Miguel Ángel Pichetto: "Le piden a Maduro, que es el Conde Drácula, que vaya a donar sangre al hospital"

En un profundo diálogo con Jorge Fontevecchia, Miguel Ángel Pichetto analizó la crisis venezolana y criticó los apoyos de sectores del peronismo al régimen de Maduro. Además, el dirigente de Hacemos Coalición Federal criticó la política de Axel Kicillof respecto a la planta de YPF, que finalmente se construirá en Río Negro: "Bahía Blanca perdió una gran oportunidad porque Kicillof quedó atrapado en el ideologismo", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por potra parte, conincidió con el balance que hizo Macri de la administración de Javier Milei: "El Gobierno tiene alguna falencia de gestión y de falta de equipo", manifestó.

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Anteriormente representó a la provincia de Río Negro en 1993. En 2023 fue presidente del Encuentro Republicano Federal, uno de los partidos que integró la alianza Juntos por el Cambio. Además, fue uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación entre el año 2020 y 2023. En sus inicios fue intendente de la ciudad de Sierra Grande, Río Negro en 1985. Es una de las figuras con más experiencia en el ámbito estatal en Argentina, destacándose como un embajador de la política nacional. Esta semana, Miguel Pichetto presentó un proyecto para que el Congreso exprese su rechazo a la fraudulenta proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

¿Qué balance hacés de lo que está sucediendo en Venezuela y cómo actúan respecto de eso los distintos sectores políticos argentinos?

Siempre hay una ilusión democrática en los seres humanos, pero en el caso de Venezuela, esa ilusión resulta ingenua. Antes de las elecciones, muchos en Argentina esperaban un cambio y la derrota del régimen de Maduro. Sin embargo, yo siempre supe que esto no iba a ser así.

Conocí a Chávez y a Maduro después del golpe; En 2004, Chávez había llegado al poder mediante un proceso democrático, después el régimen fue distorsionándose. Con la muerte de Chávez, los cubanos comenzaron a gravitar fuertemente, y Maduro, preparado por el sistema cubano, se convirtió en una figura clave en ese sistema.

Yo no tenía ninguna ilusión, a las 4 y media de la tarde dije "preparémonos para el fraude". Primero, porque la principal candidata de oposición, Corina Machado, fue bloqueada con una denuncia penal, impidiéndole participar. Además, los veedores importantes que iban a garantizar la transparencia fueron rechazados antes de llegar. Incluso la patética situación que vivió Alberto Fernández, que en una declaración local mencionó que se debía respetar la democracia, algo que para Maduro es cianuro puro.

El régimen ahora es una dictadura con una fachada pseudodemocrática mentirosa. Hay cuestiones de carácter internacional que hay que analizar: el apoyo de Rusia y China, una mirada tibia de Estados Unidos, y Brasil, etc. Hay que entenderlo también en el marco del proceso norteamericano, porque están en elecciones.

Hubo un momento donte Trump estuvo a punto de meter la flota sobre Venezuela. Este tipo de regímenes políticos no se saca por vías democráticas. Las cuadrículas, los escuadrones, que son casi escuadrones de la muerte, y tienen conducción de la inteligencia cubana.

Han armado la estructura de una dictadura muy fuerte que, junto con Nicaragua y Cuba, son realmente situaciones bochornosas. Son regímenes que tienen que quedar completamente aislados, porque no cumplen con el pacto democrático y por ser dictaduras sangrientas que reprimen y matan.

Recientemente, en Buenos Aires, me reuní con los exiliados nicaragüenses que estuvieron detenidos en solitario durante 24 meses. Uno de los hombres que estuvo en la revolución en contra de Somoza, Humberto Ortega, está en una deriva demencial, lo ha detenido el propio hermano.

Estamos hablando de dictaduras. Esto de pedir las actas... la verdad, las actas que pueden aparecer son todas truchas. Estamos ante un fraude elaborado previamente.

Otra cosa muy interesante fue ver la proclamación del Tribunal Electoral de Maduro y la presencia de representantes del PC capitalino de Buenos Aires, como Carlos Raimundi, Oscar Laborde, increíble. Había dirigentes escondidos festejando el triunfo del dictador. Además de la tibia reacción del kirchnerismo. Acá no hubo democracia plena, candidatos que no se pudieron presentar... Después, bueno, países como Brasil, Estados Unidos y España piden transparencia. Le piden al conde Drácula que vaya a donar sangre a un hosítal

Miguel Pichetto sostuvo que desde temprano se sabía que la victoria de Nicolás Maduro iba a ser fraudulenta.

