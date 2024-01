En Davos, Milei repitió frases de una charla TED que hizo en 2019

Charla TED 2019: “Fíjense que entre el cero y 1800 la tasa de crecimiento era del 0,02 % en términos per cápita. Durante el siglo XIX, se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65%. En los primeros 50 años del siglo XX, se creció al 1,06, en la segunda parte 2,1%, y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? una aceleración fenomenal de crecimiento. Si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman 1,15% de crecimiento, hoy el mundo estaría creciendo cerca de 4,15% per cápita. Eso significa que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir que en un siglo vamos a estar logrando 4,6 veces más de lo que logramos en la historia de la humanidad. ¿Y eso se manifiesta en qué? se duplica el PBI per cápita: originalmente se tardaba 3466 años. después en el siglo XIX ese número cayó a casi 107, después a 65,74 la primera parte del siglo XX. En la segunda, 33,35%. Y ahora, 23,45%″.

Davos 2024: Durante todo el período – comprendido entre el año cero y el 1800 – la tasa de crecimiento dePBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02 por ciento, anual. Es decir, prácticamente sin crecimiento; a partir del siglo XIX con la revolución industrial la tasa de crecimiento pasa al 0,66 por ciento. A ese ritmo para duplicar el PBI per cápita se necesitaría crecer, durante 107 años. Ahora bien, si observamos el período entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66 por ciento, anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el período – comprendido entre 1950 y el año 2000 – vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 por ciento, anual, lo que derivaría en que sólo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo.