Eduardo Valdés: "Le digo a Bullrich que se deje de joder con la cultura amigo-enemigo"

Eduardo Valdés fue una de las víctimas de la represión que se llevó a cabo ayer en la Plaza Congreso. El diputado nacional expresó que "no era necesario" llevar la situación a estos niveles de violencia. “No podemos entender esta lógica de la ministra de Seguridad de clasificar entre amigos y enemigos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, había sido embajador argentino en el Vaticano, jefe de Gabinete de la Cancillería en el año 2003. Además, es fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno.

Ayer, Eduardo Valdés fue una de las tantas víctimas de los gases lacrimógenos que arrojó la policía, y fundamentalmente del gas pimienta que lo dejó en observación de córnea durante ocho días. El ataque con gas pimienta también dejó internado al diputado Castagneto.

¿Cómo están tus ojos?

Bastante mejor. Estoy en observación por una semana para asegurar que la córnea no se lesione, pero estoy mucho mejor a comparación de ayer que estuve durante dos horas sin poder abrir los ojos, imagina las cosas que se te pasan por la cabeza en ese momento. Por suerte ya es solo un recuerdo, eso es lo lindo de la vida.

¿Es cierto que Castagneto está internado?

Cuando volvimos juntos fuimos al Hospital Santa Lucía y después al Hospital del Quemado, él estaba de pie. Pero quizás cuando volvió a La Plata, donde vive, entró en observación, eso no lo sé. Cuando nosotros terminamos yo lo ví repuesto, pero sí es verdad que él había tenido un problema respiratorio con todo el gas.

La verdad es que no puedo entender cómo suceden estas cosas. Le dije a la ministra de Seguridad: “dejese de joder con esa cultura que usted practica de amigos y enemigos, nosotros no estamos en esa lógica”. Imagínense que ni Castagneto, ni Leopoldo Monroe, ni quien les habla fuimos a pelear con la policía, ya no tenemos edad para hacer eso. Nosotros estábamos yendo al Senado, íbamos por el camino que estaba habilitado, los más viejos adelante.

No se entiende esa conducta. Así como valoramos mucho que la diputada Silvia Lospennato me haya escrito y se haya solidarizado con nosotros, no podemos entender esta lógica de la ministra de Seguridad de clasificar entre amigos y enemigos y de llevar a este nivel de violencia este momento político.

Al Presidente también hay que llamarlo a la reflexión. Presidente, usted sabe que no hubo ningún intento de golpe de Estado, ni nada de eso. Si fuese así, usted no se estaría yendo hoy del país. Es poco serio todo esto.

Hablando del protocolo de la ministra Bullrich, las imágenes que nosotros vimos mostraban a la barrera de las fuerzas de seguridad y a un grupo de diputados avanzaban para tratar de cruzarla. ¿Qué era lo que ustedes querían hacer y qué es lo que, a tu juicio, deberían haber hecho las fuerzas de seguridad?

Cuando nosotros empezamos a caminar sobre la calle Entre Ríos, desde Rivadavia hacia Hipólito Yrigoyen, esas fuerzas de seguridad estaban paradas en Hipólito Yrigoyen, no estaban caminando hacia nosotros. Nosotros ni imaginábamos que, cuando empezaron a caminar hacia nuestro grupo, venían por nosotros. No se nos cruzó la idea en lo más mínimo. Es más, Carlos Castagneto me dijo: “Eduardo, yo no traje la credencial, mostrale que somos diputados y sigamos caminando”. Estábamos en eso, le estábamos explicando eso al policía que, de la nada, sacó el aerosol y nos tiró, ni siquiera había levantamiento de timbre de voz, estábamos hablando naturalmente. Nunca pensamos que venían por nosotros.

¿Ustedes no podrían haber entrado al Senado por Rivadavia?

No, teníamos que entrar por Hipólito Yrigoyen, no podíamos entrar directamente por la avenida. Las calles estaban tomadas por las fuerzas de seguridad, el único camino era tomar Rivadavia, Entre Ríos hacia Hipólito Yrigoyen.

¿No se podía entrar por la puerta de Rivadavia?

No, por esa puerta entra y sale Diputados. Al Senado se entra por Hipólito Yrigoyen. Inclusive la de Pasos Perdidos, por la cuál podríamos haber ido por dentro, estaba cerrada por parte del Senado.

Esa es mi pregunta, estaba cerrada la comunicación de la calle Rivadavia hacia el Senado.

Pero no es la primera vez que los diputados salen a caminar en momentos de peticionar derechos.

¿Tienen identificado quién es esa persona que les tiró gas pimienta?

Me dicen que sí. Yo recién ahora voy a poder tratar de individualizar e ir judicialmente sobre esa situación, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a ir judicialmente.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con vos y con todos los diputados que ayer fueron agredidos, queríamos darle voz. Cuidate bien los ojos, te mandamos un fuerte abrazo.

Aprovecho tu programa y quien sos vos para decir que, por favor, convivamos. Aprendamos y conjuguemos el verbo convivir. Al Presidente, a Bullrich les digo que no es así, no es con violencia, nadie quiere dar un golpe de Estado. Hay historias preexistentes de cada uno de nosotros, sabemos dónde estuvimos de los 70 en adelante, cada uno sabe dónde estuvo. Yo no encuentro al lado mío, en ninguno de los que estaban ayer, ningúna actuación violenta.

Alejandro Gomel: ¿Van a realizar acciones legales contra la ministra Bullrich también?

Nosotros vamos a accionar para que nos expliquen por qué fuimos reprimidos de esta manera por el ministerio de Seguridad, claro que sí.

AG: Vuelve a Diputados la ley, no se aprobó Ganancias y Bienes Personales, ¿la idea es respetar lo que aprobó el Senado o insistir con la media sanción que le dió Diputados, sobre todo en estos temas?

En el tema de Ganancias, nosotros vamos a trabajar sobre lo mismo que habíamos votado hace un año cuando eramos el oficialismo y Sergio Massa era el ministro de Economía, algo en los que nos acompañó Javier Milei. Y lo de Bienes Personales lo veremos en el recinto.

AG: O sea, van a respetar lo que hizo el Senado.

Espero ver lo que hizo el Senado, te soy sincero aún no lo sé.

AG: Rechazó lo que aprobó Diputados.

Bueno, veremos.

