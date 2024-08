Juicio al exjuez Martín Flores: “Como mujer y persona necesito dar un cierre y que se reconozca por lo que pasé”

Juicios por violencias de género se cuentan de a centenas en los tribunales provinciales. Pero no todos los días, el acusado es un exjuez. Este miércoles, a las 9 de la mañana, la Cámara 12a del Crimen, presidida por Gustavo Rinaldi e integrada por dos juezas, Ana María Lucero Offredi y Susana Blanc Gersisich, comenzará a juzgar a Francisco Martín Flores.

Hasta junio del año pasado, era juez Civil y Comercial de 27° Nominación. Fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento por dos causales: presunta comisión de delito y mal desempeño. En el primer caso, para despejarlo de fueros que impidan su juzgamiento en la justicia ordinaria y en el segundo, porque el tribunal consideró que carecía de las condiciones de idoneidad para ejercer la magistratura, a raíz de la imputación por graves hechos de violencia hacia su expareja.

JURY. En junio del 2023 resolvió la destitución de Flores por unanimidad.

Flores llega acusado como supuesto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, lesiones leves, abuso sexual con acceso carnal y amenazas calificadas. Los hechos están enmarcados en violencia verbal, psicológica, económica y física.

En la antesala del juicio que se inicia, PERFIL CÓRDOBA entrevistó a la víctima, AE. La mujer tiene 39 años. Se omite su identidad para proteger a los hijos, menores de edad, y porque la acusación contiene detalles por ataques contra la integridad de la mujer.

-¿Cómo llega a esta instancia, después de tantos años de violencias y trámites judiciales?

-Llego bien, tranquila y, al mismo tiempo, me preocupan mis hijos. Es su padre. Temo que pueda afectarles el resultado del juicio. A lo largo de estos años, que no estaba tan fuerte, sufrí manipulación con este tema. Como madre siempre los prioricé a ellos y me costó seguir adelante. Hay una dualidad de sentimientos. Como mujer y persona necesito dar un cierre y que se reconozca por lo que pasé. Nunca es necesaria la violencia. Tenía otra idea para mi vida y me vi envuelta en esto que no hubiera elegido nunca.

-¿Valora su decisión de haber dado el paso de cortar la violencia?

-Es muy difícil cortar, también contarlo porque uno está en un espiral de violencia. Me daba mucha vergüenza contar lo que me pasaba. Me empeñaba en mostrar una familia feliz, una pareja pujante, mientras puertas adentro no era así.

-¿Siente que el proceso la ayudó a tener mayor fortaleza?

-En mi caso fue raro. Yo no fui la que denuncié. Esto surgió por una falsa denuncia de él. De hecho él se fue de la casa y me denunció. Eso destapó todo. Fue un proceso diferente. A lo largo del tiempo siento que estoy más fuerte.

-Si bien hay muchos casos de violencia de género, en este caso quien será juzgada es una persona que fue juez. Su pertenencia al Poder Judicial, ¿la condiciona?

-Si. Me condicionó mucho, hasta me costó encontrar abogados que me defendieran. Me ponían muchas trabas y después terminaban sugiriendo acuerdos que no eran buenos.

Cronología: denuncia e investigación penal

En el fuero penal, la pesquisa se puso en marcha en 2018 en la Fiscalía del 3° Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, luego de que la pareja decidió separarse en un contexto de violencia. Intervino, inicialmente, el Polo de la Mujer. Recién entonces la Justicia tomó conocimiento de hechos que se venían produciendo –según las pruebas reunidas– desde 2012, con episodios intermitentes que habrían profundizado las discusiones y agresiones entre los integrantes de la pareja.

Luego de que el juez de Control Daniel Strassorier, en 2019, considerara que había sospechas fundadas, resolvió las imputaciones y giró a la fiscal el expediente para que realizara la investigación preliminar.

El Juzgado de Control de Alta Gracia confirmó esa decisión, apelada luego por la defensa. Y la Cámara de Acusación, por unanimidad, la ratificó en 2021.

El fiscal que conduce la acusación en el juicio oral es Mariano Antuña.

La querella particular está a cargo de la abogada Estefanía Vesprini.

Flores es defendido por José Cafferata Nores y Manuel Calderón Meynier.