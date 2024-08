Karina Banfi: "Hubo cuestiones políticas en torno a la negociación por la planta de GNL"

Karina Banfi criticó el uso de partidas secretas en la SIDE y señaló que por ley estos fondos deben ser públicos. Agregó que la falta de transparencia es inaceptable y que el Gobierno debería colaborar con el Congreso para crear un sistema de inteligencia que responda a las amenazas actuales. Además, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por no adherirse al RIGI, algo que considera clave para atraer inversiones y celebró que el Congreso reconozca el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela. “Cuando dijimos 'Nunca más' en la Argentina en el '83 también es 'Nunca más' en el mundo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Karina Banfi es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires (2015-2019/2019-2023/2023-2027) y vicepresidenta del bloque de la UCR en la Cámara Baja. Fue consultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de los Estados Americanos.

La Unión Cívica Radical exigió al Gobierno el inmediato tratamiento del DNU en el que se habilita un aumento millonario de las partidas de la SIDE. Más allá del monto para las partidas de la SIDE, que serían unos 70 millones de dólares para comprar equipamientos informáticos y que puede hasta ser dinero insuficiente para un Estado, ¿lo graves es que esas partidas no se informan y son secretas o entiendo mal?

Entiende bien. Ese es el planteo que estamos llevando adelante desde el bloque de la Unión Cívica Radical, donde nuestro miembro de la comisión de DNU ha observado muy atentamente que hay algunas contradicciones en la redacción de este DNU, donde recibe un desembolso de determinado dinero, supuestamente un monto de carácter reservado. Sin embargo, tanto por la Ley de Administración Financiera, como por la Ley de Acceso a la Información Pública y como por la Ley de Inteligencia, todo lo que refiere a cuestiones de índole administrativa y de estructura-infraestructura al funcionamiento del organismo de inteligencia del Estado es de acceso público, nunca podría ser reservado.

Lo primero que vemos, es que el planteo está mal hecho, porque la propia resolución le da un carácter más bien administrativo al uso de estos fondos, lo cual nunca podrían ser reservados.

Segundo, lo que nosotros queremos también dar es el debate en dicha comisión, entendiendo que hay dos DNUs que refieren a materia de inteligencia, uno es la creación y otro es la partida presupuestaria, por la propia ley de inteligencia, no así el carácter de que no es materia vedada en la Constitución lo de hacer un DNU, pero no se entiende cuál es la emergencia.

En vez de haber enviado una ley al Congreso justamente para discutir una nueva conformación del sistema de inteligencia de la Argentina, que sin duda, habiendo tenido en la Argentina dos ataques terroristas, entendiendo las amenazas mundiales del delito organizado, organizaciones criminales y el escenario geopolítico en el cual nos encontramos, por supuesto debería haber una actualización de lo que es un sistema de inteligencia, pero por sobre todas las cosas, trabajar en conjunto, el Gobierno Nacional con el Congreso, sobre cuál debe ser la estructura de vigilancia y protección de los ciudadanos argentinos sobre las amenazas externas.

Alejandro Gomel: En cuanto a la planta de gas licuado, ¿la provincia quedó en medio de la discusión del presidente, Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof?

Yo soy de Bahía Blanca, así que imagínate el malestar con el cual me estás preguntando y es como que siento energías negativas, porque nosotros le advertimos al gobernador por distintas maneras.

A principios de mayo, cuando nosotros estábamos tratando la figura del RIGI dentro de la Ley Bases, entendiendo que ya lo veníamos trabajando desde diciembre, comprendiendo y estudiando profundamente cuál es el impacto positivo en términos de inversiones que va a tener en todas las provincias argentinas, porque lo que genera hoy el RIGI es una competencia territorial legítima para buscar inversores, lo cual realmente es lo que necesita.

Nosotros creemos que es así, por eso lo fuimos acompañando, no solo yo, todos los diputados bonaerenses de la Cámara de Diputados Nacionales, incluyendo diputados de Unión por la Patria, y firmamos una declaración en mayo, solicitando que el gobernador adhiriera al RIGI nacional para facilitar todas las negociaciones que tuvieran que ver justamente con la instalación de la planta de gas licuado en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Y otros diputados que son afines a Kicillof no lo quisieron firmar por una orden del gobernador, porque tuvo más ganas de perder el tiempo, de especular con chicanas electorales y se confió. El problema que tuvo Kicillof es que se confió. Creyó que cuestiones que ya tienen capacidad instalada en Bahía Blanca eran suficientes, y la verdad no.

