Carlos Bianco: "Si el peronismo no terminaba su gobierno hubiera sido su fin"

Carlos Bianco sostuvo que entre el peronismo y Milei hay puntos de vista completamente opuestos, sin embargo, dejó claro que deben ser una oposición que respete la institucionalidad. "El peronismo tiene que comportarse de manera responsable en términos institucionales para que el gobierno actual termine su mandato, pero para que no gobierne un día más de lo que corresponde a este periodo democrático", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de Buenos Aires, el hombre más cercano a Axel KIcillof. Había sido jefe de Asesores desde 2021 a 2023, y había sido jefe de Gabinete de la Provincia en los primeros años de Kicillof (2019 a 2021). También fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación entre 2013 y 2015, durante el último año de Cristina Kirchner como presidenta, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía.

Carlos Bianco es el hombre de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, fue jefe de Gabinete los primeros dos años de gobierno. Cuando se pierden las elecciones de medio turno en 2021, por distintas presiones de sectores no cercanos a Kicillof pero parte de la coalición de gobierno, se coloca a Martín Insaurralde en esa posición y Bianco pasa a ser jefe de Asesores. Ahora Kicillof volvió a ganar las elecciones, reforzando su posición. Previamente, por el escándalo del yate-gate, se había sacado de la Jefatura de Gabinete a Insaurralde, se eliminó la posición de jefe de Gabinete y muchas de las funciones de ese cargo las asumió el ministro de Gobierno. Actualmente, Bianco vuelve a ocupar la posición más importante dentro del Ejecutivo. Mientras que Cristina Álvarez pasa a la posición que tenía Bianco anteriormente, jefe de Asesores. Es decir, Bianco vuelve el hombre más importante del Gabinete de Kicillof. ¿Es equivocado lo que estoy diciendo?

Hay algunas que no comparto. Más allá de los cargos circunstanciales que a uno le tocan, lo que hizo todo este tiempo Axel es formar un equipo de trabajo en donde todos tenemos responsabilidades distintas que pueden cambiar de acuerdo a los contextos políticos y vinculados con la gestión.

Me siento muy honrado por el Gobernador. Que en su momento me haya nombrado jefe de Gabinete, luego jefe de Asesores cuando cambiaron algunas circunstancias políticas posteriores a las elecciones y el gobernador decidió ampliar el Gabinete. Muchos me decían "te desplazaron" y no, me dio otra responsabilidad, que la cumplí con mucho esfuerzo y sacrificio, como hacemos nosotros, el resto de nuestros compañeros también.

Ahora decidió hacer algunas modificaciones también, como las que señalaste. Decidió eliminar la Jefatura de Gabinete de Ministros y sustituir esas competencias entre varios Ministerios. No es que el Ministerio de Gobierno tendrá todas las competencias de la Jefatura, sí algunas.

En principio, una sustantiva que es la coordinación con los otros ministros, eso si va a estar dentro del Ministerio de Gobierno, pero hay otras competencias que tenía la Jefatura y seguramente terminarán en la Jefatura de Asesores, en algún otro Ministerio.

¿En líneas generales la interpretación es correcta?

Si. Quizá, algunas salvedades, pero es lo que acabo de explicar.

Gobernar la Provincia con un Gobierno Nacional de signo contrario

Me imagino el desafío que implica, tanto para vos como para Kicillof, gobernar Buenos Aires con un Ejecutivo Nacional de signo contrario, probablemente más contrario que nunca. El caso recordado similar es el de Carlos Ruckauf con Fernando de la Rúa, por las diferencias ideológicas entre ellos, o el de Domingo Cavallo y Ruckauf, que en ese momento era el ministro de Economía y, al mismo tiempo, había integrado la fórmula de Ruckauf, y le había permitido, con su porcentaje, ganar Buenos Aires. La distancia que hay hoy entre Javier Milei y Kicillof casi podemos decir que es tan grande y con posiciones tan opuestas como la de Friedrich Hayek y John Keynes.

Viéndolo desde esa perspectiva, histórica es una experiencia inédita dadas estas circunstancias.

