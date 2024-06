Marcha por los detenidos en reclamo de la Ley Bases: familiares y dirigentes políticos exigieron la "libertad inmediata"

Dirigentes políticos y familiares se concentraron en las inmediaciones de Plaza de Mayo para reclamar por la liberación de los 16 detenidos durante los incidentes en cercanías del Congreso el pasado miércoles durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso. Bajo la consigna de "presos políticos nunca más", exigieron la "liberación inmediata" de los implicados.

Más de cinco mil personas nucleadas en agrupaciones sociales, partidos políticos y sindicatos se dieron cita frente a la Casa Rosada para llevar su reclamo al Gobierno del presidente Javier Milei. La protesta fue impulsada por familiares de los manifestantes detenidos durante el tratamiento de la Ley Bases. En la previa a la actividad, se reunieron en un bar para coordinar la acción.

El pasado viernes, 17 de los 33 detenidos por los episodios de violencia fueron excarcelados por orden de la jueza María Servini, mientras que los 16 restantes permanecen retenidos en calidad de procesados por el fiscal Carlos Stornelli, quien planteó a la Cámara de Apelaciones que detenga nuevamente a los manifestantes.

El reclamo puntual de la protesta fue la liberación de esos 16 que fueron interceptadas por la Policía de la Ciudad y que aún permanecen privados de su libertad. La lista está compuesta por Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente , Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Ubicados en un escenario apostado por la calle Bolívar, frente al Cabildo, los familiares dieron lectura al petitorio que exige su inmediata liberación. Además, compartieron una carta abierta que escribieron de forma conjunta.

“Los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada ‘Ley Bases’, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta”, leyó Grisel, hermana de Sasha Lyardet, estudiante de la Universidad de San Martín (UNSAM), una de las seis mujeres detenidas que permanecen juntas en la Cárcel de mujeres de Ezeiza.

Abajo, en el palco, escuchaban atentamente los diputados del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS), y Vanina Viasi y Romina del Pla (PO). También estuvieron presentes la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni; y los legisladores Gabriel Solano (PO) y Celeste Fierro (MST), entre otras personalidades de la izquierda.

A su turno, Eva Rojas, hermana de María de la Paz Cerruti, de 43 años, continuó con la lectura: “Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos. Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en un ‘intento de golpe de Estado’, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”.

La familia Cerruti tiene cinco detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar. Incluso la propia Eva Rojas fue secuestrada en marzo del '76. Es nieta de Sara Derotier de Cobacho, referente de Madres de Plaza de Mayo y exsecretaria de Derechos Humanos de la provincia durante el mandato de Daniel Scioli.

“Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes”, concluyeron.

Durante la lectura del documento, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP) llegó a la plaza encabezado por el titular del bloque Germán Martínez. Dieron el presente Santiago Cafiero, Martín Gollán, Eduardo Valdés, Julia Strada, Paula Penacca, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, entre otros.

También participaron del acto algunos integrantes del Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre los que destacaron los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Walter Correa; y la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y los intendentes kirchneristas Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada).

“Milei, fascista, vos sos el terrorista”, corearon al término del acto las columnas de manifestantes ubicados detrás de las banderas del MST, el Nuevo MAS, el PTS, el Partido Obrero, la CCC, el MTR, entre otras organizaciones.

El operativo de seguridad

Pese a que el vocero presidencial Manuel Adorni prometió un “operativo normal” de seguridad a la espera de la marcha por la liberación de los detenidos, Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del presidente, valló Plaza de Mayo y reforzó el perímetro.

“No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación”, respondió ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas en la habitual conferencia de prensa. Sin embargo, horas más tarde, la Policía Federal desplegó un extenso vallado que impedía el acceso a Casa Rosada por Plaza de Mayo.

“Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular”, prometió el vocero en la víspera del reclamo. Según supo la agencia NA de fuentes a cargo de la seguridad presidencial, Casa Militar dispuso además del refuerzo de los puestos perimetrales y la disposición de líneas de bomberos a modo de prevención.

Críticas a Patricia Bullrich

Ante PERFIL, distintos allegados de detenidos criticaron el modo en el que sus conocidos terminaron bajo un proceso judicial, 33 personas precisamente, con una represión a la que calificaron de “salvaje” tras una manifestación que consideraron pacífica. Además, precisaron las condiciones que atravesaron en las últimas horas, siendo que las personas involucradas pasaron muchas horas esposadas, sin agua ni comida y sin posibilidad de ir al baño.