Hoy estaba viendo un video que hizo el gobernador Weretilneck, que fue muy desagradecido porque le agradeció a todo el mundo menos a Kicillof sobre la instalación de la planta. Porque si hay algo que él repite en varias oportunidades es lo fundamental que fue la participación de la legislatura provincial a la adhesión al RIGI Nacional. Y era una condición sine qua non, pero no para YPF, Marín, Milei, y toda la paparruchada hablando de chicanas políticas y electorales.

Acá hay empresas extranjeras que van a hacer una inversión a 35 años y le importa muy poco quién gobierna. Lo que piden es seguridad jurídica y, principalmente, reglas claras. Cosa que el kirchnerismo no ha podido garantizar durante todo este tiempo. Y Kicillof tuvo la voluntad de mostrar que no lo iba a hacer, que no le iba a dar ninguna garantía.

La pregunta que yo me hago hoy es si va a seguir con esta tesitura, porque hay otros niveles de inversión en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y necesita que se apruebe el RIGI, que ya está presentado incluso por el bloque radical en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que haga la adhesión al RIGI nacional, y que demos vuelta la página para que por favor vengan las inversiones, porque necesitamos oportunidades de trabajo para la provincia más poblada y con los inicios de políticas más altos que tiene este país.

AG: El comunicado de las empresas habla de cuestiones técnicas, más allá del RIGI. Más allá de los posicionamientos políticos, ¿no hay un tema político cuando Milei dijo que “al comunista de Kicillof no le van a ir a invertir? ¿Ahí no hubo una intervención del Gobierno nacional por la disputa política con Kicillof? ¿Es solo por el RIGI?

Dos cosas. Hay cuestiones técnicas que fueron analizadas, y te lo digo porque he participado y he hablado infinidad de veces con el intendente Federico Susbielles, de Bahia Blanca, que es además del orden del partido político del Gobierno de la provincia y la verdad hoy yo no sé de qué se puede disfrazar. Hay cuestiones técnicas y cuestiones políticas y eso es lo que completa la negociación, y las cuestiones políticas es la adhesion al RIGI. Esto no es menor, sin RIGI no había posibilidad de seguir conversando.

Te lo voy a decir así, y lo digo porque además he hablado con los directivos de YPF y hemos conversado también con el ministro Francos en todo este proceso durante cuatro meses. Es más, el Gobierno no tiene diálogo con Kicillof porque Kicillof no se sienta a dialogar sobre esto.

Nos enteramos a través de los medios que quiere hacer un RIGI en la bonaerense y que no quiere utilizar Airbnb porque cree que los beneficios fiscales pueden afectar la provincia. Ahora, a mí todo eso me parece bárbaro si vos tuvieses una provincia espectacular, pero si vos agarras una ruta provincial y pones en riesgo tu vida porque realmente lo único que hace es caja para después llevarlo a ganar las elecciones o alguna otra cuestión que no beneficia a los bonaerenses, entonces adherí al RIGI y después vemos las cuestiones técnicas, eso por un lado.

Después, lo que vos me decís sobre la intromisión discursiva y dialéctica que tiene el Presidente, a Petronas le importa muy poco si Milei se lleva de patadas con la ideología de Kicillof, eso me parece que es reducir un debate tan serio, con un nivel de inversión a 30 años, que yo no quiero hablar de números porque seguro que la voy a pifiar pero, que cuadruplica la cantidad de ceros supeditada a la relación que lleva Milei con Unión por la Patria, me parece que la verdad estamos hablando de un vínculo tan poco serio y tan poco importante como los niveles de inversión que necesita la Argentina.

Elizabeth Peger: Fue muy preciso el documento que emitió ayer YPF con Petronas explicando el porqué de la decisión, y justamente el RIGI no fue el motivo de esa decisión, sino que fueron cuestiones de factibilidad y ganancias del proyecto.

