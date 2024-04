Un senador libertario criticó el aumento de dietas y lo comparó con la expropiación de YPF: "Colgarlos en una plaza"

El senador por Formosa de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni rechazó la medida, pero aseguró que los argentinos tienen un problema de "matemáticas" al comparar el aumento de las dietas con la expropiación de YPF, que motorizó Cristina Kirchner cuando era presidenta en 2012. También lanzó que, “si la sociedad se escandaliza”, debería “colgar en una plaza” a los dirigentes.

Según especificó Paoltroni, él no estaba en el recinto al momento de la votación, pero sí al tanto de la jugada que ejecutó el senador salteño Juan Carlos Romero y que recibió gran apoyo en el recinto de la Cámara alta. En esa línea, y en declaraciones a Radio Con Vos, el formoseño indicó: "Hay situaciones particulares de cada senador. Si la sociedad se escandaliza, tendrían que ir a buscar a los que votaron la expropiación de YFP y colgarlos en una plaza pública".

"De eso nadie habla. El aumento (de los senadores) no son ni 5 millones de dólares al año y la expropiación de YPF son 16 mil millones dólares. Los argentinos también tenemos un problema de matemáticas", continuó el libertario. Más allá de la comparativa de Paoltroni, el representante provincial se mostró en desacuerdo: "Toda esta situación me incomoda y me molesta. Está la confusión de quién estaba y quién no. No fue transparente. El reglamento dice que tenés que votar a viva voz si estás en contra".

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paoltroni: “A mí no me cuentan cómo son las cosas porque saben que tengo problemas con la lengua”

Esta semana se espera un álgido movimiento en los pasillos de la Cámara alta. Se entrecruzarán proyectos para retrotraer el aumento en las dietas, como también otro proyecto de ley presentado por José Mayans, semanas atrás, para fijar salarios en los tres poderes del Estado. Según este texto, los funcionarios que ejercen los cargos nombrados anteriormente no podrían cobrar más de 20 salarios mínimos, actualmente fijado en $202.800. Por lo tanto, percibirían, como máximo, $4.056.000. Mientras que en el caso de los ministros, secretarios, subsecretarios, Banco Central, jueces, entre otros, será de 15 salarios mínimos: un equivalente a $3.042.000.

“A mí no me cuentan cómo son las cosas porque saben que tengo problemas con la lengua”, reveló Paoltroni contra sus compañeros de banca y admitió: “Yo soy nuevo y no tengo práctica en el manejo del reglamento”. “Yo hubiese propuesto debate y voto electrónico. Tuve que dar explicaciones en Formosa de lo que no voté”, remarcó el senador y aprovechó para afirmar que debería haber una reforma política: “No puede haber elecciones cada dos años porque todo el mundo está pensando en las próximas elecciones y eso es lo más dañino que hay. Este modelo no llevó en gran parte al fracaso”.

Martín Lousteau defendió el aumento a los senadores

Martín Lousteau, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, defendió el último viernes su voto a favor de aumentar el sueldo de los integrantes de la Cámara alta. El legislador aseguró que la medida fue acordada con todos los titulares de los bloques y la justificó alegando que el vocero presidencial, Manuel Adorni, “estaba cobrando tres veces más”.

“Todos votamos. El motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria”, explicó sobre la curiosa secuencia en la que levanta levemente la mano para votar afirmativamente, y recalcó: “Yo no hago nada disimulado”.

El gobierno anunció que el INCAA cerrará sus puertas para reubicar al personal y reasignar tareas

“Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto”, agregó. Luego, en referencia a la votación, señaló: “Cuando votamos sin identificarnos si no querés votar, tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’ o pedir permiso. Y nadie hizo eso. Fue acordado previamente por todos”.

Para defender la suba de la dieta de los legisladores, el dirigente radical hizo referencia al ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, al rango de Secretario de Estado, lo que conllevó un incremento en su salario. De acuerdo a las retribuciones que perciben las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, en febrero de 2024 un funcionario de ese nivel cobraba $4.864.945. "A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco", opinó.

ML / ED