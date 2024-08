Ariel Sujarchuk: "Cargarle las tintas ideológicas por la obra de GNL solo a Kicillof es ser parcial"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Ariel Sujarchuk, se refirió a la situación actual de Venezuela y sostuvo que la actitud de Nicolás Maduro es “golpismo”. Por otro lado, señaló que la disputa por la planta de GNL está atravesada por “componentes ideológicos”. “El Gobierno buscó rápidamente sentirse ofendido para llevar la obra a un lugar que económicamente es menos conveniente para el Estado”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, primero electo en 2015, luego reelecto con mandato hasta 2027. Había sido secretario de Economía del Conocimiento en 2022, presidente del Ente Nacional de Control de Gestión de la Vía Navegable del Paraná, subsecretario de Comercialización de Economía Social, del ministerio de Desarrollo Social en el 2012. Además, fue uno de los pocos dirigentes peronistas que cuestionó la falta de transparencia de las elecciones en Venezuela, y sostuvo que "ningún dirigente que defiende la democracia puede avalar el presente de Venezuela”

¿Podríamos decir que la posición que usted tiene es la misma que representa el partido de Sergio Massa, que siempre ha marcado diferencias en este sentido sobre Venezuela a lo largo de toda la historia y que es la diferencia con una parte del peronismo, sí podríamos decir el kirchnerismo?

Ningún mérito en especial, pero fui el primero en salir después de que salió a hablar al respecto el Frente Renovador. Lo que sostengo es esto, cuando hay una actitud poco transparente o no se respeta el resultado de la democracia, esto no es de izquierda ni de derecha, es golpismo.

Pasan los días, y este dicho, que lo dije hasta con un grado de prudencia, porque fue horas después de que se pronunciara el oficialismo de Maduro sobre la elección, y que a todos generó dudas, con el pasar de los días uno podría corroborar esas dudas y sentir que la cosa está muy lejos de ser transparente, más bien es bastante turbia. Quiero ser sincero, vi cuando Maduro decía que saludaba a los soldados de Perón, no sé a qué soldados se estaba refiriendo, yo no me considero contenido en eso.

¿A qué atribuye que el peronismo no haya salido a tener la posición que tiene usted y que tiene el Frente Renovador?

Creo que tiene la sensación de que expresarse podría convalidar a la derecha venezolana, o alinearse con la posición del presidente Milei.

Acá estamos diciendo que nosotros defendemos la democracia, ya sea con Alberto Fernández, con Javier Milei, o con cualquier otro presidente de Alfonsín para acá, porque creemos en este sistema, que a los argentinos nos costó muchísimo sostener, y que a 40 años debemos defender.

¿Puede ser que, en parte, estén esperando saber qué va a decir mañana Cristina Kirchner en su aparición pública y que al mismo tiempo que peronistas del kirchnerismo y peronistas que no se sienten representados por Cristina no quieran abrir una nueva herida que los separe?

Estas preguntas tan inteligentes te invitan a pensar, y yo quiero pensar en voz alta con usted, Jorge. Me parece que todos aquellos que defendemos la democracia, independientemente de nuestro camino ideológico, aun aquellos que ni siquiera lo tengamos como defendido, tenemos que tener una cuestión clara: el que gana con los votos, gana. No es el que a mí me gusta, es el que tuvo más votos.

Entonces, defender la autonomía venezolana, en torno a quienes quieran que sean sus gobernantes, es el que ganó, ganó, y si ganaba Maduro con sus votos, era Maduro, y si ganó la oposición, será la oposición, y si está confuso uno no puede decir que el escrutinio está definido.

Alejandro Gomel: En referencia a la decisión de YPF, de llevar la inversión de Bahía Blanca a Rio Negro, ¿hay alguna objeción sobre el manejo de Kicillof? ¿Era más fácil adherir al RIGI? ¿Hubiera sido más pragmático allí el gobernador?

Hay que estar en los zapatos del gobernador y yo no lo estoy. Sí, creo que el gobernador fue claro en cuanto a que quiere que esté esa obra en la ciudad de Bahía Blanca y el intendente local también.

