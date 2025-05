En medio del escándalo por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Senado, Canal E habló con el analista político, Patricio Giusto, quien apuntó directamente contra el Gobierno.

Según el entrevistado, “Carlos Rovira reconoció que el propio Milei lo llamó”, refiriéndose al líder del Frente Renovador de la Concordia y hombre fuerte de Misiones. Según Giusto, este contacto telefónico sería la clave detrás de la sorpresiva ausencia de los senadores misioneros, cuyos votos eran necesarios para aprobar la ley.

“Esto contradice lo que dijo públicamente el Presidente”, remarcó, señalando la gravedad institucional del episodio. La revelación fue replicada en los principales medios, alimentando sospechas sobre una estrategia encubierta del oficialismo para frenar un proyecto con amplio respaldo ciudadano.

Cálculo político y desgaste oficial

Giusto no dudó en calificar la maniobra como un error estratégico. “El Gobierno no le quiso conceder el triunfo político a Silvia Lospennato y al PRO”, sostuvo, pero aclaró que “Ficha Limpia no es una bandera de un partido, es una demanda ciudadana”.

En ese sentido, consideró que el oficialismo se equivocó al boicotear una iniciativa que también promovió en campaña. “Termina desgastando más al Gobierno que a quienes supuestamente perdieron esa votación”, afirmó.

Kirchnerismo, casta y contradicciones

Giusto también abordó el trasfondo de la relación entre el Gobierno y sectores del kirchnerismo. “Esto no sería un hecho aislado. Ya vimos decisiones, funcionarios y votaciones que muestran una cercanía con la casta kirchnerista”, denunció.

El analista remarcó que la contradicción entre el discurso libertario y los hechos concretos es evidente. “La gente votó a Milei como un outsider que venía a cambiar todo, pero termina repitiendo viejas prácticas”, lamentó.

La oportunidad perdida y su impacto electoral

Giusto subrayó que por reglamento, “Ficha Limpia no podrá tratarse hasta el año que viene”, por lo que “hemos perdido una oportunidad histórica”. Destacó que 2025 no es un año electoral, lo que le quita fuerza al eventual relanzamiento del proyecto.

En su análisis, esta maniobra puede tener un costo alto en las urnas. “Creo que eso va a tener un impacto electoral. La gente se va a manifestar por eso”, sentenció.

Democracia y corrupción: el eje de fondo

Finalmente, el analista aclaró que la ley no estaba dirigida contra una figura específica. “Es un error considerar que esto era contra alguien. Esto es para que un corrupto condenado no pueda ser candidato, como pasa en Brasil o en gran parte del mundo”, explicó.

“La ciudadanía está cansada y quiere soluciones reales, no maniobras políticas”, concluyó, al tiempo que ratificó que la discusión sobre la transparencia en la política está lejos de cerrarse.