Un presidente que se define como liberal libertario, mientras nosotros somos peronistas, tenemos una tradición muy distintas a esas ideas, las cuales se resumen en las históricas tres banderas de la soberanía política, las Malvinas, el sentir y pensar de nuestro pueblo, independencia económica, etc. Por eso, entre otras cosas, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se tomaron definiciones muy importantes en ese sentido.

Quizás la más visible, en su momento, fue el pago al FMI de los 9500 millones de dólares para que el organismo financiero no intervenga, monitoree ni intente sesgar nuestra política económica. Por supuesto, y es algo que dijo el otro día el Gobernador en su acto, la justicia social. El Presidente actual dijo que la justicia social era una aberración, nosotros creemos que es el valor principal y fundamental de nuestra doctrina peronista, es decir, trabajar para que todos los habitantes de nuestro país y provincia tengan igualdad de oportunidades y que esto permita movilidad social ascendente, un trabajo con derechos, entre otras cosas.

Lamentablemente, en estos últimos años no se pudo asegurar dadas las circunstancias externas. Y como también dijo el Gobernador en su discurso de apertura, como fuerza política cometimos errores, porque cuando nos eligieron en 2019 para gobernar los destinos del país dijimos que se iba a mejorar la distribución del ingreso y se controlaría la inflación, pero no se pudo más allá de los esfuerzos que se hicieron, en el contexto tremendo, que siempre hay que tenerlo en cuenta, como lo fue la pandemia, la sequía más grande de la historia en la Nación y Buenos Aires, las guerras que tienen un impacto financiero y económico sobre el precio de los commodities energéticos, entre otras cosas.

Esa es la principal razón por la cual la población, esta vez, a nivel nacional, como fuerza política no nos permitió tener una victoria. Coincido que es una experiencia inédita, dadas las diferencias diametralmente opuestas en términos ideológicos que tenemos respecto a los libertarios, neoliberales.

Este año no contarán con la misma transferencia de fondos del Estado Nacional que el anterior, pero la sequía no estará. No sé cuánto le aporta, cuánto equilibra una buena cosecha en Buenos Aires respecto de la pérdida de fondos.

En cuanto a las cosechas, terminan siendo buenas y son grandes noticias para el país y la Provincia. Gran parte de los fondos que sostienen, entre otras cosas, por las retenciones a la exportación, por los derechos a la exportación de granos, commodities agropecuarias, entra en la masa de recursos...

Cooparticipables...

Las retenciones no, pero sí otros intentos que permiten un buen desempeño del sector agrícola. Eso sumará recursos seguramente a la Provincia.

Pero, por otro lado, con estas medidas que se anunciaron, más allá de lo que pase con el sector agrícola, ya se dijo, es obvio y evidente que entramos en un terreno estanflacionario: estancamiento económico y probablemente una recesión muy fuerte. Más allá de lo que pase con el agro, que es una parte relativamente pequeña de la economía en términos de producto bruto de valor agregado.

Es muy importante en términos de exportaciones el sector agropecuario, pero es un sector pequeño en términos de cuánto explica del producto bruto total de Argentina y mucho menos de cuánto explica el nivel de empleo. Los sectores de servicios, industriales, con las medidas que se tomaron, seguramente tengan una caída en cantidad productiva y eso es claro que eso genera caídas a nivel recaudación, a nivel nacional y provincial.

Veremos cuántos son los recursos con lo que contaremos, tanto de nuestra recaudación, de nuestros ingresos, con el impuesto a los ingresos brutos, entre otras cosas.

La alternancia en el poder

Dejame hablar del futuro del peronismo. La lógica de un sistema democrática es la alternancia en el poder. El peronismo volverá a conducir Argentina en algún momento, sería lógico y deseable de que hubiera alternancia entre todos los partidos, aún teniendo éxito quien le toque estar en el oficialismo. Mi pregunta tiene que ver con el papel que puede cumplir Kicillof en esa renovación generacional que atraviesa el peronismo.

Por un lado, tenemos al kirchnerismo y no kirchnerismo, un peronismo más de "centro izquierda", y otro peronismo más de "centro derecha". Al mismo tiempo, tenemos otro significante binario, la idea que tiene el peronismo del Interior de que se subsidia al Conurbano, a los bonarenses. Lo que antes era contra la Ciudad de Buenos Aires o las disputas entre Ciudad y el resto del país, hoy es más grande, hay solo tres millones en la Ciudad y 10 millones en el Conurbano, o sea, la verdadera Ciudad versus el Interior hoy es Conurbano versus el Interior.