En ese marco, sí creo que hay dos componentes ideológicos jugando por igual, usted hace referencia al gobernador, pero no podemos soslayar que el Gobierno también mueve las fichas y buscó rápidamente sentirse ofendido para llevar la obra a un lugar que económicamente es menos conveniente para el Estado.

Hay que tener un equilibrio en la responsabilidad de eso. Si el gobernador lo quiere hacer adhiriendo a la nueva ley, es completamente secundario. Lo importante es que la obra esté en donde más le conviene al país, y ese lugar es la ciudad de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.

Circunstancialmente, estas obras son para siempre. Entonces, no se puede tomar obras estratégicas y estructurales con decisiones ideológicas. Si es que realmente lo que vinieron a hacer es cambiar la Argentina lo van a hacer o tal vez pretenden hacer lo mismo que criticaban solamente desde su óptica.

AG: ¿Fue una decisión política y no técnica entonces?

Una decisión técnica seguro que no fue, está claro eso. Si el gobernador le está diciendo que quiere que se haga en Bahía Blanca, quizás lo que está faltando acá es quienes toman las decisiones, que es YPF, operada actualmente por el gobierno: convocar al gobernador, hablar las diferencias y ser capaces de generar un acuerdo. Quien conduce es el gobierno nacional, el gobernador se dispone a las obras ya allanar el camino legal, igual que el intendente. Cargarle las cintas ideológicas solo al gobernador, desde mi análisis, es ser parcial.

Claudio Mardones: Cuando el gobernador Kicillof intentó contrarrestar las versiones del Gobierno cuando dijo que no fue por no adherir al RIGI, también habló de la situación laboral en la provincia. Dijo que la gran mayoría de bonaerenses va a pedir trabajo. ¿Cuál es el mapa de la pobreza y el desempleo en su distrito y en el conurbano norte?

Si bien el conurbano norte es una de las zonas que ha crecido en mayor cantidad en los últimos tiempos, está claro y así lo expresa el gobierno nacional también, que todo el ajuste que hicieron este tiempo, produjo una aceleración de la caída del empleo y de la actividad económica.

Le puedo decir que hace tres meses, que lo que mide la actividad económica viene en caída permanente, esto significa que las grandes empresas venden menos, además de la actividad económica en general. Por otro lado, creo que el gobierno en función de reducir la inflación, un objetivo al cual todos podemos adherir, tiene anclado el dólar con esta situación que estamos viendo.

Evidentemente, no era tan fácil. Este equilibrio general tiene que contemplar estabilidad económica, estabilidad cambiaria y con la agenda abierta para que la gente pueda llegar a fin de mes, Esto no quiere decir que antes las cosas estaban bien, pero tampoco que ahora las cosas están mejor.

CM: En términos de pobreza hay una controversia que ha pasado a segundo plano y que tiene que ver con la entrega de alimentos del Gobierno Nacional. ¿Cómo han transitado, desde su municipio, la ausencia de entrega de alimentos?

Un síntoma que se une entre su primera pregunta y la actual es que aumentó muchísimo la venta en volantes. Este es un dilema para la política municipal importante, porque se produce una venta que no está regulada, salvo en situaciones muy especiales, pero también hay gente que tiene ganas de laburar y buscarse una changa para llevar un plato de comida a su casa.

Por lo tanto, los intendentes estamos con mucho cuidado trabajando esta situación, porque si los corremos a todos, ¿qué pasa con esa gente? Eso siempre es un síntoma que viene con la caída bruta de la economía.

Con respecto a cómo salir de todo esto, creo que nosotros necesitamos que haya una mirada un poco más inclusiva, creo que la mirada de Capital Humano puso un ordenamiento en torno a los temas de los planes, pero no obstante esto no puede ser con brocha gorda, sino con pincel fino también.

No todos hacen las cosas mal, no todas las situaciones son iguales. Hay Mucha asistencia que tienen que ver con comenderos, con clubes de barrio que hay que atenderlos. Toda esa situación requiere una mirada un poco más profunda, los intendentes lo hablamos. Hasta ahora, la asistencia alimentaria, mayoritariamente, viene del esfuerzo vecino, y, por ejemplo, en Escobar tenemos un plan en el que mucha gente contribuye a generar asistencia alimentaria para sostener uno de los logros que hemos tenido, que es el de desnutrición 0.

