayer que parecía para otro auditorio que para el que le tocaba mencionar, lo festeja en las redes. Tetaz escribió sobre el discurso de Milei y afirmó: "El Presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta). Insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo".

Luis Caputo le responde por X (Twitter) a Tetaz expresando: "Martín, es exactamente al revés. Nunca vi tanto interés de empresas para invertir en economía real. Todos asombrados con los cambios y la mayoría preguntándose si la política va a acompañar. El magnetismo que genera Milei no lo he visto nunca, ni siquiera con Carlos Menem".

Lo cierto es que todos estamos llenos de preguntas, de qué es lo que está buscando un Milei en este momento. No tiene el apoyo que necesita en el Congreso y así y todo se muestra con la misma dureza al momento de hablar sobre las reformas que trata llevar adelante. Además, los bloques aliados a los libertarios están diciendo que algunas cuestiones así como están del Congreso no salen: reforma jubilatoria, retenciones, privatizaciones y alguna cuestión más que están dispuestos a rechazar. Se habla de más de un dictamen dentro del Congreso una vez terminado el plenario de comisiones.

A todo esto y como parte de lo que está sucediendo en Argentina hoy, hay dos automotrices de primera línea que están informando que paran sus nuevas producciones durante todo enero y vuelven a producir a partir de febrero.

Charlamos con una de ellas y la consulta era qué es lo que frenan y todo lo que tiene que ver con la producción de nuevas unidades. Están con bastantes problemas con el Bopreal que es el bono para los que importan, este cambio en el sistema que hizo el gobierno actual que hace que las autorizaciones para importar sean automáticas y no haya que pedir una autorización al Gobierno. La automotriz manifiesta que el Bopreal no pueden meter el Bopreal en cualquier lado, con lo cual "tenemos un problema con eso" y con las deudas que cada una tiene con el exterior, por lo que necesitan dólares con los que todavía no cuentan y llegaron a la decisión de parar la producción nueva hasta fin de mes y allí ver qué pasa en febrero.

Se está hablando de algo que representa que en cada uno de los sectores de la economía productiva que donde hoy lo tocan algo hace ruido. Mientras tanto, Milei se autopercibe como el león que tritura la bandera del socialismo.

