Miguel Ángel Pichetto: "Habría que desdramatizar la vida institucional de la Argentina"

Miguel Ángel Pichetto destacó la importancia de tener una actitud equilibrada y prudente ante las contingencias políticas, en lugar de dramatizar el proceso natural de un Congreso al votar una ley o activar un juicio político contra un mandatario. Por otro lado, mencionó que si bien el Congreso demostró ser una institución activa y responsable, brindando al Gobierno las herramientas para su gobernabilidad, la gestión libertaria es lenta. Además, en cuanto al veto de la movilidad jubilatoria, sostuvo que el Gobierno debe evaluar detenidamente sus medidas, para evitar consecuencias negativas y garantizar la estabilidad social y económica. “Indudablemente abre el camino de poder insistir con los dos tercios, y esto está en la Constitución”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación en 2020, candidato a vicepresidente en 2019, senador nacional durante 18 años, consejero de la Magistratura en 1998, e intendente de Sierra Grande en 1985. En Diputados, lidera el bloque Encuentro Federal, integrado por 16 diputados de distintos orígenes. Luego de que el Gobierno confirmara que vetará la reforma jubilatoria, Miguel Ángel Pichetto sostuvo que "es casi seguro que el Congreso reafirme la reforma jubilatoria y llegue a los dos tercios".

¿Pasó algo importante? ¿Hubo una bisagra en la política argentina con estos dos tercios que se lograron alternativamente en distintas votaciones en Diputados y Senadores?

Te diría que no. Hay temas que lógicamente son transversales y que circunstancialmente pueden provocar este tipo de decisiones que demuestran un Congreso que está vivo, que está funcionando y que es mucho mejor de lo que algunos colegas tuyos habitualmente hacen comentarios despectivos.

El Congreso ha tenido una dinámica realmente muy interesante, de gran responsabilidad institucional, y le dio al Gobierno los instrumentos de la gobernabilidad, tanto en la Ley Bases como en el capítulo fiscal, le abrió el camino a la moratoria y al blanqueo, son dos temas importantes. Ahora vemos que la apuesta del Gobierno y del Ministerio de Economía es ver cómo funciona el blanqueo en la recaudación. Hemos tenido también una actitud responsable de sostener el decreto 70, otro instrumento impresionante que el Gobierno tiene a disposición, y que no hemos tenido la voluntad de lesionarlo, sino de garantizar el ejercicio del Gobierno y la gestión.

Sí vemos que la gestión es un poco lenta. Sacamos las leyes y hace pocos días terminaron la reglamentación.

Pero ha ocurrido un evento que es el rechazo del DNU de los fondos de la SIDE, que creo que es un instrumento pésimo que el Gobierno eligió para aumentar las partidas para una nueva organización de la Secretaría de Inteligencia. Era indudable que se requieren recursos que vienen con un presupuesto totalmente devaluado del año 22 y renovado en el 23 y en el 24. Esperemos que este año haya presupuesto nacional ajustando los recursos y, lógicamente, aplicando las partidas necesarias, pero el DNU era inviable. Tenían que venir a explicar a qué iban a destinar ese dinero y los fondos de inteligencia son fondos de naturaleza reservada. El Gobierno debería haber reasignado partidas de otros Ministerios, que están sub ejecutadas en su gran mayoría, y debería haber remitido la información a la Comisión de Inteligencia que se constituyó recién la semana pasada.

Se dio también lo de las jubilaciones en el Senado, un tema que me parece que es interesante que lo reflexionemos y seguramente es uno de los temas de tu interés, pero esto es lo que ha pasado.

Me parece que es importante desdramatizar la vida institucional de la Argentina, este es el tema, y asumir esto como parte del proceso democrático y de las contingencias que el Gobierno tiene que analizar siempre con mucho equilibrio y prudencia.

Incluso te diría más, desdramatizar cualquiera de las alternativas que plantea la Constitución, siempre en la Constitución todo. O sea que tampoco habría que dramatizar el juicio político como un elemento que no fuera ni democrático ni constitucional, que no solamente le cabe al Presidente, sino también a los miembros de la Corte.

Te diría que ese tema nadie lo está analizando porque todos queremos que el Gobierno se consolide y avance.

