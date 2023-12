Daniel Arroyo afirma que la sociedad experimenta una nueva pobreza: “Son personas que tienen la vivienda en condiciones, no parecen pobres, pero no les alcanza”, aseguró el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Daniel Arroyo es Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

La lógica indicaría que la sociedad argentina no va a aguantar el incremento de la pobreza y se va a producir una reacción social muy fuerte. ¿Lo considerás así o queda una capacidad de resistencia?

Creo que el Gobierno tiene un nivel de expectativas de mucha gente que lo votó porque está cansada de la política, no aguanta más y entiende que la cosa está muy complicada y que había que hacer otra cosa. Me parece que es un gobierno que, con medidas muy brutales, tiene una primera etapa de cierto acompañamiento de una parte de la sociedad. No porque la sociedad esté convencida o haya entendido el volumen y el impacto que iba a tener, sino por el cansancio y la bronca con la política y con todo lo que estaba, por lo cual, necesita que esto funcione. El problema que viene es el fenómeno de la nueva pobreza. Nosotros tenemos una pobreza estructural de quienes son pobres desde hace tiempo. Se trata de gente que no tiene piso de material ni servicios básicos. Ahora, está creciendo una nueva pobreza que es la del que se cae por ingresos. Son personas que tienen la vivienda en condiciones, no parecen pobres, pero no les alcanza. Ese fenómeno de la nueva pobreza es el que va a generar más tensión. El Gobierno va a tener un tiempo de acompañamiento social, pero habrá mucha angustia, mucha implosión y gente que revienta para adentro porque todo está muy duro y la suba de precios es brutal.

¿Cómo se va a expresar eso? Por un lado, hay una subjetividad de darle un plazo al Gobierno. Es como una especie de "antidepresivo" que se usa para aguantar el umbral de dolor.

Va a durar un tiempo breve, algunos meses. Se va a expresar de tres maneras: por un lado la implosión social, gente que explota hacia adentro, que está mal, angustiada y eso genera violencia porque yo me estoy "dando máquina", me cruzo con alguien en la calle, nos rozamos y terminamos a los golpes. El segundo fenómeno es que va aumentar la protesta en la calle de los trabajadores estatales, los médicos, los que que tienen planes sociales, etc. Inevitablemente, va a haber mayor conflictividad en las calles y espero que el Gobierno actúe racionalmente. El tercer fenómeno se va a dar en un tiempo y serán las nuevas formas de organización política y comunitaria. No sólo está quebrada la relación entre la sociedad y la política, también están muy quebradas las otras formas de representación.

Luis Caputo y Javier Milei

Si uno ve lo que pasó en la elección, todos los que se agrupaban de alguna manera, los médicos, los científicos, los curas, los artistas, todos los organizados se expresaban a favor de Sergio Massa. Si hubiera sido un voto de "lo organizado", Massa hubiera ganado 100 a 0. Sin embargo, la sociedad suelta, que es la mayoría, votó otra cosa. De esta situación surgirán nuevas formas de organización social.

Va a ser un laboratorio social. Esperemos estar equivocados.

Y con la angustia de no llegar a fin de mes. Yo seguiría con mucho cuidado el endeudamiento de las familias que también va a ser una consecuencia de la situación. Se puede generar una bola cada vez más grande que requiera una política de desendeudamiento de las familias.

Significaría más gente dedicada a lo ilegal.

Lo que crece en Argentina es el mundo de las financieras no formales, eso es un dato objetivo.

Ese acreedor luego cobra con un servicio que no es pecuniario y lleva a esa persona a que pague con algo ilegal.

El narcotráfico da crédito y efectivamente es parte del problema. La otra parte es que uno clickeando accede a un crédito. Ya no es necesario ir a la financiera o mostrar fotocopias del DNI. El nuevo fenómeno es el re endeudamiento, es decir, tomo un crédito para pagar otro.

¿Cómo se resuelve cuando no se puede pagar?

Se resuelve de la peor manera en el caso del narcotráfico o se resuelve generando un nuevo crédito a tasas más brutales. La gente vive endeudada.

