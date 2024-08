El Gobierno de Misiones ofrece cinco millones de pesos a quienes aporten datos verificables en torno al paradero del exdiputado provincial del partido Activar Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes se encuentran prófugos en una causa por "tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil".

La medida fue anunciada por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, a través de su cuenta de X (antes Twitter): "De acuerdo a los respaldos y predisposición de organismos internacionales como Interpol (...) he decidido establecer una recompensa de 5 millones de pesos para quienes brinden datos precisos del paradero de los prófugos". De esa manera, solicitó a la población que se comuniquen al 911 o se acerquen a una dependencia policial para reportar cualquier información que tengan.

Caso Kiczka: hallaron en su notebook más de 600 archivos de explotación sexual infantil y zoofilia

El ofrecimiento de las autoridades misioneras se da luego de que ​Interpol emitiera este lunes una alerta roja para encontrar a Germán y Sebastián Kiczka, prófugos en la causa que los investiga por tenencia y distribución de material de explotación sexual a menores de edad.

Las últimas pruebas recolectadas por la Justicia sugieren que el exlegislador se habría escapado del país por un paso ilegal cercano a la Triple Frontera. Sin embargo, aún no hay pistas firmes, ni del juzgado del caso ni de la Policía de Misiones.

En tanto, los informes de la Dirección General de Migraciones revelaron que Kiczka tiene como último movimiento un viaje ida y vuelta a Paraguay. No obstante, un investigador del caso aseguró que "eso no quiere decir nada", ya que "podría haber salido ilegal para tomar un vuelo en cualquier parte de Latinoamérica”.

La tarea de encontrar a los acusados recayó en la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal. Las principales apuestas en la actualidad son España, donde el exlegislador tiene una hermana, aunque quienes están a cargo de hallarlo lo consideran improbable, así como Brasil y Paraguay. Debido a la porosidad de la Triple Frontera, estos últimos destinos tienen las chances más fuertes, “principalmente Brasil”.

Un hotel de Puerto Iguazú desmintió haber hospedado a Germán Kiczka

El hotel Tupa de Puerto Iguazú desmintió en un comunicado haber hospedado al exdiputado antes de que se diera a la fuga. Para los investigadores, tras un audio enviado por el acusado de pedofilia, creen que escapó del país por la Triple Frontera, motivo por el cual la Interpol realizó un alerta roja de pedido de captura nacional e internacional.

Según medios locales, la Policía de Misiones les solicitó a los encargados de dicho establecimiento que presenten el registro de los últimos huéspedes alojados para constatar si Kiczka estuvo la semana pasada antes de que la Legislatura le saque los fueros. En ese marco, detallaron que sí estuvo hospedado allí, pero fue el 4 de enero de este año.

“Por la presente informamos que la noticia que ha tomado estado público es falsa y que la misma está desactualizada. Ya que esta persona se alojó el día 4 de enero de 2024 y esta información entregamos a la policía, junto con la planilla de ingresos de pasajeros. Es dable destacar que desde esa fecha hasta el presente no se volvió a hospedar”, se lee en el comunicado emitido por el hotel.

Fue en las últimas horas cuando trascendieron dos audios de suma importancia para la causa, ya que en uno de ellos se lo escucha al exdiputado pidiéndole a un conocido una habitación en el “hotel económico” en Puerto Iguazú, ciudad que limita con Paraguay y Brasil. Ante este escenario, los investigadores sospechan que los hermanos Kiczka se fugaron hacia alguno de los dos países.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, decía el audio.

