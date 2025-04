Declaró Brenda Agüero: “No sé qué pasó en el Neonatal, comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui”

Tal como estaba previsto, este martes poco después del mediodía la enfermera Brenda Agüero declaró ante el jurado y no respondió preguntas. Su exposición duró poco más de 18 minutos en los que proclamó su inocencia. “Llevo casi 3 años detenida por algo que no cometí, por hechos que no hice”, expresó.

Agüero está acusada de cinco homicidios de recién nacidos y de ocho ataques calificados como tentativa de homicidios, ocurridos entre el 18 de marzo y el 7 de junio del 2022 en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Dijo que su idea inicial era responder preguntas, que se había preparado para eso, pero que después de ver “el nivel de agresividad que maneja tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados querellantes, decidí no hacerlo porque ya tengo demasiada exposición”.

“Jamás se me hubiese cruzado por la cabeza hacerle daño a ningún bebé. Jamás hice daño a ningún bebé ni a ninguna persona. Yo soy inocente de lo que se me está acusando”, repitió.

Luego dijo que nunca tuvo problemas en los lugares donde trabajó y que en su familia “todas somos personas trabajadoras”.

Una frase que causó gran impacto y dolor en las madres presentes fue cuando contradijo a dos de ellas. “Hay muchísimas cosas que se han dicho acá que no son ciertas; desde una madre que ha dicho que yo la agredí físicamente, cosa que jamás pasó, hasta otra que ha dicho que habló conmigo, y que toqué a su hijo”.

LLANTO Y DESCONSUELO. Las madres de los bebés atacados evidenciaron el impacto de la declaración de Agüero.

Conteste a la posición de sus defensores señaló que en el Centro Obstétrico siempre había entre 15 y 20 personas y que era un lugar donde “las puertas son de libre acceso”.

Afirmó que le llamó la atención que a pesar de salir con la cara cubierta el día en que fue detenida las madres luego la reconocieran.

En varios tramos, Agüero se victimizó. “Cuando expusieron fotos del celular me sentí muy vulnerada, humillada”, subrayó.

“Cuando mostraron los mensajes y se ponían de acuerdo para culparme, eso me hizo quebrar en 20.000 pedazos porque no les tembló el pulso para nombrarme y señalarme, no les importó nada”, afirmó sin dar nombres.

“Me arruinaron la vida y la de mi familia. Me mataron en vida porque sea cual sea la decisión final, si yo tengo la suerte de o la bendición de poder salir, afuera tengo una vida arruinada, una sociedad que señala, los medios que no hacen otra cosa que llamarme asesina serial”.

Sobre su trabajo -se definió como exenfermera- dijo que es algo que le gusta. “Me capacité para salvar vidas, no para lo que se me está acusando”, señaló.

Juicio del Neonatal: declara Brenda Agüero y se enfrentan las estrategias de Cardozo y Carvajal

El único momento en que se quebró emocionalmente fue cuando se refirió a su madre para explicar por qué se la vio sonreír durante el juicio. “La sonrisa yo la hago solamente porque todas las audiencias, gracias a Dios, viene mi mamá y lo único que hago es sonreírle a ella para que vea que estoy bien y yo saber que ella está bien”. "Sé perfectamente por qué estoy acá, de qué me acusan, qué puede pasar", continuó.

Por último reiteró: “Realmente no sé qué pasó en el Neonatal, tampoco es algo que me corresponde a mí averiguar. Comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui”.

Mirando de frente a los jueces finalizó: “que les quede bien en claro que yo no tuve nada que ver”.

Mañana miércoles está previsto que amplíen sus declaraciones más acusados. Los que ya informaron al tribunal son seis: Martha Gómez Flores, Adriana Morales, Liliana Asís, Alejandro Escudero Salama, Pablo Carvajal y el exministro Diego Cardozo.