Muchas, inclusive, durmieron en los camiones de las fuerzas de seguridad a los que arribaron en la jornada del miércoles. Y al día siguiente, pasaron la noche en pasillos de las comisarías, como sucedió según denuncian en la comisaría 15, del barrio de Chacarita. Hacia dicho lugar se trasladaron varios familiares, para pedir por la liberación.

Por otro lado, denunciaron que la Justicia colocó trabas para que los abogados puedan asumir la defensa de sus contactos. “No hay dudas, embarraron la cancha, quería que los defensores fueran públicos”, lanzaron. El catálogo de acusaciones en torno a todo el proceso no se agota ahí: señalaron el curioso traslado de los detenidos del Centro de Detención Federal N° 28, sobre la calle Lavalle del centro porteño, a dos unidades del Sistema Penitenciario Federal, Marcos Paz y Ezeiza, cerca de las 2 de la mañana. Todo un mensaje, dicen del lado de los familiares, porque esa situación no se replica con otros detenidos por presuntos delitos más graves.

“Eso se dio luego de que el fiscal Stornelli hiciera un pedido de prisión preventiva incluyendo múltiples imputaciones. A su vez, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se presentó como querellante en la causa”, detallaron el viernes. E insistieron: “Quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso”.

Una de las integrantes del movimiento social FOL también fue detenida. Según Damaris Rolón, referente de la organización, en diálogo con este medio, también se trató de una detención “arbitraria” como el resto, y relató: “Nuestra compañera fue detenida cuando se estaba retirando del Congreso, siendo acorralada por varias motos de una manera muy violenta”. “Se está llevando a cabo un proceso totalmente irregular también agravado por el pedido de Stornelli descabellado, señalando delitos fuera de calibre. La prisión preventiva no se ajusta a todo lo que pasó”, aseveró.

Por si fuera poco, los familiares asistieron a Comodoro Py para reclamar por la excarcelación y vieron cómo distintos efectivos de seguridad, en motos, buscaron provocarlos. ¿Próximo paso? En una conferencia de prensa en el Sepaj, en la que participaron dirigentes políticos, sociales y sindicales, anticiparon que si no se modifica la situación judicial de los acusados, se debe encarar una movilización multitudinaria y pidieron un paro nacional.

“Patricia Bullrich es una mercenaria de la violencia que actuó en complicidad con el fiscal Stornelli. Vamos a insistir en una campaña nacional para denunciar lo que está pasando”, declararon.

Carta abierta a los detenidos

"Te extraño. Extraño tu risa y tu mate largo. Te extraño sentada, te extraño sentado mirando la tele y pensando en nada. Te extraño hablando del trabajo, hablando de la facu, hablando de cómo estuvo el día. Extraño lo que me cocinabas y las canciones que cantabas. Extraño tu energía llenando la casa. Te extraño y mis pensamientos están con vos. Te amo.

Nuestra vida se detuvo y la tuya también pero espero ansiosamente el momento en que toda esta angustia se transforme en anécdota: en otra de esas experiencias amargas que a veces tiene la vida.

Las noches son largas y las esperas eternas, pero acá estamos esperando. Descubrimos que podemos contentarnos con la promesa y con la ilusión de abrazarte otra vez.

Por acá te quiero decir que estamos fuertes, que éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande. También queremos expresarte que tenemos muchas más cosas que nos unen de las que podíamos imaginar. Tejimos una red y gracias a ella nos animamos mutuamente: nos tomamos de las manos y sabemos que estamos a la espera de un abrazo que pronto va a llegar.

Tengo tantas ganas de contarte todo lo nuevo que aprendí, palabras difíciles, que desconocía. Pero también puede resignificar otras que ya conocía y no sabía que iban a ser mi sustento en estos momentos, Palabras como: fortaleza y solidaridad.

Quiero que sepas que estoy guardando cada mensaje o audio de amor que llega y cada palabra de aliento para intentar recomponer todo lo roto que nos están dejando. Pero te repito: estamos fuertes. No pensé que éramos tan fuertes pero lo somos.

Tal vez en estos momentos nos separen físicamente distancias, muros y barrotes, pero tenés que saber que pese a la ausencia hay algo que nos mantiene plenamente unidos y eso es el amor. Te amo y siempre estoy voy a estar con vos. Libertad a todos los detenidos"

