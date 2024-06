En el escenario de ExpoEFI 2024, el presidente Javier Milei ofreció un discurso que resonó por el balance de su gestión de gobierno. Como es habitual, el mandatario lanzó duras críticas contra diversos sectores, especialmente a los miembros del gobierno anterior por su responsabilidad ante las cuentas públicas.

También hubo mención especial a lo que denomina "la casta", de aquellos legisladores que no aprueban la ley bases a las organizaciones sociales que intermedian la asistencia social; pero también arremetió contra otros que lo cuestionan, como "el periodismo" o profesionales a los que acusó de "ensobrados", con una mención implícita a un reconocido economista.

Milei, sobre la Ley Bases: “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En medio de los incidentes por el debate de la ley bases en el Senado, Javier Milei acudió al evento de economía, finanzas e inversiones dispuesto en el predio porteño de La Rural este 12 y 13 de junio, donde fue convocado como orador principal. A lo largo de casi una hora, el mandatario disertó sobre el balance de la economía y volvió a hacer promesas de transformación radical para que Argentina se convierta no solo "en el país más liberal del mundo" sino también "en la primera potencia mundial".

En su disertación, el jefe de estado comenzó resaltando los presuntos logros económicos de su gobierno. Afirmó enfáticamente haber "derrumbado la inflación" y haber alcanzado un superávit financiero en el primer mes de su gestión, sin dar detalle de los compromisos financieros futuros del país, o la disparada inflacionaria que siguió a las políticas que implementó en diciembre pasado, dos variables que inciden en ese resultado.

El presidente Javier Milei en el evento ExpoEFI

La herencia del gobierno anterior

En medio de sus proyecciones ambiciosas, Javier Milei enfatizó el "demencial" diagnóstico económico que llevó a cabo desde que puso pie en la casa de Gobierno. Su sobre la situación heredada estuvo marcada por una narrativa de culpa constante hacia los gobiernos anteriores, particularmente el de Alberto Fernández y su ministro de Economía, el excandidato presidencial Sergio Massa, calificando su política fiscal y monetaria de "delirante".

"Fue demencial. Muestra el tamaño de la bomba que habían dejado, con precios planchados y controles que vencían en noviembre”, dijo el Presidente, girando la discusión hacia el déficit fiscal que recibió y cuyo combate se convirtió en el eje del plan de "motosierra y licuadora" que implementó desde que asumió el pasado 10 de diciembre.

"Teníamos que atacar el déficit sabiendo que el problema más grande estaba en el (Banco) Central. Propusimos el déficit cero, la meta era para todo el 2024 y encaramos con tanto coraje y fuerza el ajuste, reducción de ministerios, eliminamos transferencias a provincias, obra pública, contratos políticos, transitoriamente pusimos el impuesto país, que si sale la ley bases lo vamos a bajar para después eliminarlo, teníamos claro que el ajuste iba a tener un fuerte impacto en lo social", explicó.

Javier Milei viaja a Suiza y se verá con Zelensky en una cumbre por la paz en Ucrania

"Llevamos años y años de un lavado de cerebro de un intervencionismo brutal. Todos los programas gradualistas terminaron mal. No creo en el gradualismo, para mi es solamente un mecanismo para que el ajuste sobre los delincuentes de la política sea más lento, que el que ajusta fuerte sea el sector privado y los delincuentes de fiesta", puntualizó Milei.

Críticas a "la casta política" por la ley bases

En otro momento, el mandatario retomó su discurso polarizante aludiendo a sus detractores a los que suele aglutinar con la frase "la casta política", a quienes calificó como un "conjunto de brutos, chorros y delincuentes".

Milei sostuvo que "lo peor ya pasó" mientras que lo que se discute hoy es "qué tipo de recuperación" va a tener el país. Según su análisis, se trata de un logro alcanzado "a pesar de la política", a la que "lo único que le importa es hacer negocios con la de la gente", dejando entrever una crítica hacia el tratamiento legislativo tanto de la ley bases como del DNU 70/2023 que sigue vigente.

En ese sentido, responsabilizó por el comportamiento del dólar, que registró un alza en la última semana al igual que el riesgo país, al "conjunto de brutos chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibrio fiscal para voltear al Gobierno", en alusión a la recomposición de las jubilaciones que aprobó Diputados la semana pasada.

"Llevan 6 meses discutiendo la ley bases. Eso hubiera hecho que el ajuste fuera menos doloroso, pero lo que menos le importa a la política es la gente. Eso es lo que vinimos a cambiar y nos tiene tan violentos", indicó Milei.

