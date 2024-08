UxP: diálogos subterráneos y pactos para lograr unidad

“Nosotros vamos a firmar el dictamen porque es nuestro amigo”, avisaron los senadores Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Sergio Uñac a sus pares del bloque peronista. Fue minutos antes de que comenzara la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado en la que el juez Ariel Lijo hizo su exposición para llegar a la Corte Suprema. “Ustedes no firman nada si ni siquiera el oficialismo firmó, si ni siquiera escribieron el texto del dictamen. ¿Van a ser los primeros en firmar cuando el Gobierno no se preocupa por hacerlo y en desacuerdo con parte del bloque?”, fue la respuesta que recibieron al mostrar apuro en el apoyo al magistrado. Finalmente no firmaron y el peronismo logró mantener una postura unánime.

En un escenario de disgregación que se evidencia en la dinámica legislativa, el peronismo logró hasta acá mostrar unidad, algo que no le está resultando sencillo sin un líder claro. Los gobernadores hablan entre ellos y buscan contener a los jefes provinciales que amagan con diferenciarse en el Congreso.

Diálogo no falta: Cristina Kirchner y Sergio Massa hacen lo propio. Son varios los dirigentes que llegan a la sala Eva Perón del Instituto Patria para dejarle el celular a la Virgen que se encuentra en una de sus paredes laterales. Sea quien sea, nadie entra a la oficina de la exvicepresidenta, que está contigua con el celular en la mano.

Los jefes provinciales hablan a la vez con pares opositores que los invitan a formar un espacio de centro. Ante esta propuesta, que puede resultar atractiva a un sector colmado por la crisis a la que en las últimas semanas se le sumó la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, hay quienes buscan contener. El tigrense explica que el único espacio que logró mantener coherencia ante el gobierno libertario es Unión por la Patria. “El resto va y viene, por eso en 2025 la disputa va a ser Milei o el peronismo”, analiza ante los dirigentes que llegan a su oficina de Avenida del Libertador.

Los movimientos del excandidato a presidente tienen también mucho que ver con contener a diputados y senadores para que no haya fisuras. En los últimos dos meses recibió a no menos de 15 senadores y 50 diputados del espacio. También habla con los opositores y les pasa el anuncio a los legisladores: “El PRO vota en contra del DNU de los fondos de la SIDE”, le dijo esta semana a un senador para que empiece el poroteo.

A las tres derrotas legislativas del oficialismo esta semana (creación de la comisión bicameral de inteligencia, media sanción en rechazo a fondos para la agencia y la aprobación de la ley de reforma jubilatoria), el peronismo creyó que podría sumar el rechazo definitivo al aumento de $ 100 mil millones para la SIDE, pero el resto de los bloques no estaba apurado.

Aunque en el PRO y en el radicalismo le dicen al peronismo que levantarán las manos en contra, pidieron tiempo. La fecha podría ser la primera semana de septiembre. En esos días el Senado podría volver a darle malas noticias al oficialismo ya que en una misma sesión se tratarían el proyecto que actualiza los fondos para universidades y el rechazo de partidas para la Secretaría de Inteligencia, que controla el asesor presidencial Santiago Caputo.

Pero en el peronismo buscan ser cautos. “Los radicales se levantan siendo revolucionarios y se van a dormir siendo de derecha”, dice un senador al que le toca negociar con el espacio que puede aportar los votos que faltan. Unión por la Patria cuenta con 33 de los 37 votos que se necesitarán para ambos proyectos.

Aunque en la semana que pasó no se obtuvo dictamen por los jueces para la Corte Suprema, sí podría haberlo en la entrante después de que se presente en el Senado Manuel García-Mansilla, también propuesto por el Poder Ejecutivo para llegar al máximo tribunal. Con estas firmas la discusión podría pasar al recinto, en donde Unión por la Patria tendrá la llave de su aprobación. A los dos votos de Ledesma Abdala de Zamora y Uñac por ahora se les suman unos pocos más al conteo extraoficial. “Acá hay algo nunca visto que es ver al propio Ariel Lijo juntando sus votos y al pobre Mansilla, que nadie lo conoce. Nosotros no tenemos que juntar votos, quien los tiene que conseguir porque envió las propuestas es el oficialismo, y no lo está haciendo. A esta altura, lo mejor que le podría pasar a La Libertad Avanza es que no se trate porque los votos no están”, dice un senador. Y da un número contundente: hoy, de los 33, 27 no lo votan. Ahí volverán a jugar las figuras de Cristina Kirchner y Sergio Massa. El exministro a favor de Lijo y sobre la expresidenta, los propios aseguran que aún no saben qué es lo que piensa. “Aunque me diga que lo vote, no lo voy a hacer”, dice un legislador. ¿Podría ser un tema que rompa la unidad? Quizás alcanza con ausentarse o, como advierten, puede que no se llegue a tratar.

“Digan lo que digan, el peronismo viene siendo en términos de opinión pública la única fuerza coherente”, se escucha decir en la intimidad a Sergio Massa sobre el rol de este espacio en el Congreso. En esto coinciden todos: la crisis del partido no se propagó hasta ahora al Congreso.