La polémica por la planta de YPF

¿Cómo recibís la decisión del directorio de YPF y Petronas de instalar la planta de GNL en Sierra Grande, casualmente, donde vos fuiste intendente?

Es parte de mi historia de vida. Viví 15 años allí. Desde mis inicios, en 1977, trabajé en la empresa de Hierro Patagónico en Sierra Grande. Después estuve independiente, fui docente, nacieron mis hijos, fui concejal y después intendente, porque la constitución de Río Negro, una de las últimas en ser provincializada junto con Santa Cruz y Chubut, exigía elecciones a intendente cada dos años.

Yo fui primeor concejal, porque perdmos la primera elección, con la arrasadora victoria de Alfonsín. En 1985 me presenté como candidato a intendente y gané. A contramano, porque había un proceso radical muy fuerte. Alfonsín con la estabilidad del austral.

Es parte de mi vida. Los años jóvenes, los más intensos. En mi trayectoria recorrí palacios y me relacioné con presidentes importantes, momentos que marcaron mi vida política, pero si tuviera que analizar un recorte de mi vida y de la importancia de la política, me quedo con esos años que, lógicamente, eran los años jóvenes, en donde todo era posible y la democracia también emergía en la Argentina como una alternativa de cambio.

Me tocó gobernar ese pueblo, que era un pueblo potente, de 18 mil habitantes. Tenía más habitantes que Viedma, que es la capital. La minería es muy importante en la zona, hay que volver a la minería. Y este proyecto tiene que ver con una decisión política. Axel Kicillof no puede todo, los muchachos tenían que haber acompañado la Ley Bases y el RIGI, porque en el RIGI estaban los elementos que son fundamentales para la inversión de esta naturaleza. No podés hacer un RIGI provincial, ¿porque qué podés ofrecer? ¿baja de Ingresos Brutos y patentes? Los que vienen a invertir en minería, en gas y en petróleo, requieren de proceso de estabilidad en el tiempo, de retiro de utilidades, valor internacional y reglas de juego claras en términos de cómo va a ser el futuro. Lamentablemente, Bahía Blanca perdió una gran oportunidad porque Kicillof quedó atrapado en el ideologismo.

Sierra Grande tiene un potencial impresionante, la costa atlántica tiene un puerto de aguas profundas que es mineralero, que está en Punta Colorada, y que fue construido con la empresa Hipasam. Me parece que hay también una posibilidad de hacer todo lo que son las plantas gasificadoras. Tengo información de que Bulgheroni va a invertir también el año que viene con un barco gasificador en la zona. En fin, hay un conjunto de temas técnicos, y después también la cercanía al proyecto Vaca Muerta en forma directa, a 500 o 600 kilómetros?

¿Cuántos habitantes tiene Sierra Grande, allí donde vos fuiste intendente?

En ese momento tenía 18 mil y hoy tendrá 10 u 11 mil, es que en aquel momento era una potencia, incluso era más grande que Puerto Madryn. El proceso de Aluar es posterior en uno o dos años, pero también fue el despegue de Puerto Madryn, una ciudad impresionante, turística, con potencial. Pero toda la estructura de servicios que dio Aluar generó un asentamiento poblacional muy importante en Puerto Madryn.

Hipasam después no se pudo privatizar y Menem la tuvo que cerrar, porque Somisa fue privatizada y nadie quería la mina. Además, porque en la integración con Brasil perjudicó. El hierro brasileño era mucho más puro y mucho más barato, entonces, el proyecto del Mercosur determinó un criterio económico, y el proyecto minero de hierro, que tenía que ver con los orígenes de los '60, porque este es un proyecto de desarrollo de Arturo Frondizi, un modelo del desarrollismo y de la generación de hierro propio para la siderurgia nacional, continuado luego por los distintos gobiernos militares, ya sí en la estrategia de defensa frente a los riesgos de guerra con Brasil y con Chile. Estamos hablando hoy de cosas que eran la lógica de los '60, de estos procesos donde la Argentina vivía con tensiones con estos dos grandes países, que luego pudimos hermanarnos y hoy no hay riesgo.

