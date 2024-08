Karina Banfi: "Milei logró el milagro de que el kirchnerismo tenga vocación republicana"

Karina Banfi opinó sobre la designación de Martín Lousteau para la Comisión de control de la SIDE y el rechazo de Diputados al DNU 656, y señaló que mientras haya manejos del Gobierno Nacional por fuera de la ley, los acuerdos con otros bloques seguirán surgiendo. Hizo hincapié en la necesidad de generar equilibrios en el Congreso, especialmente con un Gobierno que no cuenta con una mayoría significativa. Además, defendió la diversidad de opiniones dentro de su bloque, específicamente respecto a la votación del DNU, y la importancia del respecto a las ideas disidentes en la política actual. “Hay posiciones muy diversas pero que no afectan la posibilidad de haber llevado este tema al recinto y haber podido votar”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Karina Banfi es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Es un gran análisis cómo la Cámara de Diputados volteó el DNU que disponía la entrega de dinero para la SIDE y cómo en el Congreso se le empieza a poner un freno al Gobierno Nacional. ¿Hay un freno legislativo a algunas iniciativas del Poder Ejecutivo?

Bueno, parece que sí. Y por amplia mayoría, como vimos ayer en una votación que salió algo así como 50 en 156.

Pero principalmente, más que poner un freno en términos políticos, mi posición, que fue la posición que llevó la Unión Cívica Radical junto con la mayoría de sus integrantes, acompañando la iniciativa que había tomado el diputado Massot la semana anterior, teniendo en cuenta este DNU con respecto a los fondos de la SIDE y entendiendo que hay dos decretos anteriores en donde se reestructura lo que era la AFI a un nuevo organismo de inteligencia, todos coincidimos en que tiene que haber una reestructuración de ese proceso, de lo que significan los servicios de inteligencia en Argentina en función de las amenazas internacionales que podemos tener y que pueden poner en peligro la vida de los argentinos y las argentinas en el territorio nacional.

En lo que no estuvimos de acuerdo desde el inicio fue en que, primero, ampliaba y aumentaba en un 3000% el presupuesto que tenía habitualmente y que mantuvo de manera decreciente durante los últimos ocho años, durante el Gobierno de Fernández y el de Mauricio Macri, sin ningún tipo de explicación. Por lo cual, ahí ya viola la ley de Administración Financiera en donde tiene que haber participación del Congreso de la Nación en este tipo de disposición de fondos públicos para la oficina de inteligencia.

Lo segundo es que hacía todo reservado. O sea, la totalidad de los 100 mil millones de pesos iba a estar sujeta al propio decreto, decía que iba a ser para la nueva estructuración y organigrama de esta oficina, cuando eso viola la ley de inteligencia y la ley de acceso a la información, que distingue lo que significan fondos públicos para la administración, contratación, proveedores y estructura, que debe ser de acceso público, y, por otra parte, todo lo que refiere a operaciones y actividades de inteligencia, que están reservadas pero controladas por la Bicameral de Inteligencia. Entonces eso habla de que tenés un DNU que es inconstitucional, porque viola tres leyes de orden público.

A mí, cuando estudié el decreto y vi eso, me pareció que era insalvable y que tenían que hacerlo de nuevo, lo conversé con el Gobierno y me dijeron que no lo iban a hacer de nuevo. Entonces, lo que buscamos fue el rechazo de este DNU, para que efectivamente todo lo que tenga que ver con la transparencia y el uso de fondos públicos para la inteligencia se haga como corresponde.

AG: Esto sucedió ayer en Diputados en la votación en contra del decreto. Antes de ayer, en el Senado, con la designación de otro radical, Martín Lousteau, al frente de la Comisión para controlar la SIDE, ¿es circunstancial? ¿Se están formando nuevas alianzas dentro del Congreso? Y mirando fuera del Congreso, en la política argentina, ¿se pueden conformar otro tipo de alianzas opositoras al Gobierno?

