Javier Milei le respondió a Adrián Suar

Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Adrián Suar estuvo con Mirtha Legrand y salió con los tapones de punta contra el capítulo de la cultura contemplado en la ley del nuevo gobierno, especialmente en lo que afecta al Instituto Nacional de Cine.

“Espero que no salga, le falta reflexión y debate a esa ley. Se mete con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Cuando escucho hablar la cultura desde los términos económicos, es toda plata. Es todo plata. Cuando escucho hablar de la cultura desde los términos económicos, es una mirada que entristece y empobrece”, señaló el empresario, y agregó que el INCAA debe ser mejor gestionado, “pero eso es otro debate”.

Suar lo que hizo fue amplificar lo que se viene escuchando en el plenario de comisiones que está tratando la ley. Todos los representantes de la cultura, del teatro, advirtieron las consecuencias que pueden tener para cada una de esas actividades el cierre del Instituto Nacional del Teatro y también los cambios en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales.

Tres peligros para la cultura

Esta mañana, en la segunda devolución de este texto, aclararon que hubo rediseños desde el Gobierno en el capítulo de cultura, donde ya no se impulsa al cierre del Instituto Nacional del Teatro, tampoco del Fondo Nacional de las Artes y hay menos cambios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Javier Milei, por su parte, le contestó a Adrian Suar y no dijo nada de estos cambios. “Lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Pones en una mesa a todos los que viven del privilegio y en esa mesa no están los desnutridos de Argentina, el 60% de los menores que no les alcanza para comer y son pobres” sostuvo el reciente presidente.

Agregó su frase de cabecera “no hay plata”, e indicó que “si no hay plata, yo tengo que elegir a dónde va la plata. Entonces, ¿ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie y para mantener el alto el nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político? ¿O ponemos esa plata para dar de comer a la gente?”, respondió Milei.

La apuesta del libertario es claramente discursiva, y va casi en la misma línea del ánimo del principal negociador, Santiago Caputo, que juegan por fuera de los argumentos a mantener la polarización. Lo cierto es que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es autárquico y se autofinancia, un dato que tampoco mencionó el Presidente.