Ahora bien, me imagino que para Sierra Grande es un renacer absoluto, porque es una inversión superlativa, ¿no?

Es una gran posibilidad. Creo que puede permitir una confluencia poblacional, un desarrollo, la posibilidad de exportar.

Me imagino que si hubo en su momento 18 mil habitantes, la infrastructura quedó.

Toda la infraestructura, lo que se había construido en el proceso de Hierro Patagónico, sigue estando.

En los años 80, inicié el desarrollo de Playa Dorada con una visa costera, con un poco de audacia, porque la provincia no quería. Primero había que vender los lotes para poder hacer los serivicos. Finalmente la provincia aceptó. Hoy Playa Dorada es una villa en la que viven unas 4.000 personas en forma permanente, Es un lugar de turismo patagónico donde va mucha gente del sur.

El sur existe y tiene un potencial impresionante, y lo que tiene potencial es especialmente la minería, Argentina tiene que hacer minería. En el debate de la Ley Bases, el kirchnerismo se ve que había releído el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, entonces decían "viene el coloniaje y el extractivismo". Lo escuché también a Máximo hablando de lo que significaban los minerales de la sangre, que son los diamantes del áfrica. En realidad, él pertenece a una provincia que puso en marcha la minería de oro primero que todos, y es una provincia petrolera. Ojalá la Argentina sea extractivista y tenga el autoabastecimiento, y no tengamos que importar el gas y petróleo que durante más de una década nos implicó 150.000 millones de dólares, a razón de 10 mil millones de dólares anuales. Este mismo año, el Gobierno de Milei tuvo que pedirle a Brasil, que siempre nos hace favores, a pesar de que lo tratemos mal a Lula, que nos vendiera gas, porque habíamos tenido un problema.

La capacidad de producción de gas en Argentina tiene una potencia extraordinaria, lo que pasa es que, bueno, hay que colocar gasoductos y plantas de gasificación para poder exportar al mundo, lo mismo que la minería. En Chubut, Ignacio Torres está parado sobre una mina de plata que está entre las más importantes del mundo.

Bueno, siempre están los "juristas", haciendo procesión con buenas señoras. No quieren la minería porque contamina, porque engorda, qué se yo. Pero la verdad, Argentina tiene un problema, tiene una tara mental, exporta por 3.500 millones de dólares, y Chile, del otro lado, con una equivalencia en términos de potencial minero, exporta por casi 50.000 millones de dólares.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué opina de la reaparición pública de Mauricio Macri y su apoyo a la gestión del gobierno actual, aunque señalando la falta de equipo de gestión y críticas hacia el entorno presidencial?

Me pareció un discurso realmente muy equilibrado, es una visión que Macri tiene, una visión capitalista, liberal, de apoyo al Gobierno y con un respaldo al Parlamento, como lo hicimos nosotros también, a pesar de que a veces nos cuestionan.

Nosotros también apoyamos la Ley Bases y el capítulo fiscal como instrumentos imprescindibles para poner en marcha el proceso de gestión. El Gobierno tiene alguna falencia de gestión y de falta de equipo. En la segunda o tercera línea, nadie descubre que todavía hay funcionarios que pertenecieron a gobiernos anteriores, algunos tienen hasta cargos importantes.

Pero creo que fue una reaparición pública de Macri muy buena, criteriosa y equilibrada. Macri es un líder del centro político nacional. Hubo una cosa que lo definió muy bien a Macri, su identificación con el PP español, con Abascal. Me parece que Macri quiere expresar eso y está en un compromiso con el Gobierno que apoyó en las elecciones. Me pareció criterioso y equilibrado.

EP: ¿No le preocupa estos planteos acerca del entorno presidencial?

Las suspicacias con el entorno en el que vive un presidente, incluyendo a sus colaboradores más cercanos, ha existido siempre en todos los gobiernos. No me gusta hacer calificaciones de tipo personal. Por ejemplo, Macri lo tuvo a Marcos Peña, Isabel lo tuvo a López Rega, que lo tuvo que echar a patadas en un avión porque se le levantó la CGT. No quiero hacer comparaciones. El Presidente está rodeado de un grupo de confianza.

