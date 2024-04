José Mayans afirmó que Unión por la Patria acordó con la CGT no acompañar el retorno del impuesto a las Ganancias: “Creemos que el Estado tiene que tener otro esquema de distribución de los recursos” aseguró el senador formoseño en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Mayans es senador nacional por Formosa y presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Fue diputado nacional entre 1987 y 2001.

¿Cómo cree que va a terminar rearmándose el peronismo y la oposición en general?

El peronismo necesita replantear su estructura de conducción, tanto en la Nación como en las provincias, porque tenemos una visión diametralmente opuesta a la del gobierno de Milei. Creemos en buscar la independencia económica, la justicia social, la soberanía política y la integración latinoamericana.

El problema es que el Presidente no cree en el primer artículo de la Constitución y dice que el Estado es una organización criminal, imaginen lo que puede llegar a pensar de las provincias. La realidad es que tenemos una visión opuesta en el rol que tiene el Estado en la organización nacional, en materia de defensa nacional, educación, seguridad, salud, en la distribución pública con objetivos estratégicos para el desarrollo económico.

Javier Milei llegó al gobierno con un esquema totalmente improvisado, Sturzenegger y Caputo le vendieron un plan que no estaba previsto para él, aplicó un plan que ya tuvo Macri pero multiplicado, una brutal devaluación, destrucción del salario público y privado, apertura de las importaciones y servicio dolarizados. Ese programa ya fracasó. Una persona que va al supermercado se lleva $100.000, no compra nada, un jubilado que tiene un salario básico de $171.000 está condenado a la miseria.

Todo esto lo hizo para cumplir con un sistema financiero y pagar una deuda impagable. Este problema lo tenemos desde la dictadura, que contrajo una deuda irresponsable y castigó profundamente a la democracia.

En algún momento hubo cierto control, con Néstor Kirchner alcanzó el 40% del PBI, incluso menor en el caso de la deuda pública. Con Mauricio Macri hubo un nuevo retroceso muy fuerte del PBI argentino y en endeudamiento del 100% que hace que los argentinos no podamos pagar los intereses. La demostración está en que en tres meses, el Gobierno tuvo un aumento de 16200 millones de dólares de deuda, le debe al sector exportador, a las provincias a quienes les causó un perjuicio tremendo porque no se cumplieron los acuerdos realizados en 2023.

Toda esta situación ha creado una fuerte caída en la actividad que están tratando de disimular con un superávit fiscal. Dicen que el superávit fiscal es de 500.000 millones, pero nos deben 600.000 millones a las provincias. Ese es el estado actual del país, con una persona que no cree en el sistema democrático, ni en el sistema republicano de gobierno ni en el sistema federal. Este DNU ideado por Federico Sturtzenegger choca con el sistema democrático y viola la constitución nacional, por eso el Senado lo rechazó. Liberaron el precio de las prepagas y ahora se dieron cuenta que no existe mercado que las regule. Tampoco coincidimos con la política de alineamiento internacional, siempre tuvimos la visión del MERCOSUR y la UNASUR en materia de defensa y seguridad.

Independientemente del Gobierno, el sistema político y el Estado también se constituyen por la oposición. No queda del todo claro cómo será la construcción de esta oposición y vemos que el peronismo está sin brújula. ¿Hacia dónde va?

Nuestros principios son la base de nuestra organización. El resultado de las elecciones es un cuestionamiento al sistema de conducción y eso es lo que hay que recomponer. Ahora se van a llamar a elecciones directas en cada uno de los distritos y también a nivel nacional. A partir de ahí, cada compañero y compañera que quiera hacerse cargo de esta dura lucha, tendrá que postularse, ponerse a consideración de la gente y adaptarse a este tipo de comunicación digital.

Congreso del Partido Justicialista.

¿Quién creés que tiene la capacidad de ponerse al hombro esta lucha de renovar al peronismo?

En este momento está actuando un esquema colectivo. Yo participo de las reuniones de los gobernadores peronistas que son los que están trabajando en su territorio para poder conseguir la reorganización del partido a nivel nacional, como Kicillof, Insfrán, Quintela, entre otros. Es importante que la organización sea de abajo para arriba y tener elecciones. En su momento existió una interna muy fuerte entre Menem y Cafiero porque el peronismo necesitaba una renovación. Tiene que suceder algo parecido. Nosotros habíamos trabajado con Cafiero, pero Menem después tuvo la capacidad de unir a todos.

