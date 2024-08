Adelanto: la Universidad Siglo 21 inyectará US$ 100 millones para desarrollar un hospital universitario y formar médicos

“No imaginé que iba a estar vivo para ver en lo que se convirtió Siglo 21. Tengo la fortuna de poder estar viendo mucho más de lo que alguna vez soñé cuando inició este proyecto”, dice Juan Carlos Rabbat, fundador de Universidad Siglo 21. Camino a cumplir sus primeros 30 años de vida, Siglo 21 se encuentra con fuertes (y ambiciosos) planes de crecimiento que apuntan a consolidar la institución como una de las más importantes del país.

“Siglo 21 está bien, pero no estuvo exenta de la crisis económica del primer semestre. Sin embargo, vemos con mucho optimismo como se van alineando las variables y creemos que el año que viene va a ser un año extraordinario. Estamos en un momento donde la economía empieza a funcionar y los salarios le comienzan a ganar a la inflación. Todavía estamos en el medio del desierto, pero vemos que el 2025 puede ser muy bueno”, analiza Rabbat.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la institución es la evolución de su presencia en Villa María. Actualmente, la universidad cuenta con una sede en la ciudad que alberga a 1.000 estudiantes, pero los planes para el futuro son mucho más grandes. “El intendente Eduardo Accastello tiene la visión de transformar a Villa María en un gran ecosistema universitario, elevando la cantidad de estudiantes de 15.000 a 30.000 en los próximos años”, dijo el empresario. En respuesta a esta iniciativa, la Universidad Siglo 21 decidió transformar su actual sede en un campus completo, similar al que tiene Córdoba: “este nuevo campus estará ubicado en el parque industrial de Villa María. Contará con 2.000 m2 de construcción y tres hectáreas de terreno. Tendrá una inversión de US$2 millones y proyectamos que esté listo en 2026”, describió Rabbat.

Cambio histórico

Junto a la novedad de Villa María Rabbat anticipa otro hito para el mediano y largo plazo que marcará a la institución y su impacto en el sector educativo nacional: el desarrollo de la carrera de medicina, con infraestructura propia. Con diez planes educativos orientados en salud, la institución se encuentra a la espera de la aprobación de la carrera de Medicina. Y en ese marco Rabbat anticipa a Punto a Punto la construcción de

un hospital universitario de vanguardia en su campus principal en Córdoba, en colaboración con OSDE.

“En un contexto donde Argentina enfrenta una crisis por la escasez de médicos, la Universidad Siglo 21 se propone formar profesionales de alta calidad, centrados en el paciente y con una sólida formación emocional”, dijo Rabbat y adelantó que para afrontar dicho proyecto realizará una inversión de US$ 100 millones con un crédito de un organismo internacional. Análisis macro. El fundador de la Universidad Siglo 21, aunque crítico de algunos aspectos del estilo político del presidente Javier Milei, reconoce que la gestión económica actual trajo resultados positivos. La reducción de la inflación y la mejora de los salarios están comenzando a restaurar la confianza en el gobierno, y el rector ve un futuro prometedor para Argentina.

“No me gustan los modos de Milei; preferiría un presidente más respetuoso, que no generalice y trate a todos por igual. Sin embargo, debo reconocer que, aunque no me guste, es auténtico. Fue coherente antes y después de las elecciones. Creo que introdujo una nueva perspectiva sobre Argentina que comparto: nuestro país puede ser grande, desarrollado y fuerte, valorizando la libertad, el mérito, el esfuerzo, el trabajo y la familia,

valores que el populismo ha debilitado. Argentina fue próspera porque era una tierra prometedora, y creo que Milei está encaminado a recuperar eso. No me gustan sus formas, pero lo que está logrando sí”, analizó.

“La reducción de la inflación y la mejora de los salarios ya se están viendo, lo cual permitirá restaurar la confianza en el gobierno. Estos son procesos lentos, ya que el grado de destrucción del tejido económico argentino que dejó el populismo es monumental, y debemos ser pacientes. Pensé que sería más difícil, pero en estos meses de gestión me ha sorprendido gratamente. A nivel económico, hay personas muy competentes trabajando y

logrando avances significativos”, agregó el empresario.

Sobre la relación entre el gobierno provincial con el nacional, Rabbat analizó: “después de un inicio turbulento, marcado por conflictos y desacuerdos, el gobierno provincial logró alinearse con las políticas nacionales. Es fundamental que Córdoba trabaje en conjunto con el gobierno nacional. Llaryora y Milei han encontrado la manera de convivir, acercarse y dejar atrás las agresiones. Esta armonía política promete fortalecer el papel de Córdoba como motor económico y social en Argentina”.

“Córdoba juega un rol crucial en la economía argentina, aportando el 10% del PIB nacional. La provincia fue reconocida por el ministro Luis Caputo por su gestión eficiente y su superávit, eso significa que nos van a considerar como una provincia seria y va a estar entre los estados beneficiados por el gobierno nacional para contribuir significativamente en el crecimiento económico del país”.

