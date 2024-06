Después de ser uno de los legisladores claves durante el debate de la Ley Bases en el Senado, Martín Lousteau habló sobre su vínculo con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y la comparó con la actual vice, Victoria Villarruel.

"Nunca pude hablar con ella (Cristina). Tenía que hablar con el resto de las personas alrededor para tratar de ordenar. No conocía el despacho del presidente del Senado. El primer punto es que hay una dinámica muy distinta, porque si le escribo a Villarruel 'tengo un tema para conversar', me dice 'venite mañana'", explicó el senador este domingo 16 de junio.

El economista radical reconoció que "nunca" pudo conversar con la exmandataria cuando esta ocupaba el puesto de titular de la Cámara Alta y destacó que con la compañera de fórmula de Javier Milei si logró "conocer del despacho". "Eso genera aun cambio importante", remarcó.

Luego, en diálogo con Off the record (Cenital), Lousteau consideró que Villarruel "se mantiene en cosas que son institucionales, que le parecen importantes" frente a presiones de su propio gobierno".

"Obviamente me parece que ella tiene una visión distinta que la libertaria, es una nacionalista, católica, de derecha clásica, digamos. Discrepo con muchas de esas ideas, pero como digo, me junto siempre a hablar con cualquiera porque no es como un virus, una idea, si no te gusta no es que se te va a contagiar, ¿no? Y en ese sentido, ella es abierta y tiene buena relación con todos los bloques", agregó.

Lousteau explicó por qué dio quorum para la Ley Bases

Sobre el agitado debate de la Ley Bases, y su cuestionada participación, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) explicó que dio quórum "por varios motivos", aunque durante las horas previas al debate se creía que no iba a presentarse en el recinto.

"La estrategia de no dar quórum es una estrategia dilatoria", manifestó Lousteau y explicó que dicha estrategia se emplea para alcanzar "negociaciones" entre el oficialismo y la oposición, ya que "alguien o algún sector dice 'no voy a dar quórum' y ves que van convenciéndolos con cosas".

En lo que respecta a su rol en el debate, y el por qué decidió dar quórum, mencionó que presentó "dos dictámenes con modificaciones muy profundas a las dos cosas que mandó el Poder Ejecutivo".

"Iba a debatir, voy a debatir las cosas, y decir 'esto está mal, esto está bien'. No dar quórum era hacerle el juego a esa casta que va y negocia tres cosas más. No estoy para eso y menos para hacerles el juego", enfatizó Lousteau y luego apuntó contra aquellos senadores que no querían dar quórum y durante la votación en particular se levantaron de sus asientos.

"¿Qué pasa si no hay quórum? No quiero dar nombres, pero si no das quórum, los que negociaron levantarse, irse después, permitir que las facultades delegadas pasaran, que el RIGI pasara, esos que no votaron, que proponían no dar quórum, negocian una semana más y se llevan cosas", consideró. Así, el radical apuntó cuestionó a los senadores que no estuvieron presentes en el momento mencionado, Natalia Gadano y José Carambia de Santa Cruz.

"No voy a negociar lo que creo. Ni porque me presionan, ni porque me ofrezcan un cargo, ni por una garantía, una lista, ni porque alguien me haga una tapa en contra. Si yo creo que la ley está mal y mañana vienen y me ofrecen un cargo y voto la ley. Para mí esa me parece la peor de las castas. Esa es la que, amparada en el anonimato, en que no lo conocen, va y se lleva prebendas y privilegios a cambio de hacer algo en lo que no cree", criticó.

Por otra parte, el senador radical cuestionó que actualmente la política debata "en canales de televisión" y en redes sociales y lamentó: "No hay posibilidad de tener una conversación de verdad. No puede ser que no podamos hablar con el que está del otro lado".

"Lo que hay es un griterío ¿Qué posibilidad hay de llegar a un acuerdo? Ninguna. Eso es lo que destruye, en mi opinión, al Estado", concluyó.

