Córdoba: Pami le debe $12 mil millones a las farmacias y peligra la atención a los jubilados en algunos locales

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba denunció una deuda de unos 12 mil millones de pesos del Pami, la obra social de los jubilados nacionales, con las farmacias.

“Esa deuda es real. Es de las farmacias del Colegio de Farmacéuticos que son casi unas 1.800 farma, pequeñas y medianas distribuidas en toda la provincia”, explicó su titular Germán Daniele.

“Todavía ahí falta la plata que se le debe a los grandes grupos económicos, a las cadenas y todo eso. Es una deuda casi insoportable para un pequeña economía, que ha hecho su previsión, que ha acomodado su cadena de pagos, no sólo a la droguería y proveedores sino también a sus empleados”, agregó en declaraciones al programa Posta de Canal C.

Además afirmó que “gran parte de la masa salarial que tiene una farmacia es por el Pami”. “Obviamente nuestros jubilados necesitan un tiempo de atención distinto, el trámite es más burocrático. Hay que asesorar a los afiliados, la mayoría son polimedicados. Eso hace que nosotros tengamos muchos empleados por el Pami”, añadió Daniele en diálogo con los periodistas Diego Marconetti y Juan Bernaus.

“Pami dependientes”

“O sea somos Pami dependientes. El 60,70 por ciento de facturación de una farmacia es Pami. Cuando nosotros tenemos nuestra economía tan ligada al Pami y se empiezan a generar estos atrasos sin previo aviso, ahí la farmacia deja de cumplir con sus compromisos por una cuestión de posibilidades, deja de pagar la droguería, la droguería nos corta el abastecimiento y entonces la farmacia se queda sin capacidad de reponer y por lo tanto sin capacidad de atender no solo a Pami sino también al resto de la seguridad social”, advirtió el titular del Colegio de Farmacéuticos local.

También aseguró que prácticamente hacía seis años que no tenían este tipo de inconvenientes.

“A partir de ahora sin previo aviso ya llevan dos anticipos atrasados. Lo peor de todo es que no hay un comunicado oficial de cuándo vamos a cobrar lo adeudado, de cómo vamos a seguir cobrando para adelante”, cuestionó Daniele.

Y luego prosiguió: “El que ha podido sobrevivir a esta deuda, que la verdad ya son cada vez menos las farmacias que han sobrevivido a esta deuda y han dejado de atender. El que ha sobrevivido no sabe cómo atender para adelante porque no tenemos un comunicado oficial que nos diga ´lo que le debemos se lo vamos a pagar así o así y para adelante vamos a pagar de esta determinada manera”.

Daniele criticó de la “indolencia absoluta del Pami de ni siquiera hacer un comunicado oficial, ni siquiera darnos un plazo de pago acorde a nuestras necesidades”.

“Yo no entiendo que el Estado cargue su deuda en las espaldas de una pequeña y mediana farmacia. Nosotros no somos grandes grupos económicos, somos laburantes, la verdad que no nos podemos hacer cargo de semejante deuda”, concluyó.