Día 256: El fantasma de los dos tercios

“El rechazo del DNU del Gobierno que le otorgaba 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la SIDE, dejó un escenario incierto para Javier Milei. En primer lugar, el Presidente pudo confirmar que Mauricio Macri está dispuesto a aliarse con quienes fueron sus peores adversarios para diferenciarse del gobierno de la Libertad Avanza”, expresó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 22 de agosto de 2024.

Ayer el Gobierno sufrió un fuerte revés en el Congreso. El PRO, aliado al peronismo, el radicalismo y otros bloques dejaron de lado sus diferencias y aunaron fuerzas para marcar la cancha a los deseos de Milei. Esta derrota fue posibilitada por las internas que se desataron dentro de la alianza entre la Libertad Avanza y el macrismo, pueden tener consecuencias, incluso, de colocar al presidente Milei al borde de un Juicio Político con dos tercios de la Cámara de Diputados.

Parafraseando el célebre comienzo del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en el que se afirma que “un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo”, podríamos asegurar que un fantasma recorre la Rosada y es el fantasma de los dos tercios, cantidad de diputados necesarios para un juicio político al presidente Javier Milei y a cualquier presidente

Lo que evidentemente cree Macri, es que hay posibilidades que Milei no lleve a buen puerto su Gobierno. Por esta razón el expresidente estaría preparando una alternativa de recambio. Según dirigentes como Grabois y comunicadores cercanos a Milei como Alejandro Fantino, Victoria Villarruel también estaría conspirando contra el presidente Milei.

La vicepresidente, en un video de declaraciones de prensa, se diferenció del Presidente por la designación del juez Lijo. Afirmó no estar de acuerdo con la candidatura de Lijo por razones “prácticas”: “Creo que está reemplazando la banca de una mujer”. Sin embargo, aclaró que sus razones están alejadas del feminismo y vinculó su opinión con una “cuestión de justicia". Además, señaló que Lijo “es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura”. "Es un juez controversial y no contaría con los pergaminos necesarios", declaró.

Es extraña la estética que utiliza La Libertad Avanza, Para quienes puedan visualizar el video de la vicepresidente, podrán observar que detrás de ella hay un cuadro con una imagen de próceres de la libertad y el liberalismo argentino. Además, ella no mira a cámara.

En el mismo fragmento, Villarruel se refirió a las diferencias que tiene con el Presidente y aseguró que, aunque no esté de acuerdo con determinadas cuestiones, su apoyo y lealtad hacia el presidente son “totales”: "Puede haber desacuerdos y diferencias con Milei"

El rechazo del decreto presidencial se realizó, como es necesario, con los dos tercios de los diputados presentes: 156 votos en contra del DNU, 52 en defensa del decreto y seis abstenciones. Esta es la segunda vez que la oposición y parte del PRO se unen para una votación legislativa. En la anterior ocasión, los legisladores frenaron el cambio de fórmula jubilatoria que perjudicaba aún más los haberes de los jubilados.

Pero antes de seguir analizando las implicancias que tiene estas derrotas del oficialismo es lícito preguntarse. ¿Por qué el PRO se pelea con la Libertad Avanza?

Según el diputado cercano a Patricia Bullrich, Damián Arabia, fue Macri quien alineó al bloque del PRO contra el Gobierno.

El 21 de agosto, Damián Arabia sostuvo en Radio con Vos que distintos dirigentes del partido tomaron la decisión de dar quórum y votar en contra. “Según entiendo, efectivamente hubo una reunión y Mauricio Macri dio la orden”, señaló.

Según el dirigente y padre de la Revolución China, Mao Tse-tung, tanto la política como la vida se diferencian en contradicciones principales y contradicciones secundarias. En resumidas cuentas, las contradicciones principales se concretan en los adversarios que en la política uno enfrenta porque sus intereses son contrapuestos a los propios; y las secundarias, entre quienes los apoyan por estar equivocados o tener falsas esperanzas en sus buenas intenciones.

Siguiendo este postulado, Macri debería aliarse a Milei en todas las circunstancias porque enfrente está el peronismo. Sin embargo, las contradicciones, también según Mao, tanto en política como en la vida, cambian constantemente.

¿Será que Macri ve a Milei como la encarnación de un potencial peligro, no sólo para sus aspiraciones políticas sino para su modelo de país republicano? ¿De qué hablarán Macri y Victoria Villarruel en esas conversaciones que denunciaron tanto propios como opositores?

