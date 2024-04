En la misma línea que otros sectores productivos la industria aceitera también se suma a la ola de reclamos. La situación conflictiva con reclamos salariales, reincorporación de despedidos, y reclamos por recortes presupuestarios, se profundiza y agrava un escenario de tensiones. En ese contexto, los gremios que nuclean a trabajadores de distintos rubros se manifiestan con marchas y manifestaciones por el retraso de las autoridades en homologar los nuevos acuerdos de recomposición salarial.

Es un cuadro de situación bien complejo para la Secretaría de Trabajo, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se encuentra intentando contener varios frentes. Ahora es la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), gremio conducido por Daniel Yofra, que se suma a reclamar al Gobierno que homologue el último acuerdo cerrado en paritarias.

Cabe recordar que el sindicato aceitero negoció un aumento del 25% a implementarse desde abril y con una suma básica inicial en escalas pactada en $1.240.202. El acuerdo se alcanzó en forma conjunta con las Cámaras de la industria aceitera y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo. Asimismo, este porcentaje recientemente acordado del 25%, tras el acuerdo previo del 41% negociado en enero, y las sumas N/R, resulta en un acumulado del 76, 25% para los primeros cuatro meses del año.

En paralelo, para el mes de marzo el sindicato aceitero también logró acordar, en concepto de pago retroactivo, el pago de una suma no remunerativa por única vez, que quedó pactada en $207.857,92 para los trabajadores comprendidos en la categoría de convenio A-E; en $225.267,48 (categoría B-F); en $246.444,34 (categoría C-G) y en $269.765,62 (categoría D-H). A su vez quedó establecido en el acuerdo, el compromiso de las partes para realizar en julio una revisión de lo acordado.

No homologar paritarias es una “aberración”

El dirigente gremial y presidente de la Federación de Aceiteros dejó en claro la postura del sector, en diferentes declaraciones a distintos medios radiales enfatizó el objetivo: la homologación del acuerdo logrado en paritarias. "Las nuevas necesidades tienen un valor y nosotros discutimos eso con mucha conciencia de clase y con mucha lucha", remarcó el presidente de la Federación de Aceiteros, en recientes declaraciones a Radio Con Vos.

El referente sindical además advirtió que "los gobiernos hacen las cosas mal para que los trabajadores necesitemos un piso de un millón doscientos mil pesos. Si el Gobierno decide no homologar el acuerdo que hicimos iremos a una huelga". Y agregó en diálogo con FM La Patriada: "El trabajo no te da dignidad, lo que te da dignidad es un buen salario. Si no se convoca a un paro son traidores a la clase obrera. No hay posibilidad de no entender la problemática de los trabajadores en este momento. La traición pasa por no hacer lo que a uno le corresponde como dirigente sindical".

Respecto del punto de conflicto, desde la Federación Aceitera apuntó que “ante la crisis, debe haber paritarias libres. A su vez señalaron que “al Estado no le corresponde impedir el aumento del salario, sino dictar la homologación cumpliendo con la ley”. Por su parte Yofra agregó en FM La Patriada: "No veo por qué no homologarían la paritaria que logramos. No pueden agarrar y no homologarla porque 'creen que es muy alta'. Es una barbaridad. La desconocen porque son empresarios". Además advirtió “pelearemos con quien tengamos que pelear por los derechos de los trabajadores”.

Con una mirada cruda y crítica contra el Gobierno de Javier Milei destacó: “Son liberales para los intereses de ellos, no para las necesidades de los trabajadores. Si hay libertad para todo, nosotros necesitamos que haya también libertad de negociación”. Y añadió que “el salario lo fija las necesidades, no las posibilidades que tienen los patrones. Después si no lo pueden pagar deberán presentar los balances, es una lucha de clases".

Yofre remarcó que las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de no homologar paritarias por arriba de la inflación, son "una aberración". Añadiendo: “Están obligados a homologarlo, sino tienen que expedirse fundamentando por qué no homologan. La función del Ministerio de Trabajo es controlar que no haya algo ilegal para los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM750.

Intervención de la CGT

Por otra parte, el referente y secretario general de la industria aceitera indicó que sería prudente que intervenga la CGT que en su opinión “tiene que plantear un plan de lucha, porque el gobierno no se detiene en su accionar contra los trabajadores”. "Si no puede ser un paro por tiempo indeterminado, tiene que ser un plan de lucha. El gobierno está en una postura empresarial, y a los empresarios no les gusta que le toquen la plata. Es grave que un presidente se ría de dejar en la calle a 70 mil familias, no se puede permitir", declaró Yofra a Somos Radio AM 530.

“La CGT tiene la obligación de llamar y dar explicaciones y decir que trabajo se va a hacer con la crisis que viven los trabajadores hoy. Cada vez está peor la cosa, cada vez son más las organizaciones que tienen que parar y salir a enfrentar al Gobierno, y con menos poder que el que tiene la CGT. Es el momento de las centrales de hacerse cargo del movimiento obrero y enfrentar a este Gobierno que cada vez está peor”, sentenció el dirigente aceitero.

Doble jornada de plenario

En ese marco el líder gremial convocó a "defender la dignidad del salario". El FTCIODyARA llamó a un plenario para realizarse en una doble jornada de movilizaciones, el martes 16 y miércoles 17 de la semana entrante. El lugar del encuentro será en el auditorio de Foetra. Además, el gremialista aceitero hizo foco en que “la forma de defenderlo es en las fábricas y en la calle, luchando para que nadie quiera destruir nuestros derechos".

