Schiaretti le apunta a la reorganización del PJ: “el kirchnersimo está agotado”

En su última actividad como gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti sostuvo que el “peronismo nacional debe reorganizarse y Córdoba tiene mucho para aportar”. El exmandatario precisó que “ahora que se agotó el kirchnerismo, el peronismo nacional debe reorganizarse con una manera de ser democrática, republicana, federal y progresista, como es el peronismo de Córdoba”.

Las declaraciones de Schiaretti se produjeron luego de inaugurar obras en Sauce Arriba, en el departamento San Alberto. Se trata de trabajos de energía realizados en el loteo social San Expedito que benefician a 500 vecinos de la zona.



Las declaraciones de Schiaretti van en línea con la estrategia que viene desarrollando desde que se lanzó como candidato a presidente de la Nación. “Siempre dijo que primero se tenía que terminar el kirchnerismo. Más allá de que esa fuerza mantiene un bloque legislativo fuerte, la derrota de Massa fue lapidaria y ahora sí se puede avanzar en un peronismo republicano”, confió un dirigente que acompañó a Schiaretti en sus tres gestiones al frente de la Provincia.



El anclaje del exmandatario será el bloque legislativo de ocho integrantes en la Cámara de Diputados y de la senadora nacional, Alejandra Vigo. “Bajo el paraguas de Hacemos por Nuestro País, Schiaretti construirá un espacio para reorganizar el peronismo pero además que se pueden sumar referentes de distintas fuerzas políticas”, acotó el dirigente consultado.

El esquema que imagina el exgobernador incluye a gobernadores peronistas pero también, por caso, a integrantes del PRO profundamente desencantados con Mauricio Macri, entre quienes se puede mencionar a Horacio Rodríguez Larreta. “La grieta que surgió después de las elecciones es federalismo sí o no. Y en eso el rol de Schiaretti fue clave, porque lo desarrolló a lo largo de toda su campaña y en los debates presidenciales”, cuentan cerca del ahora exgobernador. “Es muy interesante construir desde ahí”, acotan.



Influencia acá y allá

Pese a las frenéticas horas que se viven en La Libertad Avanza, allegados a Guillermo Francos, el flamante ministro del Interior, ven en Schiaretti a un “aliado” a la hora de gobernar. En Córdoba siguen descartando cualquier tipo de acuerdo entre Schiaretti y Milei, pero no dudan en asegurar que se apostará a la gobernabilidad.



“Le deseo éxito a Milei en su gestión. Se lo deseo sin ningún tipo de condicionamiento; nosotros queremos que le vaya bien y no soy quién para decirle qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo o recomendarle algún funcionario, eso es potestad del presidente electo”, sostuvo en la jornada de ayer en Sauce Arriba.



Para despejar cualquier duda sobre potenciales acuerdos con el libertario señaló que “sí me comentaron funcionarios próximos del Gobierno nacional que iba a llamar a quienes habían participado en mi gobierno y a mí me parece bien, porque es un reconocimiento a la capacidad técnica de esos funcionarios”.



“Habrá acompañamiento, que no es lo mismo que apoyar”, sostiene una espada legislativa de Hacemos Unidos por Argentina. “Para que se entienda: no vamos a poner palos en la rueda. Sabemos que la situación es muy compleja y Milei tiene que gobernar. Pero nosotros apoyaremos lo que le convenga a Córdoba”, agrega.



La influencia de Schiaretti en el escenario que se viene será clave. En Córdoba, su alianza con Llaryora se mantiene inalterable y tendrá gente que le responde en el gabinete provincial que asume hoy. A nivel nacional, será árbitro de muchas de las decisiones que se toman en el Congreso de la Nación, a partir de la conformación de Hacemos por Nuestro País. Pero sin dudas que después del 7% que logró en las generales y del triunfo de Milei en el balotaje, se convirtió en uno de los grandes ganadores en la distribución del nuevo esquema de poder, con designaciones de funcionarios cordobeses en Anses, Transporte, Obras Públicas y Banco Nación.



Francos, el vínculo

“Se conocen desde la década del ’90, tienen muy buena relación”, señalan desde el schiarettismo respecto a la relación del exgobernador con Francos. “Schiaretti se retira con una alta valoración de gestión, buena imagen positiva como opositor al kirchnerismo y con una identidad política. Es lógico que desde La Libertad Avanza busquen asegurar la gobernabilidad con él”, añaden las fuentes.



Además de Francos, en el nuevo gobierno tendrá un rol clave Nicolás Posee, jefe de gabinete de Milei, quien busca un entendimiento con el peronismo no kirchnerista y ve a Schiaretti como quien mejor interpreta la reconfiguración que debe realizar el peronismo nacional. “Es sin kirchnerismo”, remarcan desde LLA en Buenos Aires en sintonía plena con el cordobés.