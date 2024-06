Carlos De Angelis: "Veo muy envejecido al gobierno de Milei"

Carlos de Angelis anticipó que la Ley Bases será aprobada para fin de año, luego de las modificaciones y una nueva vuelta a Diputados. Sin embargo, señaló que la situación económica es un gran punto de preocupación, por la espera de un nuevo programa con el FMI y las promesas de no devaluación por parte de Luis Caputo. “La Argentina se transformó casi en un domingo permanente”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos de Angelis es sociólogo, analista político, consultor, especialista en estadísticas aplicadas a las ciencias sociales, investigador en temas de opinión pública, y autor del libro “Radiografía del voto porteño” y coautor de “Investigación social para el análisis de la opinión pública en el comportamiento electoral”.

A pesar de que en seis meses el Gobierno no logró conseguir la aprobación de ninguna ley, no consolidó su plan económico y tiene cada vez más internas, el Presidente continúa con su estrategia de meter ruido y mantener una alta aprobación. ¿Qué te genera que el Presidente diga que no viaja hasta que esté aprobada la ley? ¿Qué pasaría si no estuviera aprobada? Desde tu perspectiva, ¿qué está pasando?

Pasan tantas cosas al mismo tiempo que es difícil entender todo.

Por una parte, está ahora el debate en el Senado, el miembro informante Abdala explicó que se están haciendo cambios, por ejemplo, se sacan de la lista de privatizaciones Aerolíneas y RTA, y los senadores no tienen la lista, no tienen los cambios que estaba anunciando. Entonces ya no sabemos sobre qué proyecto de ley se está discutiendo.

Lo que sí podemos saber es que esta ley va a volver a Diputados, porque los cambios que se están haciendo son de una profundidad que va a necesitar que nuevamente la Cámara originaria, que es Diputados, la vuelva a realizar. Es decir, esto no termina hoy o mañana.

Además, se provoca toda esta situación en una crisis de Gabinete muy profunda, más allá que desde que arrancó el Gobierno no ha parado de tener crisis: la renuncia de Posse, Francos como nuevo jefe de Gabinete, los problemas de Pettovello, y ayer Caputo diciendo que no iba a devaluar. Tenemos un poco de experiencia en la Argentina, y ese doctorado lo hicimos todos. Cuando un ministro dice “no voy a devaluar”, todos nos agarramos de lo que está más cerca porque nos provoca una preocupación profunda.

¿Qué te genera la contradicción respecto de las encuestas que muestran una alta aprobación del presidente con las quejas que uno escucha en la calle, que parecieran contrastar con ese resultado?

La aprobación de Milei tiene que ver con la esperanza, todavía se lo considera un gobierno nuevo, que yo lo veo muy envejecido, le han surgido arrugas en el rostro impensadas para un gobierno que tiene seis meses. El miedo al vacío es muy profundo en la Argentina, han quedado las heridas de las anteriores crisis.

Además, creo que la única presidenta que no tuvo una alta imagen ni bien asumida fue Cristina Kirchner, después la tuvo Néstor, la tuvo Macri, la tuvo Alberto Fernández. Vos sabes que me dedico a la opinión pública, pero es una imagen peligrosa atarse a las opiniones cambiantes, porque Alberto a esta altura de su mandato tenía un 70% de popularidad y terminó con números entre 7% y 5%, es decir, la sociedad ya empieza a pedir resultados, y los resultados el Gobierno los va a mostrar por el lado de la inflación.

Evidentemente la inflación va a caer, y va a caer más porque la actividad económica prácticamente se ha congelado, nosotros estamos en una etapa no de recesión sino de depresión, salvo hidrocarburos, minería, y obviamente el sector agropecuario que está ahora vendiendo la cosecha, todo lo demás se ha detenido. Hay que mirar la calle, la Argentina se transformó casi en un domingo permanente.

¿Cómo imaginas que llega a fin de año?

Creo que la ley va a salir, porque obviamente se han hecho cambios y se están haciendo cambios, y finalmente Diputados la va a aprobar.

Lo que vamos a ver es lo que pasó con, y creo que es lo que más le preocupa al Gobierno ahora, el cambio del sistema jubilatorio con ese famoso 8% y 162 diputados que votaron para modificar eso, que es los dos tercios. Vamos a empezar a mirar eso de acá a fin de año, porque esos dos tercios implica que el Gobierno, La Libertad Avanza, queda solo aferrado al bloque del PRO como mayoría para aprobar leyes y creo que el Gobierno va a ir por el decreto. Recién, Martín Lousteau dijo que mandaron dos leyes nada más, y está gobernando con DNU. De hecho, el cambio que hicieron para modificar las jubilaciones y vincularlas a la inflación es un DNU, que va a tener que verlo la Comisión Bicameral de DNU, que no sabemos cuándo se reúne.

También ayer, Caputo dijo que se volvía a hablar con el Fondo Monetario. Evidentemente, el Gobierno identifica que necesita fondos frescos. Esto también habla de las debilidades del modelo económico y va a estar muy tensionado, porque mucha gente en los mercados cree que va a haber devaluación, aunque Caputo juró que no. Entonces, esto va a ser un permanentemente tire y afloje, porque cuando los argentinos volvemos a mirar el dólar van pasando cosas complicadas.

