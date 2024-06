Intendente Susbielles: "El proyecto de gas no debiera meterse como una cuestión política"

El expresidente del puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, explicó que la otra alternativa para ubicar el megaproyecto de YPF y Petronas es el puerto de Punta Colorada en Río Negro, pero sostuvo que si el presidente de YPF decide colocar la planta en el puerto rionegrino estaría dando “un gran salto al vacío”. “El proyecto es la mejor opción para la Argentina y el lugar en el que más rápido se va a rentabilizar y mejor se va a producir es en Bahía Blanca”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Susbielles es intendente de Bahía Blanca electo en 2023 con mandato hasta 2027 por Unión por la Patria. Anteriormente, se desempeñó como presidente del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, senador de la provincia de Buenos Aires por la sexta sección electoral y gerente de Promoción Social y Comunitaria del PAMI.

En medio de las negociaciones a contrarreloj para lograr la aprobación de la Ley Bases, el presidente de YPF amenazó al gobernador Axel Kicillof con retirar la inversión para la instalación de una planta de gas licuado GNL en Bahía Blanca en caso de que Buenos Aires no manifieste su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). ¿El Gobierno cuenta con las herramientas legales para incumplir el acuerdo entre YPF y Petronas firmado hace más de diez años?

Existen ciertos pasos previos a la aseveración que hizo Marín, en primer lugar, hay que hablar en concreto sobre cuál es el régimen específico que probablemente se va a aprobar el próximo jueves en la Cámara de Diputados. Con este paso cumplido lo que tiene que definirse es si YPF y Petronas van a hacer la inversión en Argentina, por lo dicho por el propio Marín, va a evaluar en profundidad y las alternativas que plantea por la matriz de costos y ventajas comparativas de cada uno de los proyectos. No tenemos dudas de que el proyecto, si se evalúa técnicamente, debería ser en Bahía Blanca, y una vez que se tome esa decisión, ahí está la negociación final con el gobierno de PBA.

Ayer, el gobernador planteó que es consciente sobre la importancia que tiene este proyecto en la provincia de Buenos Aires y que va a trabajar en consecuencia. Me parece que es un proyecto que es tan importante para el país que lo peor que puede hacer el presidente de YPF es atravesarlo por posicionamientos ideológicos. El proyecto de gas no debiera meterse como una cuestión política, es muy necesario para Argentina, porque no solamente va a cambiar la balanza energética del país, sino que va a generar dólares muy necesarios, tanto en lo que tiene que ver con la explotación de GNL, como con agregar valor a través de procesos químicos para mejorar el ingreso de dólares.

El lugar en el que mejor se puede hacer, de manera más competitiva y rápida es Bahía Blanca, estamos expectantes y trabajando para eso. En el año 2022, cuando era presidente del puerto de Bahía estuvo el mismo debate y Petronas e YPF decidieron que el emplazamiento era Bahía Blanca y reservaron 1500 hectáreas en el puerto de la ciudad, prácticamente toda la tierra firme que tiene el puerto.

YPF pisó, reservó esa tierra y generó muchos estudios técnicos en estos últimos años para confirmar viabilidades. No tenemos duda de que esta evaluación tiene que terminar de la misma manera, porque en muchos casos los técnicos de YPF y de Petronas son los mismos, lo único que ha cambiado es el Gobierno Nacional y el presidente de la compañía. Confiamos en que se tome la mejor decisión para la Argentina, que será construir el proyecto en el puerto de Bahía Blanca.

¿Qué otra alternativa habría?

Se está planteando como alternativa el puerto de Punta Colorada, que está en Río Negro, y que la única situación que asoma ese sector como competitivo es la distancia, porque en este caso Punta Colorada está a 50km más cerca de Vaca Muerta que el puerto de Bahía Blanca. Ahora, si uno desanda en varios aspectos, se nota una diferencia muy importante. En primer lugar, hablamos de dos puertos distintos, Punta Colorada es un puerto de aguas abiertas, donde el presidente de YPF busca generar un ámbito mar adentro, en el cual pretendo hacer la operatoria inicial, que es un buque factorial al cual le amarra otro buque al lado para hacer el proceso y cargarlo de gas para la exportación, ya serían dos buques trabajando en el medio del mar y en mar abierto.