No. Nosotros con los K no tenemos nada que ver. Yo creo que Milei logró el milagro de que el kirchnerismo tenga vocación republicana, se preocupe por la transparencia y por las instituciones.

Nosotros, me refiero a los bloques opositores, responsables y dialoguistas, como es la Unión Cívica Radical o como puede ser el PRO, en eso sin duda vamos a coincidir, como fue lo que sucedió ayer. Y creo que va a haber otros momentos, en el caso que el Gobierno encuentre estos vericuetos donde haga propuestas que estén por fuera de la ley, o que en realidad traten de esquivar el control, que es otro de los roles que tiene el Congreso de la Nación, pero yo lo veo como un proceso dinámico.

AG: Tema por tema.

Si, y principalmente en esto de dónde nos vamos a encontrar. Porque, por ejemplo, recién escuchaba en un audio al senador Recalde, casi dubitativo y enredado en la posición que va a tomar sobre Lijo, quizás ahí se arma otro espectro de acuerdos que no tienen que ver con los sujetos o los partidos políticos que están en juego, sino que tienen que ver con las temáticas que se ponen a consideración.

Ahí sí, quizás en esta oportunidad, encontramos un acuerdo con todos los sectores, impulsados principalmente por el radicalismo y por el bloque de Pichetto, Encuentro Federal, y que luego empezaron a sumarse voluntades del kirchnerismo o del PRO, lo que te da también la posibilidad de tener una posición categórica y ponerle un freno al Gobierno, que lo que hace es equilibrar las fuerzas, eso quiero decir.

Si tengo que hacer un análisis político, digo que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados fue un equilibrio de fuerzas. Quiero decir que gobernás con una minoría muy significativa en el Congreso de la Nación, lo cual te obliga a tener un diálogo permanente con los bloques o con el resurgimiento sobre determinados temas, en donde generas un acuerdo político y luego lo llevas al recinto. Cuando vos tenés 30 diputados, como la semana anterior, que nos llevaron de prepo a un temario donde solamente trataban los proyectos de ellos, que eran de interés del Gobierno, pero no se trataba ningún proyecto que era del interés nuestro ni de la gente, gente que nos votó y que esperaba algún tipo de respuesta a algún tema o el desarrollo de algún tipo de política pública, que para nosotros es central.

Por ejemplo, el funcionamiento correcto de la línea 144 de violencia de género, donde ustedes pueden poner el foco ahí diciendo que se están desmantelando todas las políticas públicas sobre violencia de género, nosotros ahí tenemos un ojo puesto.

Sí entendemos que era necesario sacar el Ministerio de la Mujer, por lo menos eso es lo que creo, ya que realmente no servía para nada y solamente funcionaba como caja política para un partido político, pero las políticas públicas como la línea 144 tienen que seguir funcionando porque es indispensable, justamente, para erradicar la violencia sobre las mujeres, donde hoy es un tema. Más, teniendo en cuenta lo que ha pasado la semana pasada y lo que nos enteramos que sucedía con el expresidente de la nación y su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos.

Eso aumentó considerablemente las denuncias de violencia de género en la línea 144 de los ciudadanos comunes, donde ven quizás una oportunidad, una posibilidad o se informan a partir de esta noticia que es aberrante. El Estado tiene que estar para eso, para responder y ayudar a que no se genere mayor violencia contra las mujeres, entre otras cosas.

Elizabeth Peger: Respecto de lo que planteaba usted de los equilibrios y la necesidad de garantizarlos, entonces interpreto que está de acuerdo con el entendimiento que alcanzó el radicalismo, en el Senado, con Unión por la Patria para que Martín Lousteau ocupe la presidencia de la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia.

Es que la verdad se le está dando una relevancia que para mí es inédita, porque están poniendo un peso sobre si acordás con uno u otro.

Mirá, hace nueve años que estoy en la Cámara de Diputados y acá se constituyó una comisión y se eligieron autoridades, que sucede en todas las comisiones del Congreso, y siempre hay acuerdo con todos los sectores. Vos construís una mayoría con los que integran esa comisión, sea con unos o con otros.