Alejandro Gomel: ¿Dónde la ve a Cristina Fernández de Kirchner en este rearmado del PJ?

Ella es una persona muy importante en el PJ y tiene una influencia muy fuerte que está por arriba del 30%, eso nadie puede obviarlo. Fue presidenta dos veces, vicepresidenta, senadora y tiene una consideración muy alta en este proceso democrático. Obviamente, está dividido el consenso acerca de si lidera la conducción, más allá de que en este momento hay un cuestionamiento general de todos. Cristina Kirchner es una persona importante, pero ya no unifica la conducción del PJ. Es una persona muy importante y tiene un fuerte grado de adhesión, pero no unifica el esquema de conducción del partido.

AG: Cuando alguien plantea las cosas de esta manera, aparece algún miembro de La Cámpora y le salta a la yugular...

Hay que acostumbrarse a tener un partido que sea producto del consenso popular. Si no tenés consenso popular y representación, no tenés nada.

La expresidenta Cristina Kirchner y la renovación dentro del PJ.

¿Ve la posibilidad de sumar a esta estructura a Martín Llaryora?

Lo veo atinado, es un gobernador que entiende la complejidad de la relación entre la Nación y las provincias. No sé cómo es la consideración que tiene a nivel nacional, pero Córdoba es un distrito importante y ha hecho un buen trabajo porque la su provincia le dio la representación. También está Axel Kicillof que es otro gobernador importante. Hay gente que no lo quiere como Pichetto, que dice que es de izquierda, pero yo tengo una muy buena relación, trabajamos juntos con él en la comisión de deuda. Me parece una persona excelente. Obviamente, todas estas discusiones tienen que ver con ideas políticas, pero yo creo que hay que tener la capacidad de entender que nadie tiene las verdades absolutas reveladas, que que hay que escuchar las ideas del otro y llegar a lo que decía Perón de una "patria justa, libre y soberana" y esa lucha no termina nunca.

El debate en el Congreso

¿Qué cree que pasará con la Ley Bases en el Senado, si es que se aprueba antes en Diputados?

Hay que ver qué sucede en Diputados. Nuestro bloque asumió un compromiso con la CGT en la cuestión de Ganancias, eliminamos la cuarta categoría porque el salario no es ganancia. Como bloque asumimos el compromiso de no acompañar eso, creemos que el Estado tiene que tener otro esquema de distribución de los recursos. Ganancias no resuelve el problema, a los gobernadores les interesa el Impuesto al Cheque, por eso estamos trabajando para conseguir esa coparticipación porque todos los impuestos que se recaudan en las provincias son coparticipables, pero las provincias no reclamaban antes porque estaban estos fondos espaciales de energía, educación, transporte, vivienda y agua potable.

Piso de Ganancias en la nueva Ley de Bases.

Cuando se votó la Ganancias, había un compromiso de Alberto Fernández y de Sergio Massa de que el Impuesto al Cheque se iba a coparticipar, los gobernadores firmaron ese compromiso y lo sostienen como principio de distribución de los recursos del sistema nacional. Respecto al sistema previsional, todavía no escuchamos ninguna propuesta del Gobierno, a Formosa le deben 26.000 millones de pesos en materia de coparticipación que son convenios que Nación desconoció, luego dijeron que iban a hacer una auditoría, pero ya pasaron 5 meses y no mandaron nada.

Todo esto complica las negociaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El Gobierno fracasó con su estrategia legislativa, primero tuvo el rechazo por inoperancia con la Ley Ómnibus y luego tuvo un rechazo muy fuerte del DNU, que no solamente fue de nuestro espacio. No tenemos presupuesto nacional y eso genera problemas, el desplazamiento de la canasta empieza a castigar a los gobernadores porque los gremios piden actualizaciones salariales que las provincias no tienen la capacidad de dar.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma fiscal con el nuevo piso de Ganancias

Fernando Meaños: ¿Si se diera alguna de estas coparticipaciones que piden las provincias, podría avanzar el proyecto de ley y rever el tema Ganancias?

Nosotros no vamos a acompañar Ganancias, es un compromiso que asumimos con la CGT, podemos discutir el tema del impuesto al cheque porque fue un compromiso que tomó el Estado con las provincias. Después resta saber qué es lo que van a hacer con el tema de la energía.

