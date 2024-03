Juicio por la expropiación de YPF: intervinieron nuevos 4 países en apoyo a Argentina

Continúa el juicio por la expropiación de YPF y hay novedades en cuanto a los países que apoyan a Argentina para que no tenga que pagar USD 16.000 millones. Se integraron Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, con el argumento de que si la sentencia se concreta, esto podría traer complicaciones comerciales en el futuro. La información detallada se encuentra en el informe de la periodista Gabriela Maidana.

“El juicio por la expropiación de YPF se realizó en el 2012 y ya lleva más de 8 años”, comentó Gabriela Maidana. “Son horas claves para Argentina, porque en estos días se está analizando y estudiando qué es lo que va a pasar con la presentación que hizo el Estado argentino ante la corte de apelaciones respecto de esta sentencia en primera instancia por parte de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones”, agregó.

Se sumaron 4 países en apoyo a Argentina

Posteriormente, Maidana planteó: “Mientras todo esto sucede y en estos días se evalúa qué es lo que va a estar sucediendo con esta apelación, se siguen presentando amigos del tribunal, que es una figura que se contempla para aquellos terceros que pueden intervenir sin ser parte”. Luego, manifestó que, “pero se pueden presentar en el juicio para dar apoyo a una de las partes y eso es lo que está sucediendo, se presentaron 4 países de la región: Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador”.

Existen intereses de por medio ante el apoyo de los países hacia Argentina

“Lo que están pidiendo quienes apoyan a Argentina es que la condena no quede firme, que no se condene a Argentina al pago de estos USD 16.000 millones”, sostuvo la entrevistada. “Esto no es solamente por la buena relación con nuestro país, acá hay intereses de por medio para estos países que los llevan a hacer esta presentación y los fundamentos que dan son que representaría una intromisión de la justicia de Estados Unidos en una cuestión doméstica”, complementó.

Complicaciones en el ámbito comercial

Por otro lado, la periodista señaló: “También podría traer complicaciones en el ámbito comercial, ya que esto estaría generando problemas para las futuras relaciones que puede llegar a tener Estados Unidos con estos países de la región”. Sobre la misma línea, remarcó que, “todo esto puede repercutir negativamente en las relaciones bilaterales y comerciales específicamente”.

A modo de cierre, Maidana expresó: “Brasil y Uruguay se encuentran muy preocupados respecto de esto y por eso están pidiendo que no quede firme esta sentencia, que no se condene a pagar a Argentina porque la preocupación iría por el lado de que no se están aplicando algunas doctrinas muy puntuales”.