PAMI ajusta la cobertura de medicamentos: Nuevas tarifas y beneficios actualizados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que atiende a más de 5.300.000 afiliados, ajustó la cobertura de ciertos medicamentos.

Según informaron a Cba24n, algunos fármacos que antes tenían cobertura total, como ciertos antibióticos, corticoides, ibuprofeno y omeprazol, ahora requerirán un copago, con coberturas que van desde el 40% al 70%.

En paralelo, PAMI incorporó nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y crónicas con cobertura completa. Sin embargo, el vademécum no está disponible en el sitio web debido a las constantes actualizaciones de su listado.

UNC: docentes y no docentes universitarios paran por 48 horas en Córdoba

A pesar de los cambios, los programas de PAMI continúan ofreciendo descuentos de hasta el 100% en medicamentos esenciales y cobertura integral para enfermedades crónicas y tratamientos especiales, como los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, y trasplantes.

Acceso a medicamentos gratuitos

Todos los afiliados de PAMI tienen derecho a recibir cinco medicamentos gratuitos, siempre que estén incluidos en el vademécum y cuenten con una receta electrónica emitida por su médico, junto con la presentación del DNI y el carnet vigente.

Para aquellos que necesiten más de cinco medicamentos y no puedan costearlos, existe la opción de solicitar un subsidio social. Los requisitos para acceder a este beneficio son tener ingresos iguales o inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no poseer más de una propiedad, ni vehículos de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo, y no estar afiliado a una obra social privada.

En 2024, la pobreza en el Gran Córdoba superó los niveles de la pandemia

Si el afiliado no cumple con estos requisitos, pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar una excepción especial, presentando un informe médico y social.

Desde PAMI, aclararon que no se requiere pasar por una auditoría para acceder a estos beneficios, solo cumplir con los requisitos mencionados.

Coberturas

- 40% de cobertura en medicamentos de uso eventual: Son aquellos medicamentos que se utilizan de forma local y/o eventual en tratamientos acotados en el tiempo.

- 50% al 60% de cobertura en medicamentos para patologías agudas: Las patologías agudas son enfermedades que tienen una duración acotada en el tiempo, es decir, que tienen un comienzo y un final establecido e identificable.

- 50% al 80% de cobertura en medicamentos para patologías crónicas: Las patologías crónicas son enfermedades de larga duración y a diferencia de las enfermedades agudas, no tienen un final establecido, sino que se desarrollan a lo largo de meses o incluso años.

El resto de coberturas: https://www.pami.org.ar/medicamentos.