El puerto de Bahía Blanca, que no es a mar abierto, es operativo un 30% o un 40% más de día que Punta Colorada. Además, es un puerto que hoy está construido, mientras que Punta Colorada no. El puerto de Bahía Blanca es el quinto complejo petroquímico a nivel latinoamericano y el sexto complejo agroexportador alrededor del mundo, tiene rutas, vías férreas, aeropuertos y energía, tiene capacidad instalada para el GNL.

Tenemos la posibilidad, a través de Mega, que es la planta separadora de gases, de separar ese gas, dejar lo que se va a exportar por un lado y poder generar valor agregado, que permitiría rentabilizar aún más el proyecto. En Bahía Blanca, están esas plantas instaladas y tenemos universidades especializadas en la materia, hay experiencia en la operación de operación de regasificadores, porque Bahía Blanca, junto al puerto de Escobar, ha tenido los buques que en invierno han generado y regasificado con gas licuado.

Además, hay un tema importante que tiene que ver con los hábitos productivos. Bahía Blanca es una ciudad productiva con un consorcio que está formado hace 30 años y que tiene ciencia ambiental y social para el proyecto. Estamos acostumbrados a vivir con la producción, estamos esperando estos proyectos hace muchos años.

La alternativa rionegrina está en un lugar complejo, es el lugar de tránsito de las ballenas y tiene reservas pingüineras, me parece que eso es una gran incógnita y un gran salto al vacío que podría dar el presidente de YPF si elige esa localización. No quiero generar una confrontación con el gobernador de Río Negro, es lógico que quiera llevar un gran proyecto a su provincia.

Nosotros nos sentimos patagónicos, Bahía Blanca siempre fue la puerta de entrada a la Patagonia. Por distintas circunstancias de peso político hay provincias como La Pampa, o sectores del norte rionegrino que son patagónicas y Bahía Blanca, que tiene muchas veces situaciones de mayor complejidad, todavía no es considerada de esa manera.

Queremos tener un esquema de complementación con la Patagonia y creemos que Vaca Muerta va a generar una matriz que nos va a incluir a todos, pero en este momento uno está confortable con el proyecto porque sabemos que es la mejor opción para la Argentina y el lugar en el que más rápido se va a rentabilizar y mejor se va a producir es en Bahía Blanca, y en eso estamos trabajando

"Lo peor que puede hacer el presidente de YPF es atravesar el proyecto por posicionamientos ideológicos".

Alejandro Gomel: ¿Cuál es el daño que le harían a Bahía Blanca si el Gobierno e YPF deciden trasladar el proyecto a Río Negro?

Lo que más me dolería es el daño hacia la Argentina, porque el costo del proyecto no es solamente el costo del caño, que es el único costo en donde en Rio Negro podría ser más barato. Argentina, que ha tenido muchas problemáticas económicas en esta situación, porque aparte del puerto, había que hacer las rutas, los ferrocarriles, había que generar una ciudad, porque la gente que va a construir tiene que vivir en algún lugar, hay un montón de costos que están hundidos en este proyecto.

Entonces, creo que esto haría caer en la incertidumbre al proyecto porque deberían generarse un montón de acciones para respaldar a este proyecto globalmente en un país en donde se sabe lo difícil que es hacer cosas que son muy obvias.

AG: Ayer escuchábamos a Kicillof, que salió a respaldar el proyecto, diciendo que se especula con hacer algún daño político hacia el mismo y hacia la ciudad.

Lo que veo es que el lugar indicado es Bahía Blanca, estoy deseoso de ver cuál es el tránsito que va a tener el proyecto y el presidente de YPF. No tengo dudas de que, si la decisión no es Bahía Blanca, con la cantidad de argumentos sólidos que he nombrado, hay otras situaciones que pueden ocurrir.

No me consta que sea una decisión del Gobierno Nacional, sí he escuchado este debate por parte del presidente de YPF, que me dijo que la decisión iba a ser técnica. Esperemos que sea de esta manera, obviamente que el perjuicio sería importante.

AG: El gobernador lo vinculó con el apoyo al RIGI.

No me parece que debería ser así. Lo hablé con Marín, por eso planteaba que la aprobación o el formato legal es la tercera vía. Todavía está en debate la adhesión de PBA al RIGI.

El gobernador, que viene trabajando con nosotros, está involucrado en el proyecto, está trabajando y es activo, me ha dicho que si la decisión es Bahía Blanca va a actuar en consecuencia de la importancia que el RIGI y el proyecto tiene, así que yo confío en que el gobernador va a tomar las decisiones necesarias para que el proyecto se termine de colocar aquí en Bahía Blanca.

