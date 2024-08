Kamala Harris y Jerome Powell golpean a las operaciones conocidas como “Trump Trade”

La creciente popularidad de Kamala Harris en las encuestas y la posibilidad de que la Reserva Federal pronto recorte las tasas de interés están asestando un duro golpe a lo que se ha conocido como el “Trump Trade”.

En los 11 días desde que el presidente Joe Biden declaró que no aspiraría a un segundo mandato, las estrategias que se veían beneficiadas por una victoria de Donald Trump han perdido fuerza. El dólar se ha estancado, los bonos del Tesoro han repuntado y el Bitcoin ha caído.

Las encuestas indican ahora un empate entre Harris y Trump en los swing states, o estados clave. Es un duro recordatorio sobre el riesgo de apostar por acontecimientos políticos. Hace pocas semanas, un intento de asesinato y dudas sobre la edad de Biden ayudaban a Trump y sus propuestas de una política fiscal más laxa, mayores aranceles y menor regulación financiera.

“Hemos visto algunas operaciones de Trump deshaciéndose”, dijo Neeraj Seth, estratega de renta fija para la región Asia Pacífico de BlackRock, en Bloomberg Television el jueves. “Habrá un ir y venir hasta las elecciones el cinco de noviembre”.

Además de las perspectivas electorales, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció esta semana que el banco central podría recortar las tasas en septiembre, lo que también motiva compras de bonos del Tesoro y ventas del dólar. Esto molestaría a Trump, quien recientemente dijo a Bloomberg Businessweek que un recorte de tasas a pocas semanas de la votación es algo que el banco “sabe que no debería hacer”.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“Es una lección para los inversionistas sobre la rapidez con la que puede cambiar el panorama político. Lo más probable, especialmente con la Fed preparando un recorte de tasas para la próxima reunión, es que se suspendan las operaciones ligadas a política de EE.UU. hasta fin de septiembre.”

- Garfield Reynolds, estratega de Bloomberg News.

Bonos

La atención en el mercado de bonos ha estado centrada más en la política monetaria que las elecciones. Los bonos del Tesoro repuntaron por tercer mes consecutivo en julio, la racha más larga en tres años, después del discurso de Powell el miércoles.

El Trump Trade postula que el regreso del republicano a la Casa Blanca probablemente conduciría a recortes de impuestos y aumentaría la deuda nacional, opacando el apetito por bonos del Tesoro a más largo plazo.

Sin embargo, las apuestas por un empinamiento de la curva de tasas siguen siendo una buena jugada gracias al giro de la Fed hacia los recortes. Esto respaldaría una operación llamada bull steepener, en el que los bonos del Tesoro a corto plazo suben más que los bonos con vencimientos más lejanos.

Seth, de BlackRock, considera que la política de la Fed es “más importante” en un horizonte de 12 a 18 meses que tratar de especular con las elecciones.

“Nos estamos moviendo hacia el ciclo de relajación, eso es indudable”, dijo.

Dólar

El indicador del dólar se ha estancado desde que Biden se retiró de la carrera electoral.

Algunos operadores apostaban a alzas en el dólar antes y después de una victoria de Trump, primero por el apetito por refugio y después por los aranceles comerciales.

Sin embargo, no contaban con que el mes pasado Trump diría que un dólar muy fuerte es una “carga tremenda” para las empresas de EE.UU. Además, eligió al senador por Ohio JD Vance como compañero de fórmula, una persona con una opinión similar sobre la fuerza de la divisa.

Cerca de dos tercios de los encuestados en un sondeo de Bloomberg MLIV Pulse entre el 22 y el 26 de julio esperaban que un segundo mandato de Trump socavaría al dólar como moneda de reserva mundial. Aun así, el 26% veía a la moneda como el mejor refugio frente a la volatilidad en caso de que ganara.

Ante estas visiones contrapuestas, el giro de la Fed sería el motor más importante para el dólar a futuro. El Bloomberg Dollar Spot Index sufrió el miércoles su peor día en más de dos meses luego que Powell confirmara el sesgo a una relajación monetaria.

Acciones

Las acciones de las empresas operadoras de prisiones GEO Group Inc. y CoreCivic Inc. se beneficiarían en caso de una barrida republicana, dada la dura postura de Trump sobre la inmigración.

Pero han caído desde que Biden abandonó la carrera.

Por el contrario, las acciones de armas como Smith & Wesson Brands y Sturm Ruger & Co. se están comportando bien hasta ahora.

Las acciones de bancos, los cuales podrían beneficiarse de menor regulación en el caso de un gobierno de Trump, han mantenido gran parte de sus ganancias de julio.

Mientras tanto, Trump Media & Technology Group Corp, matriz de Truth Social, se ha desplomado un 18% desde el 21 de julio.

Riesgo en China

A pesar de la retórica de Trump contra China, la versión de la divisa que se cotiza fuera del país se fortaleció un 1% frente al dólar en julio, su mejor desempeño desde noviembre. Las recientes ganancias se deberían en parte por el repunte del yen, ya que las dos divisas se mueven cada vez más al unísono.

Los inversionistas coinciden en que los activos chinos siguen bajo riesgo independientemente de quién gane las elecciones, aunque les iría peor con Trump. El ex presidente ha propuesto aranceles del 60% a las importaciones de China y del 10% a las del resto del mundo.

Es posible que Harris continúe con las medidas de seguridad nacional y política industrial contra la segunda mayor economía del mundo.

Criptodivisas

El bitcóin ha caído en los últimos días ante la baja en popularidad de Trump. La criptodivisa se ha convertido en una especie de barómetro de las probabilidades de que Trump regrese a la Casa Blanca, en particular luego que prometiera convertir a EE.UU. en la “criptocapital del planeta y en la superpotencia del Bitcoin”.

Las acciones de Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Platforms Inc. también han caído desde que Biden abandonó.

Kyle Doane, jefe de operaciones de Arca, dijo que parte de la reciente debilidad del Bitcoin puede deberse a que Harris “sube en las encuestas”.

