De Loredo sobre la Ley de Bases: prometió “trámite urgentísimo” y agrandó la grieta con Lousteau en el radicalismo

El presidente del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, se expresó sobre la reciente aprobación de la Ley de Bases en el Senado con modificaciones, lo que implica que la iniciativa regrese a la Cámara Baja para una segunda revisión. "Volvería a votar exactamente lo que voté, incluso las privatizaciones", expresó. Además, criticó al senador Martín Lousteau por su voto en contra, señalando que "no comparte el fondo de la cuestión".

El diputado subrayó la urgencia con la que Diputados trató la ley, expresando su frustración por la necesidad de una nueva revisión: "Se estiró muchísimo más de la cuenta. Nosotros le dimos un trámite urgentísimo en la Cámara de Diputados y estábamos deseosos de que saliera. Me pasa que cuando le cuento a la gente que tenemos ley pero vuelve a Diputados me dicen: 'no lo puedo creer'". De Loredo aseguró que se dará un trámite urgentísimo a la ley para su pronta aprobación, y mencionó que tendrán una reunión con Guillermo Francos para entender en detalle las modificaciones realizadas.

En cuanto a las privatizaciones, de Loredo mantuvo su postura firme: "En principio yo volvería a votar exactamente lo que voté. Incluso las privatizaciones que el Senado sacó, me parece inadmisible que se siga pagando el déficit de las empresas los más pobres y más humildes de Argentina, como por ejemplo que sigan pagando con tarifa subsidiada los sectores más pudientes del país".

El diputado también expresó la necesidad de comprender si el gobierno acordó los cambios con los senadores y qué piensan sobre las ganancias. Duro con el fundador del bloque evolución y mostrándose contrario a las definiciones contrarias que está tomando el ex ministro de Economía, De Loredo criticó la actitud de Lousteau: “especialmente en lo que respecta al fondo de la cuestión”, argumentando que “la ley es esencial para Argentina y el actual gobierno”.

Además, destacó la complejidad y magnitud de la ley, mencionando que, como le dijo al presidente Milie, “al texto le han faltado defensores oficiales y explicaciones sobre varios aspectos, incluyendo las delegaciones, que han sido comunes en gobiernos anteriores como los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "¿Cómo no se la vas a dar a este gobierno?".