Por otra parte, Sigmund Freud, en el “Narcisismo de las pequeñas diferencias”, explica cómo se experimenta cierto goce en las diferenciaciones y delimitaciones entre quienes se parecen demasiado. De alguna manera la afirmación de la identidad entre parecidos está siempre en contra del similar. O como decían las abuelas: “astillas del mismo palo”

El 1 de agosto, Mauricio Macri dio un discurso en un acto en La Boca donde golpeó a lo que él llama “el entorno de Milei”, destacó las medidas económicas y criticó “la herencia K”. “Pudimos ayudar a Milei a pesar de su entorno”, señaló.

Por otro lado, el 3 de agosto, en Radio Mitre, el presidente del PRO apuntó contra el estratega del Gobierno, Santiago Caputo. “Tuve un diálogo intenso con Santiago Caputo durante los primeros meses del gobierno, donde planificamos varias cosas y ninguna se cumplió”. Dicen que tampoco se cumplieron las promesas que Martín Menem le hizo a Miguel Ángel Pichetto.

Las internas que se desataron dentro de La Libertad Avanza y el macrismo podrían tener consecuencias no gratas para Javier Milei, como la posibilidad de un juicio político.

Es lícito también preguntarse, ¿alguna vez creyó Macri en el proyecto de gobierno de la Libertad Avanza o está haciendo su propio juego desde el comienzo? Recordemos lo que opinaba de Milei y su equipo en la campaña. El 19 de octubre de 2023, Macri criticó la candidatura de Milei y aseguró que el libertario “no puede garantizar ningún cambio: “Es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo y fácilmente infiltrable".

Esta articulación de la oposición y su capacidad de llegar a los dos tercios otorgan la posibilidad de alcanzar los votos necesarios para iniciar un proceso que puede ser fatal para el gobierno de Milei: el juicio político.

En el artículo 60 de la Constitución Nacional se explica pormenorizadamente en qué consiste el juicio político. Este proceso es para sancionar a las principales autoridades del país. El presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros del Gabinete Nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

Las causas para iniciar un juicio político son tres: mal desempeño de las funciones, cometer delitos en funciones y cometer delitos fuera de las funciones. Sea cual fuese la acusación, debe hacerse una presentación ante la Comisión de Juicio Político del Congreso y si ésta emite un dictamen favorable con el voto de la mitad más uno de sus miembros, inicia el proceso de juicio político.

Se inicia una investigación y se presentan las pruebas ante la Cámara de Diputados. Si Diputados aprueba la acusación del Juicio Político con dos tercios de los diputados presentes al momento de la votación, se inicia la acusación formal ante el Senado. Es decir, la Cámara Baja deberá elegir dos diputados que presenten la acusación ante Senadores. La Cámara Baja actúa como fiscal y la Cámara Alta como juez definitivo.

La Cámara Alta deberá evaluar el caso presentado por Diputados y votar. Si dos tercios de los senadores presentes al momento de la votación, aprueban la acusación, el funcionario en cuestión es destituido de sus funciones. La única sanción que posibilita el proceso de juicio político es la destitución.

Obviamente juntar dos tercios de los diputados para rechazar un DNU que le otorga 100 mil millones de pesos a un organismo tan desprestigiado como la SIDE, en un contexto en el que, como dijo el Presidente, “no hay plata”, no es lo mismo que juntar dos tercios para inhabilitar al Presidente. Sin embargo, la posibilidad de que tantos diputados se reúnan para ponerle un límite al Gobierno, algo quiere decir en los movimientos tectónicos de la opinión pública.

Es decir, en vísperas de la aprobación de la Ley Bases, la discusión era a la inversa. No había enojo en el Gobierno por aquellos aliados que le daban la espalda, si no que, por el contrario, había enojo en el peronismo y en el radicalismo por aquellos diputados que traicionaban los ideales de sus partidos.

¿Qué cambió entre los tiempos de la Ley Bases y la actualidad? Según una encuesta de Consultora de Imagen y Gestión Política, el 93,5% de los consultados opina que el ajuste no lo está pagando "la casta" sino que lo está pagando "la clase media y baja". Y dos de cada tres creen que la actualidad es "mala o muy mala”. Además, un 9% de los consultados admitió que había votado a Javier Milei, pero ya no lo apoya.

