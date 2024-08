Continúa el análisis a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y crecen las tensiones por la violencia ejercida en manos del régimen de Nicolás Maduro. Quitando a varios países con ideologías similares o que se muestran en apoyo del proceso dictatorial, la idea de un fraude electoral es unánime en muchas regiones del mundo. Es por eso que para hablar sobre este tema, este medio se contactó con el ex embajador en China, Diego Guelar.

“Argentina, con el Gobierno a la cabeza, tiene una posición muy clara de condena del régimen dictatorial en Venezuela y se pagó la consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas decidida por el dictador Maduro”, comentó Diego Guelar. “Hubo que resolver y se resolvió muy bien el dejar bajo administración brasilera nuestra embajada para preservar la seguridad de los 6 dirigentes que estaban asilados”, agregó.

Una legalidad falsa

Posteriormente, Guelar planteó: “Aquí no hay moderación posible, hay un fraude muy claro y las famosas actas que están construyendo son falsas por propia declaración del régimen”. Luego, manifestó que, “las actas indican un triunfo 70/30 de la oposición, el régimen de Maduro está construyendo una legalidad falsa evidente y tienen un procedimiento legal falso interno al cual le van a presentar esas actas falsas”.

Hay gobierno que no se han proclamado en contra del régimen de Nicolás Maduro

Por otra parte, el entrevistado señaló que, “este es un sistema dictatorial que trata de darse una página democrática y, desgraciadamente, todavía hay gobiernos que, equivocadamente, sustentan esta falacia de un sistema democratico y esto tiene dividido a la región”.

“Estamos frente a un fraude absolutamente pornográfico, con amenazas públicas tanto de Maduro como de su régimen”, sostuvo el ex embajador en China, que después completó: “Es una situación que no resiste la moderación, tendríamos que tener un escenario donde la moderación debería ser la regla diplomática pero no estamos frente a eso”.

A modo de cierre, Guelar expresó: “Estamos frente a una dictadura sin ningún tipo de límite, esto es malo para la región en procesos donde estamos consolidando la democracia”.