Pero, perdóname un minuto. Si todo el sector representativo de la provincia de Buenos Aires le está pidiendo al gobernador que adhiera al RIGI, y es condición, y eso lo ha dicho el señor Marín, el presidente de la nación y lo hemos aprobado los diputados bonaerenses, para que haya otras inversiones en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador no adhiere al RIGI, ¿lo vamos a dispensar de esa responsabilidad?

EP: No, yo no estoy dispensando.

No entiendo por qué estamos insistiendo en eso, cuando vos escuchás a Weretilneck, que lo primero que hizo fue firmar el RIGI. Yo puedo entender el lenguaje institucional y diplomático que tiene una empresa en la provincia de Buenos Aires con otro tipo de inversiones que debería hacer, pero insisto en esta pregunta, ¿va a adherir el gobernador o no va a adherir al RIGI para que vengan otras inversiones a Junín, Zárate, Mar del Plata, Tandil, Tres Arroyos? ¿Por qué sigue el gobernador insistiendo en que eso no era parte de las necesidades que teníamos para instalar la planta? Si lo hubiese hecho, ahí si discutimos las cuestiones técnicas, solamente, y la responsabilidad política que quizás tuvo los malos modales del presidente, pero yo no voy a dispensar al gobernador de algo que tiene y que está negado a hacer, porque todos los diputados de su provincias se lo hemos pedido, y él, caprichosamente, se dejó estar.

EP: Entiendo, pero son preguntas que debería hacerle usted a Kicillof.

Yo se las hago, no se preocupe, pero se las hago también a través de la opinión pública porque si no no contesta, no tiene diálogo con la oposición el señor Kicillof. Entonces lo tengo que hacer, y agradezco el espacio y las preguntas de ustedes, para que por lo menos sea escuchado a través de la opinión pública.

EP: Le quería consultar por la situación compleja que estamos viviendo desde el domingo a partir de las elecciones en Venezuela, y la situación que hay incluso también para el cuerpo diplomático argentino en Caracas, donde había además seis asilados políticos al régimen de Nicolás Maduro.

Dos cuestiones muy importantes, y te agradezco la pregunta también. En el día de ayer nosotros logramos aprobar un dictamen de una declaración en donde reconoce el Congreso de la Nación el fraude electoral perpetrado por el régimen de Maduro. Lo reconoce como un dictador y violador de los derechos humanos y responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad, que también la justicia argentina está llevando producto de las denuncias que ha hecho la diáspora venezolana. Muchas de ellas torturadas, secuestradas y detenidas solamente por el hecho de pensar distinto. Esto es lo que viene pasando hace 25 años en Venezuela. Y lo que vimos este fin de semana y estamos viendo en estos días es una muestra de lo que viven hace 25 años todos los venezolanos. Es lamentable que no haya tenido la voluntad humana, Maduro, para terminar con este proceso y doblar la apuesta.

Creo que lo que ha pasado en el día de hoy, de cómo ha tomado la Embajada Argentina la administración momentánea y la protección de los allegados en la Embajada argentina en Caracas, y lo que ha hecho Brasil habla de, por lo menos para mí es muy importante destacarlo, el valor que tiene la diplomacia en la política mundial.

Viendo lo que pasó en la tarde de ayer en la Organización de Estados Americanos, donde no se pudieron poner de acuerdo en una resolución, quizás merece un análisis un poco más profundo de por qué suceden estas cuestiones en este tipo de organismo multilateral. Pero creo que el trabajo que ha hecho Cancillería con respecto al vínculo bilateral con Brasil, y la responsabilidad que ha asumido Brasil, muestra el valor en este momento para salvaguardar vidas y sostener, sobre todas las cosas, siendo que no se han roto las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Esto también es muy importante en términos de derecho humanitario, cómo pueden responder rápidamente países de manera solidaria en cuestión de lo que necesitamos, y de contar las horas y los días de lo que está pasando en Venezuela en este momento donde se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. También que el Congreso de la República institucionalmente haya podido salir teniendo en cuenta que hay participación de otros actores que ven con beneplácito, alientan y apoyan el régimen de Maduro, y hayamos podido avanzar en una declaración en donde manifestamos que cuando dijimos “Nunca más” en la Argentina en el '83 también es “Nunca más” en el mundo.

