Mauricio Macri se reunió con autoridades del PRO

Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), de acuerdo a lo que trascendió luego de la reunión de Mauricio Macri con algunos de sus hombres y mujeres de confianza, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo, al exmandatario le preocupa quedar ligado a la represión.

Macri cree que si se llegara a dar alguna situación irregular, principalmente por los ajustes realizados, dentro de este nuevo protocolo de orden público se va a apuntar hacia él. Si bien él no gobierna, es su primo, Jorge Macri, quien está al mando en la Ciudad.

Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, no le fue muy bien a este plan de evitar manifestaciones, por lo que hay que ver cómo funcionará esta vez. El principal objetivo de Mauricio Macri es no quedar asociado a las palabras “represión” y “ajuste”.

El Gobierno pondrá en marcha un protocolo contra los piquetes y cortes de calle

Por otro lado, hay que prestar atención a las bases que representan a los integrantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, sobre todo a las bases que están en el interior. En Córdoba y Santa Fe están con mucha preocupación respecto a cómo va a impactar este ajuste.

Si bien subieron las retenciones para la soja, las retenciones ahora son para todos los productores y no solamente para el campo. Algunas producciones agropecuarias o economías regionales no pagaban, o pagaban el 4,5% de retenciones, y ahora van a pasar a pagar el 15%, entonces esto genera mucha preocupación para este sector. En este marco, ambas provincias hablan de salir a la ruta.

El plan Caputo: subas a jubilados por decreto, marcha atrás con Ganancias y aumentos en tarifas y combustibles

Hoy por la tarde habrá una reunión, que iba a ser el martes pero fue levantada por parte del gobierno porque todavía no había mucho para anunciar. Se dice que Fernando Vilella, quien está al frente de Bioeconomía, se enteró del aumento de las retenciones cuando estaba siendo anunciado. El encargado de las negociaciones con el sector agropecuario no sabía que todos los sectores iban a tener que pagar un 15% de retenciones.

MVB JL