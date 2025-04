Dólar sin cepo: la calma reina y solo los inmobiliarios se mostraron más optimistas

Después de años de restricciones para comprar divisas en el mercado oficial, el Gobierno de Javier Milei anunció el levantamiento del cepo cambiario para personas físicas. Desde este lunes, cualquier argentino puede adquirir dólares sin tope ni impuestos a través de los sitios web de los bancos, en un nuevo esquema acordado con el FMI que establece bandas de flotación entre los $1.000 y $1.400.

La noticia generó expectativas y, en algunos casos, dudas. Sin embargo, en los primeros días posteriores al anuncio, el impacto fue más moderado de lo que se podía prever. La mayoría de los rubros económicos reaccionaron con cautela: no hubo sobresaltos, ni subas generalizadas de precios. "Todo tranquilo por ahora", es la frase que se repite en supermercados, ferreterías, inmobiliarias y otros sectores clave, donde prevalece la incertidumbre, pero también la necesidad de no tomar decisiones apresuradas.

A la espera de que el mercado muestre señales más claras, distintos referentes sectoriales analizaron cómo se comportaron los precios, la demanda y el consumo en este nuevo escenario económico.

Ferreterías: "Todo sigue atado al dólar"

Desde la Cámara de Ferreterías, Sergio Angiulli planteó que el sector vive una situación de incertidumbre. A pesar de todo, "recibimos listas con un 10% de aumento promedio, pero no podemos trasladarlos directamente porque no se vendería", explicó.

Según Angiulli, los materiales siguen atados a la cotización del dólar. "No se salva absolutamente nada. Iremos de a poco con los aumentos porque si no será muy brusco. Antes, con una inflación más alta, no se notaba tanto, pero ahora sí".

Si bien hay aumentos, aclaró que no se aplicarán en su totalidad y que incluso algunos precios podrían llegar a bajar por la merma en transacciones. "Pero esperan (los distribuidores), por supuesto, porque si pueden ganar, mejor. La baja de precios no sería inmediata", señaló.

Electrodomésticos: aumentos moderados y compras en dólares

Desde la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba informaron que hubo algunos aumentos de entre el 4% y el 10%, siendo estos últimos casos más aislados. "El viernes hubo cierta incertidumbre, algunas empresas suspendieron ventas, pero el lunes ya casi todos retomaron normalmente", explicó Julio Isuani en diálogo con este medio.

Aunque algunos precios se ajustaron, otros se mantuvieron, estos días surgió un fenómeno nuevo: consumidores que empezaron a realizar compras con dólares. "Creo que ayer tarde (lunes 14 de abril) la gente estaba más preocupada por desprenderse de los dólares que especular con un aumento del producto, a diferencia de otras veces. Fue un escenario distinto", precisó.

Consideró que la medida del gobierno es, en líneas generales, positiva. "Si se logra estabilidad, va a ser beneficioso para todos", afirmó. Sin embargo, advirtió que el mercado sigue siendo muy volátil: "Nos cuesta proyectar a mediano o largo plazo. Todo el tiempo debemos redefinir los objetivos. El año pasado el foco era comprar porque la inflación lo cubría todo y escaseaba la mercadería; hoy ocurre lo contrario, por eso tenemos que ajustar las políticas de la empresa con mucha frecuencia".

Economía de la gente

En el rubro de alimentos y limpieza, la reacción fue prudente. Algunos almacenes están postergando listas de precios y en otros los aumentos oscilaron entre un 5% y 13%, con un promedio del 10%. Sin embargo, este martes posterior al anuncio muchos mantuvieron los mismos valores de la semana pasada.

Desde el sector remarcaron que hay una sensación de "tensa calma". "Si hay cambios, tratamos de aguantar porque hoy la venta está un poco estancada. El consumo se mantiene, pero no crece ni baja", explicaron.

Contrario a lo que sucedía antes, donde cada medida disparaba un aumento inmediato, ahora se percibe una estabilidad relativa. "Antes te cambiaban la lista dos veces por día", recordaron.

En las verdulerías, los precios se mantuvieron estables, aunque las ventas siguen siendo bajas. "Está duro para vender. La gente no sabe qué hacer con el tema de los precios. No saben si bajan o aumentan, ellos también tienen incertidumbre".

Mercado inmobiliario: ¿El favorito para operar?

Desde la Cámara de Inmobiliarios de Córdoba optaron por la cautela al referirse a las posibles consecuencias de la medida en el sector. "Todavía todo es muy prematuro para sacar conclusiones", rescató Lucas Péndola, presidente de la entidad, a PERFIL CÓRDOBA. Pero sí destacó que, a diferencia de lo que podía esperarse, no hubo movimientos bruscos.

"En otro contexto, esto hubiera sido un caos, con compradores que se bajan de reservas o vendedores paralizados. Hablé con muchos colegas y nada de eso pasó. El gran desafío ahora es que haya estabilidad", dijeron.

A cuatro días del anuncio, el mercado inmobiliario operó con normalidad. "La gran noticia es que no hubo locura generalizada. El mercado siguió funcionando".

Por su parte, el sector turístico indicó que "todo sigue muy tranquilo". Lo reservado para Semana Santa ya estaba pagado, y por el momento no hay movimientos fuera de lo previsto. "Hay que esperar cómo se mueve la economía", dijeron.

Un cambio de escenario

"Para personas físicas el mundo cambió rotundamente. Este es un plan de estabilización que mezcla elementos de un modelo israelí de los ‘80, uno peruano y chileno. Si tiene éxito, la inflación debería bajar y el tipo de cambio estabilizarse", opinó el economista Agustín Arreguy.

Aún es temprano para proyectar sus efectos a largo plazo, pero el levantamiento del cepo no provocó una reacción en cadena en los precios como ocurría en otros tiempos. El desafío ahora está en sostener la estabilidad y generar confianza en los distintos sectores de la economía.