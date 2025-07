Trump amenazó con sacarle la ciudadanía a Rosie O'Donnell y ella fue lapidaria: "Criminal, estafador, abusador sexual"

Rosie O'Donnell, la reconocida actriz, comediante y conductora de televisión, se enfrentó al presidente Donald Trump usando sus redes sociales. Aunque el conflicto comenzó hace varios meses, se convirtió en tendencia horas atrás, cuando el referente republicano escribió en su plataforma Truth Social: “Como Rosie O'Donnell no está a favor de nuestro gran país, estoy considerando seriamente revocarle la ciudadanía. Es una amenaza para la humanidad y debería quedarse en la hermosa Irlanda, si así lo desea. ¡Dios bendiga a Estados Unidos!”.

Las palabras del mandatario parecieron responder a la última acusación que la artista lanzó en su contra desde de TikTok, donde lo acusó de tomar “horribles decisiones” que terminaron provocando las últimas inundaciones de Texas: “Qué historia de terror en Texas. Ya sabes, cuando el presidente desmantele todos los sistemas de alerta temprana y las capacidades de pronóstico del Gobierno, estos son los resultados que vamos a comenzar a ver a diario”.

En realidad, O’Donnell ya venía cuestionando al presidente, aunque sus críticas no se habían viralizado tanto. Por ejemplo, en marzo de este año, en “The Late Late Show de RTÉ One”, la humorista se preguntó por qué Trump ganó todos los estados fundamentales durante su campaña de reelección, y luego agregó que, "casualmente", uno de sus mejores amigos y más importantes donantes era “dueño y administrador de Internet”, en referencia, supuestamente, a Elon Musk, propietario de la red social X.

"Espero que se investigue y que veamos si fue una anomalía o algo más lo que ocurrió la noche electoral en Estados Unidos, cuando Kamala Harris (la candidata demócrata) llenaba estadios con gente que la apoyaba, y Donald Trump no pudo hacerlo”, remarcó la artista, para luego añadir: “Así que me resulta curioso, y como estadounidense y defensora de la democracia, espero que podamos analizar todas las razones por las que esto ocurrió en nuestro país”.

A continuación, habló de un tema personal: “Trump disolvió el Departamento de Educación, y tengo un hijo con autismo, al que se le negarán servicios, al igual que a muchos otros niños autistas, porque la financiación de estos programas para niños con necesidades especiales proviene tanto del gobierno federal como de los estatales. Eso será desastroso para los niños con autismo, y aterrador".

O'Donnell cerró el tema hablando de la relección del mandatario: "Esta vez fue diferente a la primera que asumió, porque ahora la Corte Suprema le otorgó el máximo poder, el de un rey o un monarca. Y eso no es lo que Estados Unidos representa”. Tras hacer estas declaraciones, la actriz se instaló en Irlanda porque, confesó, no quería ver como el presidente usaba “su máximo poder “con la Corte Suprema de su lado”.

Ahora, frente al nuevo mensaje de Trump, la conductora salió a responderle usando su cuenta de Instagram: “El presidente de los Estados Unidos siempre ha odiado el hecho de que lo veo por quién es: un criminal, estafador, abusador sexual, mentiroso, que daña a nuestra nación para servirse a sí mismo”.

Y confesó: “Es por eso que me mudé a Irlanda. Es un viejo y peligroso hombre sin alma, con demencia, que carece de empatía, compasión y humanidad básica, y estoy en oposición directa a todo lo que representa. También lo hacen millones de otras personas, así que, ¿vas a deportar a todos los que se oponen a tus tendencias malvadas? Sos un mal chiste que no puede armar una frase coherente”.

A continuación, subió otro posteo, con una foto de Trump junto a Jeffrey Epstein, el millonario que se suicidó en la cárcel tras haber sido detenido por crear y manejar, durante años, una red de explotación sexual con menores de edad. “Hola Donald, ¿estás nervioso otra vez? 18 años después. Usted me llama una amenaza para la humanidad, pero yo soy todo lo que teme: una mujer ruidosa, una mujer lesbiana, una madre que dice la verdad, una americana que salió del país antes de que lo prendieras fuego”, escribió O’Donnell.

Y luego redobló la apuesta: “Vos construís muros, mientras yo construyo una vida para mi hija autista en un país donde todavía existe la decencia y la lealtad. Le enseño a mis hijos a cuestionar el poder. Vendés miedo en los campos de golf y yo hago arte sobre sobrevivir a traumas. Mentís, robas, te degradás, mientras yo me nutro, yo creo, yo persisto. Sos todo lo que está mal con América, y yo soy todo lo que odiás acerca de lo que todavía está bien. ¿Querés revocar mi nacionalidad? ¡Adelante! Probá, rey Joffrey con un bronceado en spray de mandarina. No soy tuya para callar, nunca lo fui ni lo seré”.

Las amenazas anteriores de Trump de quitarle la ciudadanía a alguien nacido en Estados Unidos

Durante su primera presidencia, el referente republicano se enojó cuando un grupo de jugadores de fútbol americano escuchó el himno nacional con una rodilla en tierra para demostrar su rechazo a la brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos.

Tras conocer la noticia, Trump afirmó: “Tienes que ponerte de pie con orgullo para el himno nacional o no deberías estar jugando, no deberías estar allí, tal vez no deberías estar en el país”.

Durante su segundo mandato, cuando su exaliado Musk atacó su proyecto de ley presupuestario, el presidente afirmó que estaba estudiando la posibilidad de deportarlo porque el dueño de X, aunque nació en Sudáfrica, obtuvo el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

Trump también cuestionó al ganador de las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, nacido en Uganda y nacionalizado norteamericano en 2018, diciendo: “Mucha gente dice que está aquí ilegalmente, vamos a mirar todo”.