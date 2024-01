Ley ómnibus: acuerdan cambios con objetivo de dictamen el martes

El debate parlamentario en el que se metió el gobierno tendrá, finalmente, lecturas para todos los gustos. Los opositores más críticos y los rivales políticos dirán que la Ley Ómnibus salió porque quedó reducida en varios de los aspectos que el oficialismo consideraba central y que las negociaciones se tradujeron en una serie de concesiones propias de un gobierno débil.

Del otro lado, los propios libertarios y algunos aliados remarcarán que, analizando el punto de partida que La Libertad Avanza tenía en el Congreso –un bloque muy minoritario de diputados propios, la mayoría inexpertos- lo que se logró, aún con las concesiones y modificaciones pactados es una conquista de alto contenido político.

Para esos análisis todavía falta, pero cada vez menos. Los tiempos de la negociación y el poroteo que por estas horas comienza a tomar cuerpo indican que está prácticamente pactado que haya un dictamen favorable en comisiones para la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que envió el ejecutivo nacional. Para llegar a ese dictamen se negocian, de base, varios aspectos que el oficialismo considera medulares. Pero tenían poco margen de acción para negarse.

“Dictamen el martes y vamos al reciento el jueves. Me parece bien y me parece lógico que se vaya a votación después del paro de la CGT, porque si vamos antes es casi una provocación y le terminas dando más letra a los sindicalistas”, razonó uno de los diputados que, sin ser oficialismo, está en la tropa de los dialoguistas.

El mismo diputado enumeró a PERFIL CORDOBA la serie de concesiones que el bloque del gobierno nacional ya pactó, a cambio del apoyo en comisiones:

“Bueno, del borrador que nos dejó Francos (Guillermo, ministro del Interior) hay varias cosas que son muy importantes. Primero, lo de las facultades delegadas, que finalmente se acuerda que sean de un año; después está lo de las fórmulas para las jubilaciones. Ahí todavía hay que definir cuál es el camino pero hay dos alternativas. O se deja el esquema de movilidad actual o se va a una actualización en función del IPC. Y después está lo que para nosotros es muy importante como es el tema de las retenciones. Ya está acordado que quedan en 0% las exportaciones de 35 complejos de economías regionales. En el caso de Córdoba hay varios, los más importantes son alfalfa y maní”.

Esos tres bloques de cambios pactados fueron el punto de partida para entender que había que negociar y lograr modificaciones si se quiere avanzar en algo.

Otro capítulo que podría quedar fuera de las modificaciones es el contemplado a las reformas laborales dentro de la Ley Ómnibus, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de las reformas establecidas para el mercado laboral estaban subidas a otra herramienta: el DNU 70.

Córdoba insistirá. Al margen de lo pactado los diputados de Córdoba buscarán negociar nuevas modificaciones en el marco de la ley. Puntualmente lo que más los moviliza es la misma agenda que están llevando las centrales empresarias del agro, la agroindustria y los complejos metalmecánicos, automotrices y metalúrgicos: que se elimine o encamine hacia un sendero de disminución el gravamen de retenciones a las exportaciones que plantea la nueva ley.

“Nosotros tenemos que seguir empujando por esto, que la soja quede como está y vaya bajando y lo mismo para maíz, trigo y las carnes. Porque, además, fue una promesa de campaña del candidato”, dice el diputado por Córdoba.

Apoyo, con enojo. La propuesta de suba de retenciones para varios complejos de la producción primaria e industriales de Córdoba fue como un mazazo para la posición política que han asumido decenas de centrales empresarias.

En general, hay un apoyo explícito, contundente y sumamente manifiesto para el conjunto de reformas que plantea el gobierno de Milei, con especial interés en los capítulos referidos a la reforma laboral. Las entidades empresarias de Córdoba llegaron a dirigirse a la Justicia para que se retrotraigan los amparos que frenaron las reformas. Pero la mayor presión tributaria propuesta vía suba de retenciones a las exportaciones es un elemento que va en contra de ese apoyo tan enérgico. Y cada vez cuesta sostenerlo más.

En el agro, ya hay dirigentes que lo blanquean:

“A ver hay que darles la chance. Tener estas reformas es para hoy. Pero mañana nos pongamos a charlar como es el plan para sacar las retenciones. Ahora la prioridad es que la Ley ómnibus y el DNU salgan, que se apruebe, después revisamos bien lo que haya que corregir, pero larguemos. A nosotros nos afectan las subas de retenciones, por eso hay que verlo. La suba de retenciones cayó muy mal, estamos en un brete tremendo, muy complicado porque nadie quiere volver a lo anterior, desdoblamiento cambiario, retenciones, las economías regionales no tenían retenciones pero estaba todo parado, no se podía vender, no se podía exportar”, apunta un dirigente local del agro.

Y amplía: “El tema es que este gobierno prometió que iba a ajustar, pero también una liberación de precios y baja de impuestos y de ir a 0% en retenciones. No te digo que la saquemos hoy, pero mostranos un plan, metamos un bono de canje, un programa a 5 años. Yo te doy el 33% pero me das un bono por el diferencial y bajamos a 20% o a 15%. Un plan de baja de retenciones. Cayó muy mal, estamos muy molestos y caen muy mal los dichos del nuevo secretario, que nos conoce. Lo que nosotros pedimos es que nos muestren un plan de retenciones a 0%, así sea de 4 años. Nosotros podemos acompañar, pero queremos ver el plan. Mientras más incentivos nos den a nosotros más vamos a producir. Pero ese plan no está, no hay nada. Y no se está trabajando”.