En cuanto al tema del veto, es una posibilidad que el Ejecutivo tiene respecto al tema jubilatorio. La verdad, el Gobierno y el área económica, deberían analizar con mucha más precisión esta decisión que pueden llegar a tomar. Puede hacer un veto parcial o tratar por separado la temática de las cajas provinciales, pero dejar garantizada la fórmula, porque de lo contrario estaría abriendo una nueva tanda de juicios previsionales en Argentina.

Esto por decreto no funciona, y la Corte ha tenido una larga decisión de juicios, en donde ha sentado claramente que el ajuste previsional es la aplicación de una fórmula polinómica que tiene que comprender algunos elementos de la economía concreta, como la inflación y el aumento salarial, y más temprano que tarde va a tener un perjuicio el Gobierno.

Creo que ahora tiene una fórmula votada por ambas Cámaras que le sirve para afrontar, que es responsable, que no es lo que algunos exponentes del Gobierno están diciendo que tiene un costo fiscal fenomenal, que implica el ajuste del mes de enero que es el punto desde el cual se rearma la fórmula previsional que la inflación fue del 20,5% y el Gobierno tomó el 12,5%. Hay ocho puntos de diferencial que lógicamente hacen a la recomposición del haber de los jubilados.

Me parece que si va a un veto total, indudablemente abre el camino de poder insistir con los dos tercios, y esto está en la Constitución. Hay que ver si se consiguen los dos tercios. Indudablemente es importante el tema del PRO en orden a la Cámara de Diputados. No lo veo tanto por el Senado porque ha tenido un número realmente muy fuerte, casi de 60 votos, la fórmula previsional. Pero está dentro de los mecanismos la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda vetar y que el Congreso pueda insistir en la medida que logren las mayorías. Después están los efectos sociales y políticos que tiene cada medida, en donde también este análisis debe mensurarlo.

Por primera vez el Presidente y el Gobierno van a abordar un tema de fuerte contenido social que abarca un universo realmente muy importante, que es el sector del jubilado.

Como ya le tocó en su momento a otro sector también con gran consenso social que fue el de las universidades públicas.

Son temas sensibles.

En la Argentina, además, el universo previsional ha crecido de manera desmesurada producto de lo que fueron las jubilaciones de moratoria. Se dieron a tontas y a locas, y han aumentado un sistema previsional que, en términos de punto de vista de cinco activos por un pasivo, que es la media de un sistema previsional razonable, en la Argentina está todo liquidado, está todo mal.

También partís de principios jurídicos que conforman lo que se denomina, en materia previsional, los derechos adquiridos. No hay un proceso para poder separar los haberes de moratoria de los haberes que han aportado toda vida, es un debate más profundo, tenés que tener una Corte que te acompañe.

Como está conformado hoy el sistema previsional, que alcanza casi seis millones y medio, con las pensiones también va para arriba, otro disparate, pero esta es la herencia que el Presidente recibió.

El diputado Miguel Ángel Pichetto destacó la labor del Congreso y lo calificó como la institución que le dio al Gobierno "los instrumentos de la gobernabilidad".

Alejandro Gomel: Nos acordamos de una frase suya, aquella “que el Gobierno se deje ayudar”. Hoy, ¿dejarse ayudar es hacer un veto parcial del tema jubilación?

Es analizar el tema con más precisión y analizar lo que le conviene al Gobierno.

Me parece que si la economía argentina tiene una tendencia a la baja en materia de inflación, la fórmula y lo que ha votado el Congreso tiene ese componente, el ajuste por la inflación. Me parece que el impacto es una mejora razonable en los haberes de los jubilados.

Algunos dicen que llega a 0,4% del PBI. Los jubilados tuvieron un ajuste de 1,5% del PBI, el Gobierno podría limitarlo a 1,1%. El 0,4% lo compensa con ganancias, que no lo tenía y el Congreso se lo volvió a dar. El Gobierno nacional va a estar recaudando un 0,4%. Este año va a tener también los resultados del blanqueo y de la moratoria. En fin, me parece que es un tema que tendría que tener un estudio un poco más detenido, pero vamos a ver cómo evoluciona, no quiero anticipar.