Sin embargo, lo que me parece imprescindible es estructurar un equipo ministerial más grande y sólido. No tengo problemas personales con los miembros actuales del Gabinete, pero el otro día mencioné la situación con la canciller, que yo considero una mujer de valía, respetable, pero hay datos de la realidad: en los últimos viajes importantes de Milei al exterior, como los realizados a Estados Unidos y Francia, la canciller no estuvo presente. La política se maneja con la realidad y, si en eventos cruciales la canciller no estuvo, hay una luz amarilla prendida.

En el medio, hay una política exterior bastante errática. A la mañana se critica a Lula porque es un "comunista" y es "imbécil", y a la tarde lo felicitamos porque nos puso la bandera en la embajada Argentina. Brasil tiene una visión política, que es Itamaraty, que está por encima de los presidentes, Bolsonaro y Lula. Cuando uno va a Brasilia, creo que Itamaraty es más importante que el edificio de Planalto.

Pero, repito, el abordaje que hago no es de tipo personal, el Presidente es el que decide sobre su ministro o sobre su canciller. Yo quiero, en esta charla, tener el marco de sinceridad para reflexionar sobre la realidad y sobre lo que veo. Porque, de lo contrario, no me vas a querer llamar más, porque la charla no va a tener ningún contenido para la audiencia.

El futuro parlamentario

Alejandro Gomel (AG): Yendo a los proyectos de la Cámara de Diputados, el oficialismo está planteando una reforma política, incluso ya hubo reuniones de ustedes. ¿Se va a avanzar ahí? ¿Está trabado? ¿Solamente podemos hablar de boleta única?

En cuanto a la situación de la boleta única ya está en Senadores, ya que la Cámara de Diputados ya la aprobó. O sea que está pendiente la media sanción en la Cámara Alta, el Gobierno deberá resolver esta cuestión allí.

En relación a la eliminación de las PASO, tengo una visión clara sobre el sistema electoral argentino. Antes que nada, creo que el sistema electoral argentino funciona muy bien. No ha tenido denuncias de fraude a lo largo de los 40 años desde la recuperación democrática, ha permitido la alternancia y ha funcionado de manera ejemplar. Aunque pueda haber incidentes menores en algunos municipios, en general, el sistema ha demostrado ser eficaz en elecciones importantes como las nacionales y las de gobernador.

Ahora bien, Milei es producto da las primarias. Los chicos ahora quieren comprar una agenda disruptiva y quieren eliminar lo que les permitió ganar, interesante... La verdad, lo que sirve para ganar sirve mucho más cuando tenés el poder. Kirchner inventó las primarias para consolidarse rumbo a octubre. Y fundamentalmente, el que tiene el control del aparato del Estado tiene los recursos, las redes y todo lo que implica hoy la parafernalia de la política.

Yo estoy de acuerdo con la boleta única. En nuestro bloque hay un debate sobre el tema de las primarias. Después, respecto a la proliferación de partidos, creo que es necesario regularizar esta situación. Los que no cumplan las condiciones hay que eliminarlos. Lo que pasa es que cada maestrito de este Gobierno viene y pone un tema nuevo. Por ejemplo, el Ministro de Justicia, en la primera reforma de la Ley Ómnibus tenía que venir con la toga, ¡qué se yo! La toga viene del rey, que delegaba la autoridad del rey al juez para juzgar. Argentina es un país republicano, lo mínimo que es esperable de un juez es que vaya con saco y corbata.

AG: Se empieza a discutir el tema sensible del financiamiento, acerca de si hay que quitar el financiamiento del Estado a los partidos y que sea solo lo privado, ¿qué opina al respecto?

El sistema electoral argentino es un sistema mixto. En las primarias tenés financiamiento del Estado con la publicidad, es todo del Estado. Ya en la primera vuelta, tenés sistema mixto, tenés privado y tenés público. Es un sistema más equilibrado y democrático.

Ahora bien, si vos querés eliminar o restringir el financiamiento público, tenés que ir a un financiamiento privado. Y ahí viene mi posición, que por supuesto muchos no comparten, pero yo ahí estoy más cerca de la mirada americana: sin límites. Salvo que sea dinero del delito, obviamente.