Allí hay otra persona de la misma generación de Kicillof, de apenas pasados los 50 años, que es el nuevo gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Él habla de los pitucos de la Recoleta, pero independientemente de los pitucos de la Recoleta, lo que hay es un grito del Interior sobre los beneficios que tienen los bonaerenses, por lo menos en el tema del transporte, subsidios, etc. ¿Te imaginás posible una alianza que ponga en valor al peronismo de Córdoba, como esa nueva canción de la que hablaba Kicillof, una alianza con Llaryora? ¿Cómo imaginás que debería ser esa nueva canción del peronismo? ¿Qué papel en esa nueva canción tendría que ejecutar Kicillof?

En primer lugar, dejame sacar un punto, ya que estamos hablando del futuro del peronismo, y hacer una reivindicación pública, porque si analizamos cómo estaba nuestro Gobierno a la mitad del año pasado, antes de que asuma Sergio Massa, te acordarás bien de que se hablaba de que se escuchaban las aspas del helicóptero, no se llegaba a fin de año. Podía haber una Asamblea Legislativa para que, en caso de que se fuera el Presidente, definir nuevas autoridades ejecutivas a nivel nacional, entre otras.

Esto fue real, por eso quiero reivindicar el papel que jugó Massa en todo esto, porque si el peronismo no terminaba su gobierno, hubiera sido su fin. Algo que no pasó en la historia y que siempre que se interrupió un gobierno peronista fue por golpes militares, no fue porque el peronismo no supo conducir la economía, la política, etc. Ahí si hubiera sido el fin del peronismo.

Por eso quiero reivindicar la importancia de lo que hizo Massa desde el año pasado hasta el final de su mandato, que aseguró, más allá de los problemas, como la inflación y la falta de reservas, gobernabilidad y estabilidad relativa, para que el gobierno del peronismo terminara en paz, con problemas pero también con indicadores positivos en materia de producción y empleo. Faltaron hacer muchas cosas, no supimos como fuerza política dar solución a los problemas inflacionarios, distribución del ingreso, entre otras.

En cuanto al futuro, todo es un proceso. Lo veo en estos términos. El peronismo dentro de sus filas alberga gente más al centroderecha, centroizquierda, eso se va determinando independientemente de las figuras políticas de cada momento y también el contexto. Hay cierto determinismo en los procesos históricos hacia donde se mueven las distintas fuerzas políticas, estamos hablando particularmente del peronismo.

Somos un gobierno peronista, orgullosamente kirchnerista, y llevamos adelante durante todo este tiempo un gobierno kirchnerista peronista. Lo definimos como un gobierno que respeta los derechos de los trabajadores, del pueblo, y tratar de mejorar los derechos, la producción, trabajar para tener una industria que genere empleo, el nuestro no es un modelo de financiarización, endeudamiento y fuga como sí son los modelos neoliberales.

Luego, con las distintas referencias políticas que seguirán surgiendo o que ya surgieron hay que entrar en un diálogo, inevitablemente tiene que entrar en un diálogo el peronismo del Interior del país. El peronismo bonaerense, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fijate qué interesante en el sincretismo. Vengo sosteniendo que el problema de Argentina es que en realidad no cambia nunca, porque cada cambio de 180 grados no es cambiar. Si cada gobierno que viene viene a refundar la Argentina, cambia 180 grados, se va, fracasa, llega otro, vuelve a cambiar 180 grados, y en realidad lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo es una repetición de cambios de 180 grados. El verdadero cambio sería una síntesis en el sentido hegeliano de esas dos corrientes opuestas. Me refería a la política nacional. Vos hacés, que me parece muy interesante, una reivindicación de Massa que, desde el punto de vista ideológico, no te lo había mencionado, porque como es del Frente Renovador me quedé en el peronismo formal, pero me parece correcto emplear al panperonismo. Massa representa la centroderecha, con todo lo binario y simplificación que significa plantearlo en términos dicotómicos. Está más cerca del peronismo cordobés. De hecho Massa había tenido como candidato a vicepresidente, y había competido en una interna, con José Manuel de la Sota. Cuando vos decís "nos reivindicamos con orgullo gobierno kirchnerista" ustedes representan a la centroizquierda. Vos elogiás lo que representaría el otro sector del peronismo. ¿Lo que tendría que surgir es una síntesis de ese peronismo de centroizquierda orgullosamente kirchnerista y de ese peronismo de centroderecha que, permitime la licencia, incorpore al peronismo cordobés y al Frente Renovador? ¿Y la lógica sería que ese peronismo renovado, esa nueva canción fusione y sintetice y deje de ser o kirchnerista o centroderecha y pase a ser un peronismo del siglo XXI?