Yo no voy a opinar, no tengo una opinión ni en favor ni en contra sobre la elección, porque tendría que hacerlo sobre las más de 70 comisiones que existen en el Congreso de la Nación, porque en realidad es capcioso. Al mismo tiempo, veo muy bueno que la autoridad de la Comisión Bicameral de Inteligencia sea de la oposición, con mucho más a favor que sea de mi partido, pero podría haber sido de Unión por la Patria, que me hubiese gustado menos, o del PRO. La verdad, cómo construyeron esas mayorías desconozco, porque no integro la comisión, pero mis representantes del bloque me dijeron que todo ese proceso fue transparente y de cara a la sociedad.

Es un acuerdo totalmente normal, que sucede en todas las comisiones, y te puedo nombrar miles que han sucedido en acuerdo con el kirchnerismo o en acuerdo con el mileismo para constituir esas comisiones.

Obviamente el acuerdo con el kirchnerismo es clave porque tiene mayoría en ambas Cámaras, entonces siempre vas a acordar con el kirchnerismo, cuando sos minoría, para poder obtener, como es el radicalismo tanto en Diputados como en el Senado, una presidencia que seguramente es muy disputada.

Claudio Mardones: El voto del radicalismo ayer fue clave y, también el del PRO, calculo que ustedes se sorprendieron. De su bloque, que tiene 34 voluntades, hubo 22 que votaron en contra del DNU 656. Con la ausencia de Rodrigo de Loredo, presidente del bloque, que está en Estados Unidos, invitado por la Federación Universitaria del Río de la Plata, y 12 voluntades que estuvieron en la línea de rechazar el DNU. ¿Cómo fue la discusión interna? ¿Qué gravitó en esa discusión dentro del bloque?

Yo creo que estamos atravesando una etapa de la política mundial, no es solo de la Argentina, donde se pone el acento en la diversidad de opiniones. Esto lo digo porque el día anterior, el martes, tuvimos una reunión, donde participó Rodrigo de Loredo a través de Zoom, en donde todos coincidimos en respetar la diversidad de opiniones que acarreaba este DNU. Yo tuve una posición categórica desde el inicio, en que ese DNU era inconstitucional. Y en acuerdo con el resto de los diputados que integramos nuestro bloque, yo trabajé para construir una mayoría en donde pudiéramos rechazar ese DNU.

No todos opinaban lo mismo, no en términos jurídicos sino en la oportunidad política, y así lo manifestaron luego en la votación, donde de los 34 diputados, hubo tres ausencias y ocho votos que acompañaron la posición de La Libertad Avanza, donde creyeron, por una cuestión, más que nada de oportunidad, que no era oportuno dar una señal en donde le estábamos rechazando los fondos para el funcionamiento de este organismo.

22 diputados tuvimos una posición totalmente categórica en relación a la inconstitucionalidad de este decreto, que resultó incluso ser la mayoría de la representación de la Cámara. Pero quiero desdramatizar ese punto porque nos vas a encontrar permanentemente votando de esta manera, y creo que es un poco el reflejo de lo que sucede con los partidos políticos en el siglo XXI y lo difícil que es hoy generar algunos criterios de unanimidad dentro de los bloques, pero yo lo veo como algo virtuoso porque tiene un sinceramiento y el lugar distinto de las ideas en una sociedad.

Hay posiciones muy diversas pero que no afectan la posibilidad de haber llevado este tema al recinto y haber podido votar.

CM: Queda sobrevolando si este mismo debate no se va a dar en el Senado, y finalmente el DNU 656 nunca sea rechazado en la Cámara Alta, ahí de donde viene la gran pregunta.

No sé, hay que ver cómo estamos. Porque, a vuelo de pájaro te lo digo y casi hablando irrespetuosamente y metiéndome en otra Cámara, si se repite proporcionalmente el número que obtuvo de rechazo el DNU es muy posible que también sea rechazado en la Cámara de Senadores, pero vamos a ver qué pasa.

