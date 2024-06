El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este miércoles que no hubo "ningún acuerdo" en el Senado para eliminar a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentinas de la lista de empresas que el Poder Ejecutivo quiere privatizar. En ese sentido, les pidió a los diputados "insistir en las privatizaciones".

Al respecto, el funcionario aclaró que "no tuvimos un acuerdo en el Senado” para eliminar de la lista tres empresas públicas como “si lo tuvimos con el RIGI”. Sin embargo, reconoció que “no tenían los votos para sostenerlo” y señaló que "no tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones". "Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, afirmó.

Sumado a esto, ratificó que el Gobierno quiere reponer las reformas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales que fueron rechazadas por el Senado porque está vinculado al “compromiso" del presidente Javier Milei con las provincias: "Queremos insistir en el tema ganancias y bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias”.

El oficialismo de la Cámara de Diputados junto a los bloques dialoguistas buscarán emitir el martes dictamen sobre las reformas introducidas por el Senado en la Ley Bases y el Paquete Fiscal, con el fin de poder convertir en ley esas iniciativas en una sesión que se celebrará el 27 de junio.

Al respecto, Francos indicó que “la planificación que está analizando en la Cámara de Diputados es tratar en el plenario de comisiones que se realizará el martes" las reformas de los proyectos aprobados el Senado y “poder sesionar el jueves para darle sanción definitiva”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En diálogo con El Observador, el funcionario se refirió al encuentro que mantuvo ayer con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, junto a los diputados de los bloques dialoguistas para armar los acuerdos necesarios que permitan construir una mayoría de 129 votos para poder insistir con la sanción original en aquellos puntos que son primordiales para el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el jefe de Gabinete señaló que se tuvieron conversaciones con los legisladores sobre las modificaciones que se hicieron y la posición del Gobierno. "Hay temas que se han modificado y han enriquecido el proyecto, y eso queremos mantenerlo, como lo que tiene que ver con modificaciones concretas al RIGI, porque clarifican la preocupación que había sobre los proveedores locales y las PyMEs. En esto no planteamos una insistencia en la redacción original", precisó.

El Senado aprobó el blanqueo con cambios, pero se cayeron los capítulos de Ganancias y Bienes Personales

Diputados había aprobado la restitución de Ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1,8 millones pesos de sueldo brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados, pero el Senado rechazó los artículos sobre este impuesto.

La reposición de la cuarta categoría le permitirá al Gobierno y las Provincias recuperar una recaudación estimada en el 0.4% del PBI, ya que la reforma realizada durante el mandato de Alberto Fernández implicó un impacto fiscal de 0.83% del PBI. También se intentará incluir nuevamente el título sobre Bienes Personales donde se rebajan alícuotas y se sube el Mínimo no Imponible de 27 a 100 millones debido a que se considera que es una forma de promover la adhesión al blanqueo de capitales.

En tanto, el oficialismo y los bloques dialoguistas confirmarán los cambios introducidos en el blanqueo de capitales, que fue aprobado por unanimidad, y las reformas al régimen de promoción de grandes inversiones RIGI.

Los senadores de la UCR reclamaron que se acompañen los cambios

Luego de que el Gobierno expresara su intención de que la Cámara baja insista con el texto original de la Ley Bases y el paquete fiscal, el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) reclamó a Diputados que acompañen los cambios acordados en la Cámara alta.

"Los expedientes, tras su media sanción en la Cámara de Diputados, fueron trabajados a conciencia, en nueve extensas y productivas jornadas, a lo largo de un mes y medio de tratamiento en comisiones. Durante ese tiempo se recibió y escuchó a más de 50 expositores y funcionarios nacionales, sumando unas 60 horas de debate que enriquecieron los textos con la contribución de este y otros bloques legislativos. Finalmente, dicho proceso culminó con otras 22 horas de sesión y las votaciones afirmativas en general", indicaron los legisladores, a través de un comunicado.

De esa manera, continuaron, desde el bloque radical lograron "modificaciones de relevancia". En esa línea, enumeraron las referidas "al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al RIGI, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral que, en base a las iniciativas que hemos presentado en esta Cámara, busca la registración laboral y la expansión del mercado laboral argentino".

También se refirieron a las propuestas fiscales, las cuales indicaron que mejoraron es aspectos "tanto del blanqueo de capitales como en materia impositiva". "Estamos convencidos, que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos. Solicitamos a la Cámara de Diputados que evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva", concluyeron.