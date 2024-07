Presión opositora para que el Congreso analice el DNU que otorgó más fondos a la SIDE

En una nota dirigida al titular de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el libertario Juan Carlos Pagotto, los legisladores de la oposición Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF) y Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal) reclamaron la convocatoria a una próxima reunión de la comisión para analizar los decretos presidenciales que todavía no pasaron por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional.

"Solicitamos con carácter de urgente que se convoque la comisión, bajo apercibimiento de autoconvocarnos a los efectos de dar tratamiento con los decretos pendientes", señala la nota que ya ingresó a la comisión que encabeza el riojano.

De acuerdo a la cronología planteada por los opositores, la comisión no se reúne desde el 25 de abril de este año, cuando se había asumido un compromiso de reuniones semanales en el marco de las discusiones sobre la validez del decreto 70/2023 que tuvo el rechazo del Senado pero que no fue tratado en Diputados, con lo cual sigue vigente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tuit del diputado Francisco Monti

En diálogo con PERFIL, el diputado Monti, que integra la comisión en cuestión, señaló que "había un plan de trabajo que ha naufragado cuando su titular decidió dejar de convocarla, buscamos volver a tener algún nivel de normalidad" y aclaró la voluntad de tratar todos los decretos pendientes, más allá de que "para algunos legisladores y bloques hay algún interés particular de tratar algún decreto".

En ese sentido, el legislador catamarqueño sostuvo que "no hay decretos de primera y de segunda, lo que está bien, bien, lo que esté mal, mal".

El DNU que está en el centro de la discusión es el decreto 656/2024 publicado el pasado 23 de julio en el Boletín Oficial en el que se dispone el otorgamiento a la SIDE de fondos reservados por 100 mil millones de pesos. De acuerdo a la postura de la oposición, cualquier decisión sobre gastos reservados y también los vinculados al área de inteligencia deben pasar por el Congreso, algo que no sucedió en este caso y por eso se amplían los reclamos.

"La seguridad jurídica de la Argentina excede la capacidad de producir normas que nos liberen del yugo populista, también deben cumplirse todos los pasos legales y constitucionales para que toda reforma normativa sea consistente y solvente. No existe excusa alguna para eludir el funcionamiento recto de las instituciones", indica Monti en redes sociales.

La discusión se ubica además dentro de una polémica aún más amplia entre el oficialismo y la oposición por el reparto de lugares pendientes precisamente en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que entre sus competencias tiene "supervisar y controlar los 'Gastos Reservados' que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional. A tales fines podrá realizar cualquier acto que se relacione con su competencia".

La comisión por ahora no tiene presidente y aún restan tres de los ocho lugares que corresponden al Senado. En simultáneo, hay malestar en Diputados porque no hay lugares reservados para Hacemos Coalición Federal, un espacio que brindó fundamental respaldo a la Ley de Bases y que parece ahora no ser retribuido por los libertarios.

Gi