Tal vez este cambio sea lo que están percibiendo los diputados y quizás sea éste el cambio que hubo desde la Ley Bases a la actualidad. ¿Qué posibilidades hay de que esta hipótesis de Juicio Político se pueda profundizar? Hay algunas variables que se combinan y terminarán siendo la resultante del Gobierno de Javier Milei: la marcha del plan económico, la opinión pública y la relación con los partidos no peronistas.

Javier Milei tiene en su haber el estar bajando drásticamente la inflación. Sin embargo, la recesión que golpea la actividad económica, la presión para una devaluación y de la mano de esta, un posible rebrote inflacionario, son elementos que pueden hacer fracasar el plan económico de Milei y Caputo.

Hay un 23% que continúa del lado del Presidente, siempre y cuando, la situación mejore en menos de un año.

En la encuesta citada, aún había 44% de los consultados que sigue apoyando a Javier Milei. Sin embargo, hay un 23% que continúa del lado del Presidente, siempre y cuando, la situación mejore en menos de un año y 21% explicó que puede esperar más de un año. Es decir, es posible que, según este estudio, en menos de un año, Milei tenga un 21% del apoyo. ¿Puede un gobierno en un país de tanta confrontación política como Argentina sostenerse tres años con 21% del apoyo y una cámara de Diputados que tiene la capacidad de unir dos tercios en su contra? Una pregunta que debe inquietar a Javier Milei y a sus funcionarios más leales, como el fantasma que recorría Europa en sus momentos previos a la Revolución Rusa comunista.

Por otro lado, hay una diputada libertaria que viene captando la atención del público por múltiples motivos y está dándole más que un dolor de cabeza al Gobierno. Se trata de Lourdes Arrieta, diputada mendocina, que había sido parte de la delegación que visitó a Alfredo Astiz y otros ex represores de la última dictadura militar. Luego de la visita y las protestas de la oposición y los organismos de derechos humanos, Arrieta sostuvo que ella “no sabía quién era Astiz porque había nacido en los noventa”. Luego, denunció que quien autorizó la visita fue el diputado libertario Beltrán Benedit y quienes habían enviado las combis para el penal de Ezeiza era un grupo protocolar vinculado a la Presidencia de la Cámara de Diputados, es decir, a Martín Menem.

Lourdes Arrieta sostuvo en la Comisión De Diputados que “Benedit y Menem deberían dar explicaciones al respecto”

En el seno del Gobierno, están muy enojados con Arrieta y se lo hicieron saber en una reunión de bloque. Hubo gritos y acusaciones. Por su parte, Arrieta radicó una denuncia de violencia de género contra el diputado de la Libertad Avanza, Guillermo Mayoraz por haberla tratado agresivamente.

Internas dentro del Gobierno que tienen al PRO como actor principal, pero que empiezan a ramificarse hacia dentro de la propia Libertad Avanza y posibilitan estas derrotas del oficialismo.

Recordemos que esta es la segunda derrota en 24 horas. Ayer la oposición logró elegir a Martín Lousteau, líder del ala más opositora del radicalismo, como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Un puesto que el Gobierno necesitaba en su control.

Este 9% de argentinos que dejaron de apoyar a Milei, según la encuesta citada y la tendencia a que se profundice esta pérdida de apoyo, ¿será la gestora de una mayoría de dos tercios, no sólo en el Congreso si no que en los partidos políticos? ¿Encontrará la oposición puntos de consenso con los que avanzar en una suerte de alianza pan democrática que pueda ofrecer un recambio de unidad nacional? Son preguntas que la semana pasada no parecen vislumbrarse. La crisis del peronismo acentuada por las denuncias contra Alberto Fernández, no dejaban ver, como se estaba cocinando una interna dentro del Gobierno, que tiene basamento en un malestar social que crece lenta, pero persistentemente.

Otro tema que me parece crucial no es llegar a, la, al Juicio Político con los dos tercios, sino que explica que, al haber dos tercios para votar en contra del Gobierno, el Gobierno está a expensas de continuos cambios en su política económica, lo que demostraría que la clave no era lograr vencer a una oposición en el Congreso, sino concertar una política para que los inversores la consideren sustentable, porque de nada vale aprobar leyes que en uno o dos años se pueden derogar con otras leyes. Lo único importante es que esas leyes tengan el acuerdo, esas leyes importantes, tengan el acuerdo tanto del oficialismo como de la oposición.

