Tercer Congreso de Maíz: la inflación mantiene la esperanza en el gobierno pero Milei debe convertirse en líder

En el marco del tercer Congreso de Maíz que se celebra en Córdoba, uno de los panales que generó mayor expectativa fue el compuesto por Hugo Alconada Mon, Eduardo Feinmann y el consultor y analista Lucas Romero. Los tres, analizaron la coyuntura político/económica, poniendo el foco en el gobierno de Milei, el rol de la oposición y las oportunidades que se abren a partir del “affaire” Alberto Fernández.

Romero se refirió al libro “Going public (Apelar al público), de Samuel Kenell, poniendo hincapié en la manera de gobernar de Milei. “Es un esquema que toma Milei para conseguir leyes. Para ello requiere de apoyo social, de acompañamiento de la gente”. “En imagen, Milei está debajo de Macri pero igual que Fernández en la misma etapa de los tres gobiernos”, sostuvo Romero. En ese sentido, añadió que “las expectativas fueron positivas pero los últimos tres meses fueron meses plagados de ansiedades. Todavía la gente responsabiliza al gobierno anterior, aunque ese porcentaje viene cayendo. Hoy, la imagen positiva de Milei es del 41,9%”.

De cara a lo que se viene, Romero planteó que “hay dos caminos de cara a las elecciones de medio término. Estamos a un año de la elección y la única variable que conduce la opinión es la economía. ¿Puede llegar el gobierno con una economía vigorosa? ¿Habrá turbulencias? Por ahí pasa el tema”.

El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, comenzó su disertación preguntándose cuánto dura el aguante de la gente. “Milei es un síntoma no es un líder. Está aprendiendo a ser líder”, precisó. Luego, sostuvo que “todos hablan de un proceso de hartazgo social. La gente considera que lo que hubo hasta ahora no lo representó y tiró del mantel y volaron platos, vasos y cubiertos. Puede salir bien o puede salir mal. Pero todos sentían que los estaban barriendo debajo de la alfombra, esos sectores productivos y trabajadores fueron ocultados”.

¿Por qué no explota todo? “Porque no está Súperman, sólo una persona con un calzoncillo fuera del pantalón… Ahora comienza la segunda etapa de Milei: dejar de ser el síntoma y pasar a ser un líder y le queda un año. Necesita mostrar los brotes verdes”, precisó Alconada Mon. “Milei tiene una oportunidad grande. El año que viene renovará las bancas del 2021, tiene todo para ganar pero necesita que la inflación no se dispare, entre otras cosas por el atraso cambiario”, añadió.

En tanto, Eduardo Feinman (Radio Mitre y La Nación+) precisó que Milei llega por el cansancio de lo que pasó… llegó también por el cansancio de Macri. Hicieron todo mal y la gente se cansó. Hoy Milei gobierna con 50 personas y sólo tres toman las medidas de todos los días. Milei, su hermana y alguien que no es funcionario, como Santiago Caputo. Es lo que hay. Lo normal es que sean 5000 personas a cargo de la administración”.

Sin embargo, remarcó que “hay esperanza, algo muy repetido en las encuestas. Yo digo que es Milei versus el resto del mundo. Y ese resto está destruido por todos lados, peleados, divididos y el gobierno no lo está aprovechando y genera peleas entre ellos, es raro. Y en medio de eso, la oposición se envalentona con los dos tercios y quiere llevar a Milei al psiquiátrico”.

En cuanto al escenario electoral, sostuvo que “los encuestadores siempre hablan de la foto y la foto de hoy muestra que Milei, si se votara este domingo saca entre el 45% y el 50% de los votos. Aún haciendo el ajuste más impresionante de la historia, dando malas noticias a la gente todos los días y cuando acaba de vetar la ley de las jubilaciones”.

Siguiendo esa línea, precisó que “el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo y muchos siguen teniéndole miedo a Cristina y viven debajo de la pollera de la señora. Para ganar las elecciones, el gobierno debe mantener la inflación en un dígito y tratar de bajarla de cuatro. Pero lo peor viene ahora: si logra llegar a diciembre con la inflación en dos puntos y con una pequeña recuperación, el gobierno puede sacar un buen resultado en las legislativas”.

En ese punto, Romero destacó que Milei pudo haber recibido la peor herencia económica o la segunda peor, pero una de las mejores herencias políticas”.

Hacia el final de la charla, Alconada Mon planteó la necesidad de que Argentina tenga su propio “Pacto de la Moncloa”, aunque Feinmann lo retrucó. “En Argentina no hay consenso. ¿Con quién? ¿Con los ladrones? ¿Con el populismo? Nunca vi tantos ligarcas juntos. No lo veo”, sostuvo el periodista de Radio Mitre.

Alberto Fernández, “activo tóxico”

En el panel también se habló de Alberto Fernández y las denuncias por violencia de género que lo involucran. “Alberto Fernández es un activo tóxico. Nadie lo quiere, lo tocan con trajes de amianto, nadie lo votó. Cómo decía el general (Perón): cuando los peronistas se pelean en realidad se están reproduciendo. Será este el momento de agradecerle a Cristina por los 20 años y aparece alguien nuevo… es prematuro decirlo, pero es una posibilidad”, sostuvo Alconada Mon. Y añadió: “Milei tiene una oportunidad pero debe correrse para atrás y al menos le servirá para recordarle a la sociedad quiénes eran y cómo andábamos para darle aire a su gobierno”.