La mención a Carlos Melconian

Siguiendo esa línea, Milei se distanció de las gestiones anteriores y le habló a quienes cuestionan una supuesta falta de programa de gobierno. Contrariamente, Milei señaló que "es importante entender la lógica" de su plan de estabilización. "Es bastante divertido cuando dicen que no hay un programa económico. Sé que son consultores a los que se les paga, pero no es un acto de magia. Hicimos un programa duro de estabilización. Entiendo que llevamos años y años de un lavado de cerebro intervencionista brutal, pero un programa de estabilización tiene una pata fiscal, una monetaria y una externa", dijo.

Ley Bases | Represión en el Congreso: la Policía desalojó a los manifestantes y diputados de UP sufrieron el efecto de los gases

En ese contexto, el mandatario se refirió nuevamente al economista Carlos Melconian, a quien había criticado hace un mes en otro evento a raíz de las críticas hacia el gobierno libertario que suele hacer quien fuera el principal asesor económico de Patricia Bullrich en su traje de candidata presidencial.

"Estamos logrando cosas sin que la política nos acompañe. Nos decían que era imposible, que no había plan, que lo peor no pasó, payasadas, debe ser que la tintura le está quemando el cerebro. Es interesante porque ese mismo decía que no se podía ajustar un punto del PBI, entonces me hubiera gustado saber que hubiera hecho, porque no tenia ningún plan para el Banco Central", dijo Milei.

Si bien el Presidente no nombró directamente a Melconian, la mención ocurrió un día después de que el economista dijera que "se creó una ansiedad de que lo peor ya pasó y es mentira". "Si algún día pasa que la paciencia termina, van a decir que era una cosa obvia, pero hoy preguntas cuándo es ese límite y nadie sabe. Un plan financiero no es sostenible in eternum. Sigue en juego la sostenibilidad de los resultados obtenidos en los primeros meses y sigue teniendo algunos signos de interrogación de hacia dónde va", dijo Melconian en declaraciones telvisivas, donde también cuestionó la permanencia de los controles cambiarios.

Melconian y Milei

Los "gerentes de la pobreza" y la defensa a Pettovello

En cuanto a las políticas sociales, Milei destacó el compromiso de su gobierno con la asistencia social, mencionando la ampliación de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. "Estamos con el número de AUH más alto de la historia y multiplicamos la tarjeta Alimentar, el plan Mil Días y dimos asistencia escolar", dijo al respecto.

Con respecto a los programas sociales, destacó las políticas llevadas a cabo por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, incluida la investigación interna que evidenció la existencia de "comedores fantasma". "Era un negocio verdaderamente siniestro", dijo.

Acto seguido, volvó a dedicar un momento a criticar a lo que él denomina los "gerentes de la pobreza", en referencia a algunos dirigentes de organizaciones sociales. En ese sentido, destacó el rol de su ministra, en un gesto de apoyo en un contexto turbulento puertas adentro del megaministerio. Esto en medio de la ola de renuncias de funcionarios y del escándalo por el acopio de 5 toneladas de alimentos por el que el Gobierno debió responder ante la Justicia. "La ministra Pettovello se está peleando con todos los chorros", dijo Javier Milei.

Además, destacó su política basada en que "el que corta no cobra", y mencionó a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la implementación del protocolo antipiquetes. "En ese momento, (Eduardo) Belliboni dijo que iba llevar 50 mil personas cuando pensaba llevar 100 mil y terminaron yendo 3 mil y había 12 mil efectivos", dijo.

Organizaciones vinculadas a la Justicia denunciaron "graves irregularidades" en la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema

El ataque al periodismo y "los profesionales"

Frente a una audiencia aplaudidora, Milei cerró su alocución con críticas al periodismo, particularmente a los "periodistas ensobrados" que "despotrican todo el tiempo porque les cortamos a esos delincuentes la pauta oficial". La calificación, en tanto, también la usó para referirse a "supuestos intelectuales".

"La casta no solo son los políticos ladrones, sino también los empresarios prebendarios, los medios y periodistas ensobrados y los profesionales que son cómplices de estas aberraciones", lanzó Milei.

"Yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Cuando trabajaba en Corporación América y odiaba viajar mucho porque extrañaba a Conan", señaló en otro momento, respondiendo al llamado de atención sobre la cantidad de veces que viajó al exterior en seis meses que fue objeto de debate público-

CD / ds