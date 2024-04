La diputada del PRO Sabrina Ajmechet encadenó un blooper y un lapsus durante una intervención en una reunión de comisiones en el Congreso. Intentó criticar al peronismo por mantenerse neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque el conflicto bélico terminó en 1945 mientras que Juan Domingo Perón asumió a su primera presidencia el 4 de junio de 1946.

Ajmechet dijo que "el peronismo decidió en 1946 la neutralidad" y esa decisión "nos puso en un lugar correc...incorrecto de la Historia". Más allá del lapsus, la legisladora se equivocó: en Europa la Segunda Guerra terminó en mayo de 1945 y en septiembre de ese años llegó la rendición de Japón.

"De ningún modo puedo quedarme callada frente a las barbaridades que se han dicho porque la neutralidad argentina, que tiene una historia y que lamentablemente Unión por la Patria hoy, el peronismo en 1946 decidió la neutralidad, nos puso en un lugar correc...incorrecto de la historia", dijo la diputada.

El contexto era el debate sobre la posición argentina en el conflicto de Medio Oriente. "Nosotros tenemos que estar con la democracia. Nosotros tenemos que estar durante la segunda guerra mundial con los aliados defendiendo eso y no la neutralidad que proponía Perón y necesitamos hoy estar defendiendo a Israel, la única democracia de la región y además yo no se como ustedes, diputados de Argentina, representantes del pueblo argentino no les importa nada la vida de 9 argentinos, entre ellos un bebe, que están secuestrados desde el 7 de octubre, realmente no lo entiendo humanamente. No entiendo cómo no les preocupan esos ciudadanos argentinos", se explayó Ajmechet.

En desarrollo...

LT