Si los empresarios quieren aportar para un candidato... si los mineros o los petroleros ponen para mi campaña, lo que va a saber la sociedad es qué intereses voy a defender. Es como si los senadores de Houston, Texas, cuando Lyndon Johnson era senador, no defendía el petróleo. O Bush padre no defendía el petróleo. Eran senadores que venían del mundo del petróleo.

Quiero decir que si vas a un sistema privado no tiene que haber cupos. Acá siempre hacemos todo por la mitad. El jefe de Gabinete resulta que no es un jefe de Gabinete. No está con una moción de censura alcanzada por el Congreso. Es un jefe de Gabinete que depende del Poder Ejecutivo, que lo veta cuando se le canta, como pasó con Posse.

Entonces, si vas a un privado, los aportes del sistema privado tienen que ser públicos y se tienen que declarar. Ahora, si hay alguien que quiere poner 100 y otro que quiere poner 1000, y los individuales quieren hacer aportes, el modelo americano es un buen modelo.

Claudio Mardones (CM): Viajemos diez años atrás, fue un gran debate en la política norteamericana y fue un fallo de la corte, el famoso fallo Citizens United, que le permitió a Donald Trump no tener más límites en la campaña…

La Corte hizo otro caso muy interesante hace poquito y no le dieron tanta relevancia: ya no se puede molestar a los presidentes por los actos de gobierno. Muy ineresante...

CM: No quería dejar de nombrar el antecedente norteamericano. Pero está pasando otra cosa en las dos cámaras del Congreso que tiene que ver con los fondos reservados para el aparato de inteligencia. Por un lado, una parte de su bloque pide derogar rápidamente el decreto que amplía los fondos. Hay toda una controversia en el Senado, en la Bicameral de Trámite Legislativo, y se estiran los tiempos. A eso se suma que en la Bicameral de Inteligencia dejaron a su bloque afuera y todavía no se define cuál va a ser la autoridad. ¿Cómo se va a resolver esta controversia presupuestaria?

Todo esto se va a resolver con los tiempos del Congreso. Indudablemente, estamos demorados en la constitución de las bicamerales, ahí hubo un error, porque las bicamerales hay que armarlas en marzo.

Pero a ver, el Gobierno emitió un DNU, que tiene que tener un trámite dentro de la Comisión de DNU. Una vez que esté resuelto el dictamen de la comisión, se puede tratar en cualquiera de las dos cámaras ratificándolo o rechazandolo. Yo creo en los procedimientos, No estoy de acuerdo en un avance automático. Tiene que entrar dentro del marco del procedimiento dentro de la Comisión de DNU. Porque el instrumento elegido por el Gobierno para fijar la suma de 100 mil millones de pesos para la SIDE fue ese.

Miren, hay un hecho que no se habla en la Argentina, pero Hamás hizo una publicación internacional, en todos los medios internacionales, donde dijo que el alineamiento argentino y el del presidente Milei en contra del terrorismo, que yo comparto, ¿eh?, pero Hamás dijo que no va a quedar así. Sostuvo que va a haber una represalia en algún momento, y Argentina tiene que estar preparada, porque Argentina es un colador. Tenés que armar una logística tecnológica, saber quién entra por la frontera. Todo eso hay que hacerlo muy bien. Hay que ver cuánto sale eso. Hay que trabajar con seriedad en eso. Y me parece que la Comisión Bicameral de inteligencia tiene que tener acceso a toda la información.

Repito, en los Estados Unidos, en Alemania, en Israel, en cualquier país del mundo, los debates de la Comisión de Inteligencia son reservados, no se publican, porque sino aparecens los planes de la Secretaría de Inteligencia publicados en primera plana. Pero bueno, así funciona el mundo serio, y acá estamos en la Argentina.

Lo que quiero decir es que hay que discutirlo dentro de la Comisión de DNU. Y ahí habrá que escuchar los fundamentos del Gobierno. No estoy diciendo que estoy a favor ni en contra. Yo entiendo que hay algunas posiciones de los compañeros que han reaccionado negativamente, pero esto requiere de un debate serio dentro de la Comisión de DNU. Y nuestro representante, el diputado Nicolás Massot, siempre ha actuado con total libertad dentro de la Comisión, nunca le di ninguna instrucción.

