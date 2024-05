Bartolomé Abdala: “Es probable que los senadores sugieran cambios razonables”

—Tras la primera semana de debate (con expositores) la oposición planteó cambios. ¿Cómo ve hacia adelante la discusión por la ley Bases y Paquete Fiscal?

—Nuestra concepción democrática siempre fue invitar a los ministros y funcionarios a exponer. Todos los senadores tuvieron la oportunidad de preguntar, de expresarse, y los funcionarios del Ejecutivo contestaron absolutamente todo.

—¿Aspiraban a dictaminar. ¿Se encontraron con un freno mayor al esperado?

—El ideal nuestro era ése, dictaminar y la semana que viene ir al recinto, pero son los tiempos de la democracia. Lo que me sorprendió es que todo el bloque de Unión por la Patria, los 33, estuvieron ausentes, se adhirieron al paro. Algo muy sorpresivo. Senadores de la Nación adhiriéndose a un paro totalmente inoportuno; queda en evidencia que este paro fue convocado por algunos sindicalistas e indudablemente tiene un sesgo político marcado. Es evidente que UP y el sindicalismo están intentando poner palos en la rueda. Sin embargo, veo luz al final del túnel. Estoy convencido de que va a haber ley.

—Todo indica que las leyes volverán a Diputados…

—Nosotros tuvimos los tres días más de 10 horas de reuniones por día, esto genera un debate importante. Es probable que los senadores sugieran cambios que nosotros entendamos que son lógicos y razonables y probablemente tengamos alguna modificación. Eso no debe alterar el sentido de la ley. No se va a aceptar lo que sucedió en Diputados donde se la destrozó. Si son cambios mínimos y razonables, de nuestro espacio no tendríamos problema. En ese caso estaríamos llamando a sesión para el 21 o el 22 de mayo.

—¿Por ejemplo, el artículo 163 de RIGI?

—Hay sugerencias en varios artículos, tanto en RIGI como en Ganancias, que representa un tema para los salarios a las provincias del sur que tienen naturalmente un costo de vida más alto que las regiones del norte.

—¿Prevén cambios en Ganancias entonces?

—Si los cambios son razonables …

—¿Blanqueo?

—En blanqueo puede haber algo, pero no es tan trascendente. Se habló y se solicitó modificaciones en la línea de consanguinidad. Ahí puede haber modificaciones, pero es algo que forma parte de una ampliación.

—¿Y el tema de los testaferros?

—Nosotros nunca legalizaríamos testaferros. Nunca se hizo una ley para legalizar a los testaferros.

—¿Pero están habilitados?

—No, está habilitado el ciudadano que reúne las condiciones, pero no es testaferro. Si hay testaferros hay que denunciarlos.

—¿Qué esperan para la exposición de Posse?

—Estoy convencido de que va a ser una exposición exitosa, donde él va a poder expresar el panorama que recibió, cómo recibió el Gobierno Javier Milet el 10 de diciembre y, por cierto, todos los logros que se vienen traduciendo desde diciembre hasta ahora. Tiene para ser una exposición fantástica de los logros que viene desarrollando Milei en estos últimos cinco meses.

—¿Cómo es el trabajo con Victoria Villarruel?

—El trabajo con Victoria es excelente. Vos pensás que somos un bloque minoritario y el esfuerzo es enorme. En la vida siempre se hace lo que se puede, respetando los reglamentos, respetando las instituciones y, desde ese punto de vista, el trabajo nuestro con Victoria y el de Victoria con los demás senadores es excelente.

—¿Cree que el peronismo puede mostrar fisuras en la votación en particular? ¿Qué pasa con los catamarqueños o santiagueños?

—En ese tema le hablaría al pueblo de esos lugares donde votaron en 2019 por los candidatos de Alberto y Cristina, que realmente en la próxima elección tengan la posibilidad de elegir mejor y poder acompañarnos de una manera pragmática para poder cambiar a la Argentina. Hay senadores que obstaculizan mucho la idea del oficialismo. Naturalmente que mi deseo personal es que prime la sensatez en todos los senadores y nos acompañen, estoy convencido que ellos también conocen muy bien aquel refrán, “el que gana gobierna y el que pierde acompaña”. Ellos deberían acompañar y en todo caso controlar, pero de ninguna manera imponer cuál es el modelo de gobierno; no corresponde que nos pongan los palos en la rueda.

—¿A qué senadores se refiere?

—Hay ocho provincias que van a renovar en el Senado y les pido a los pobladores de esas ocho provincias que en el 2025 elijan a los candidatos de la Libertad Avanza.