No sé si una síntesis. Lo que creo es que como movimiento nacional popular el peronismo, panperonismo, su vertiente kirchnerista tenemos que trabajar todo este tiempo en la gestión que nos corresponde a cada uno, gobernador de Buenos Aires, el resto de los gobernadores de las provincias del Interior. En primer lugar, para contener los impactos de las medidas que se tomaron en estos últimos días que son brutales en términos de ajuste económico, apertura a la importación, ya hoy estamos viendo las consecuencias.

En la obra pública se está observando. Mandaron muchos telegramas de despido. Dicen que no habrá obra pública y está en discusión qué sucederá con la marcha de las obras que están teniendo en la actualidad. Recién me enteré que la ex Paquetá había cerrado en la época de Macri y Vidal, nosotros trabajamos para reabrirla y ya empezó a despedir trabajadores. Está en Chivilcoy, es una empresa histórica.

También nos enteramos que empresas constructoras despidieron 100 personas. A partir de ahora, todos los días veremos noticias respecto de que aumentan las tasas de desempleo. Hay despidos, la inflación se verá multiplicada varias veces en los próximos meses seguramente.

Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para contener y palear los efectos de los gobiernos provinciales que tienen las políticas nacionales sobre la población.

Luego, el proceso político se irá dando en paralelo a esta actividad de gestión. No sé si una síntesis, pero obviamente hay algo que hay que privilegiar y es la unidad del peronismo. Nosotros, como peronistas, históricamente respetamos a rajatabla las instituciones de la democracia, a diferencias de otros partidos, que de la boca para afuera se dicen democráticos, pero cuando uno repasa la historia, fueron muchas veces los que fueron a golpear las puertas de los cuarteles para llevar adelante golpes de Estado.

El peronismo tiene que comportarse de manera responsable en términos institucionales para que el gobierno actual termine su mandato y, posteriormente, nosotros tenemos que trabajar para que a partir del final de este gobierno nuestra fuerza política vuelva a gobernar, no por una cuestión de River vs. Boca sino porque nuestros valores, principios y banderas históricas estamos convencidos que son las que permiten tener una patria mejor, un pueblo más feliz. Tenemos que trabajar institucionalmente para que Milei termine su mandato, pero para que no gobierne un día más de lo que corresponde a este periodo democrático.

El peronismo tendrá que volver a reparar todos los impactos negativos que tendrá sobre la economía y la sociedad las políticas que ya estamos viendo. Esto es un proceso y se verá como se despliega.

Lo que quedó planteado en términos conceptuales es lo que podríamos sintetizar como la lucha entre Keynes y Hayek, Claramente Keynes no es kircherista, es mucho más. Por lo tanto, en el fondo sería que el peronismo represente lo que sería, por ejemplo, la democracia cristiana o la socialdemocracia, que era lo que representaba Keynes, y lo que el libertarismo ya no representa siquiera al neoliberalismo es Hayek puro. Pero ese será un debate para un economista como Kicillof cuando lo podamos entrevistar.

Si.

Yo lo adaptaría más a la tradición del peronismo. Otra vez la disyuntiva es entre el pueblo y la oligarquía.

Pero como peronismo, como vos decís, es tan ecléctico.

Si, pero es una categoría más clásica del peronismo. Nosotros estamos con el pueblo y del otro lado está la representación de los intereses de la oligarquía.

Si uno se lleva a la economía en términos económicos y no en políticos, algo me gustará en su momento, así como hice un debate entre Juan Grabois y Milei, es hacer un debate económico aunque sea entre un periodista y el economista que más representa hoy al peronismo como Kicillof será muy interesante.

