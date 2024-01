La legisladora Silvia Lospennato hizo hincapié en el rol fundamental del PRO en puntos estratégicos del país. Por otro lado, se refirió a las posibles reformas del Impuesto a las Ganancias. "Sabíamos que eso era una mala reforma electoralista, que incluso Milei votó", recalcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvia Lospennato es diputada, ex secretaria parlamentaria del interbloque de Juntos por el Cambio. Fue subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2015; subsecretaria de Promoción, Inversiones y Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires en el 2007. Además, es una de las referentes dentro del PRO que trabaja por el cuidado de los jubilados.

¿Cómo ve que puede evolucionar la aprobación o desaprobación total o parcial de la ley ómnibus?

Durante todo este tiempo que se trabajó en comisión, hicimos una serie de sugerencias y marcamos algunas diferencias con el proyecto del oficialismo. Hoy recibimos un documento que recepta varias de nuestras propuestas, pero todavía no tenemos un borrador de dictamen para poder mirar integralmente como quedaría la ley.

A lo largo de este proceso se pudieron escuchar a los distintos sectores y el Gobierno fue tomando nota, pero hasta que no pueda leerlas en el papel no puedo decir si finalmente quedaron o no. No sé cómo quedó la propuesta del oficialismo que se va a someter al plenario mañana.

La posible reconfiguración del PRO

Cada vez que hablo con usted, veo siempre cierto equilibrio. ¿A dónde va el PRO? ¿Se subsumirá a su suerte o desgracia de LLA? ¿Estamos frente a un Big Bang de ese espacio?

Es difícil saber cómo será la opción electoral en 2025, ya que todavía hay que atravesar este proceso de cambio que no sabemos en qué puede deparar y que recién empieza. Es urgente que el plan de estabilización del Gobierno funcione para frenar la inflación y con eso el deterioro del salario de, por ejemplo, las jubilaciones.

Es futurología, pero sabemos que una de las consecuencias de la elección es que ya no existe esa gran coalición republicana que fue Juntos por el Cambio y que yo sigo valorando mucho. No doy por muerto a Juntos por el Cambio, fue esencial para el país y sigue siendo una realidad en varias provincias: hay varios gobernadores PRO con gente del radicalismo y al revés. En las legislaturas sí existen estos interbloques de JxC, con lo cual hay una realidad territorial en donde sigue existiendo.

Claudio Mardones: Está en pleno desarrollo una lectura preliminar, ya se sabe que quedó afuera el capítulo de salud mental, por ejemplo. Pesa con mucha fuerza el planteo de los gobernadores de JxC que ya anticiparon que no están de acuerdo a que quede así el capítulo fiscal respecto de que quede así el tema de las retenciones. No quieren que cambien las retenciones tanto para el aceite de soja, como para el maíz y la carne. ¿Cuáles son sus expectativas con esto?

Primero, necesitamos el dictamen para tener una opinión real sobre cómo quedó la ley, pero es cierto que todavía no veo mayorías que aseguren que estos capítulos pasan. Esto es un trabajo que tiene que hacer el oficialismo hoy. A mí me tocó hacer este trabajo durante la gestión de Macri. Cada vez que teníamos que aprobar una ley, había que contabilizar artículo por artículo. Así funcionan las leyes, que son, en última instancia, muy simplificadas a la sumatoria de una mayoría que te permita avanzar. Y eso es lo que va a pasar cuando esté el dictamen completo, para luego ir artículo por artículo y ver si el capítulo fiscal tiene las mayorías necesarias para avanzar así o hay que seguir buscando acuerdos.

El Gobierno necesita herramientas para implementar su plan de estabilización, y algo central es alcanzar un presupuesto con déficit cero, un objetivo compartido con Juntos por el Cambio. No es razonable pensar que esto tiene que ser todo en materia de ajuste. La inflación es hija del déficit fiscal, por eso hay que corregirlo si queremos eliminar este flagelo de la Argentina.

CM: ¿O sea que usted no ve como una solución el tema de la reversión de la cuarta categoría de Ganancias? Porque los gobernadores están muy preocupados con ese tema y piden una compensación, pero eso hasta ahora sigue sin aparecer en el horizonte.

Eso no está en discusión ahora y nosotros fuimos clarísimos: sabíamos que eso era una mala reforma electoralista. Varios gobernadores del PJ que ahora la critican la apoyaron. Al igual que Milei. Nosotros tuvimos una actitud de extrema responsabilidad y seguramente hemos perdido votos por eso.

Pero esa es la actitud que debemos seguir teniendo frente a los problemas fiscales o tributarios, de los más difíciles de votar, una actitud responsable. No podemos cambiar nuestra percepción según nos convenga o no electoralmente, porque eso no le hace bien al país.

