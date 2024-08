Armado libertario en Córdoba: sigue la “obediencia debida”, con el dedo de Karina Milei más fuerte que nunca

El armado electoral “a las apuradas” en el 2023, para confeccionar las listas a diputados y senadores por parte de La Libertad Avanza tiene su impacto por estos días en la implosión del bloque de diputados de la fuerza y en la máxima tensión que se vive en la Cámara de Senadores, a partir de la discusión por la designación del juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia.

En Córdoba siguen muy cerca la situación no sólo porque Gabriel Bornoroni es el referente de LLA, sino también porque el presidente del bloque libertario en Diputados tiene a su cargo el armado político de cara a las elecciones del año próximo. Sin embargo, en el mundillo libertario aseguran (después del acto en el que Bornoroni recibió a Martín Menem en esta provincia) que nada cambiará de cara a 2025 y que el armado en realidad estará, nuevamente, a cargo de Karina Milei.

Juicio al exjuez Martín Flores: “Como mujer y persona necesito dar un cierre y que se reconozca por lo que pasé”

Aunque Menem dijo la semana pasada en Córdoba que estaban abiertos a alianzas con otras fuerzas políticas, libertarios locales señalaron que eso no sucederá. Y brindan sus razones:

-En el armado del 2023, Karina Milei se preocupó por definir quién sería cabeza de lista. “Del 2 para abajo no lo importó a nadie. Así estamos hoy. Esa situación se va a repetir ahora, nada cambiará. Se elige en función de amistad o fidelidad al proyecto libertario, no por capacidad”, sostiene un referente libertario que no está en la órbita de Bornoroni. Obediencia debida a full.

-No habrá alianzas de cara a 2025. “Más allá de lo que dijo Menem, puede que exista algún que otro acuerdo, peor no alianzas”, sostiene otro libertario. Las razones son dos. En primer lugar, no hay capacidad política (ni ganas) de forjar alianzas. “El único que rosquea en LLA es (Guillermo) Francos. Y no puede estar con los gobernadores, los diputados, los senadores y armando al partido en las provincias… Nadie hace política, salvo para acuerdos particulares, como la ley Bases”, sostienen.

-La segunda razón es electoral. Los libertarios descuentan un acuerdo con Luis Juez, por lejos el cordobés con mejor relación con los hermanos Milei. La lógica es simple y pragmática. “¿Qué sería una elección mala para LLA en Córdoba? ¿Un 30%? Obvio que va a lograr mucho más. Juez puede sacar unos puntos menos pero peleando con el peronismo. En ese caso pueden lograr hasta seis diputados, y casi que lo obligan a jugar a Schiaretti”. A Miguel Siciliano varios libertarios no lo cuentan en esta pelea. ¿La razón? La muñeca que está aplicando en la Unicameral más compleja desde el retorno de la democracia. “Sería suicida sacarlo de ahí”, señalan.

Adelanto: la Universidad Siglo 21 inyectará US$ 100 millones para desarrollar un hospital universitario y formar médicos

-¿Y los nombres de peso? Agustín Laje y Diana Mondino van a empezar a aparecer como potenciales candidatos, pese a que falta mucho tiempo. “Menem dijo el domingo que los diputados de LLA están ahí por Milei, que los votos no son de ellos. Eso no va a cambiar”, aseguran en el universo libertario. ¿Qué se busca? Diputados como los actuales: que levanten la mano cuando haga falta y que no generen ningún escándalo. No mucho más.

-¿Cómo evitar el efecto “Lourdes Arrieta”? La diputada mendocina que un día apareció con un patito en la cabeza hoy se convirtió en el peor dolor de cabeza para LLA debido a su denuncia sobre la visita de legisladores a represores en la cárcel de Ezeiza. ¿Cómo hace LLA para evitar sumar a una nueva Lourdes Arrieta? Lo responde un libertario que vivió de cerca el proceso de armado de listas en 2023: “Imposible. Seguramente va a volver a pasar. La anarquía es muy grande. Y lo peor es que nadie se ocupa”.