Gerardo Bongiovanni: "Nadie piensa que Milei va a caer"

Gerardo Bongiovanni reconoce que el Gobierno enfrenta algunas dificultades de contexto y que también "se autogenera problemas", pero afirma que está "dejando un mensaje y ojalá que sea un legado muy importante para el país". Además, sostuvo la necesidad de que se apruebe la Ley Bases. “Tiene que empezar el proceso de reforma y, para eso, necesita que el Congreso acompañe alguna de las iniciativas del presidente”, afirmó el fundador y presidente de la Fundación Libertad en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gerardo Bongiovanni es fundador y presidente de la Fundación Libertad, cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad y presidente de la Red Libertad que agrupa seis think tanks del interior del país.

¿Cuál es su balance del primer medio año del gobierno de Javier Milei? ¿Es el gobierno más liberal desde el regreso de la democracia?

Es difícil hacer un balance porque es un Gobierno que ha tenido muchas dificultades. Carece de mayorías y de minorías consistentes en las cámaras. Sin embargo, Javier Milei está dejando un mensaje, y ojalá que sea un legado muy importante para el país. Es la idea de un país que estaba montado arriba de un curro. Había curros de empresarios, políticos y sindicalistas. Este Gobierno los ha denunciado y está tratando de desmantelarlos con el estilo personal del presidente. No es mi estilo y el de muchos liberales, pero él es el presidente que ganó las elecciones, sus ideas de fondo son buenas, al igual que el rumbo económico y la política exterior. La ejecución tiene una cantidad de dificultades objetivas y, en otros casos, autogeneradas.

¿Está cumpliendo con las expectativas que usted tenía?

La verdad es que pensé que las cosas se iban a complicar más. Algunos peronistas hacían el chiste de decirle a Milei Semana Santa, porque "no se sabía si caía en marzo o en abril". Mucha gente pensaba que el Gobierno iba a tener muchas dificultades para consolidar la gobernabilidad. Esto lo ha ido haciendo, a su manera, pero lo hizo. Hoy nadie piensa que el Gobierno va a caer o no va a terminar su mandato, aunque en Argentina sabemos que las cosas cambian de un día para el otro.

También es cierto que, salvo el DNU, no ha logrado sacar leyes por eso hoy es un día bastante importante. Lo veo más consolidado de lo que era la expectativa general, no solo la mía. Ahora tiene que empezar el proceso de reforma y, para eso, necesita que el Congreso acompañe alguna de las iniciativas del presidente.

¿Cómo imagina que va a terminar el año?

Va a depender del proceso económico, la inflación y la posibilidad de mantener equilibrado el déficit fiscal. Eso se va a vincular con la popularidad que pueda llegar a mantener el presidente que hoy tiene un grado de aceptación sorprendemente alta teniendo en cuenta la dureza del ajuste económico. Si se consolida el programa macroeconómico y si la economía empieza a mostrar los "brotes verdes", habrá un ánimo mejor y se va a consolidar el Gobierno. Si hay problemas económicos, como sucedió con el dólar en las últimas semanas, todo se puede complicar, incluso la popularidad del presidente.

Claudio Mardones: ¿Cuáles son los errores que debería cometer el presidente para que se genere ese escenario negativo?

El escenario negativo es el escenario argentino, donde puede haber un deslizamiento del dólar, de los precios o una mayor convulsión social, en fin, eso que ya conocemos. Esperemos que no ocurra, el Gobierno no tiene la fortaleza que tenía, por ejemplo, Menem. Ayer alguien me decía "Menem tuvo el plan bonex, lo tuvo a Herman González", pero Menem manejaba el peronismo y el peronismo tenía mayoría en las dos cámaras. Este es un escenario totalmente distinto y sabemos que hay otras fuerzas políticas como el kirchnerismo que huelen la sangre. Yo espero que pueda tener bajo control la inflación y el déficit fiscal, que esto impacte en la confianza en la economía y, por ende, que rebote la economía para ayudar a mantener una popularidad. Este presidente llegó sin estructura política, no existía políticamente y ya sabemos todo lo que ello conlleva.

¿Cómo ve la relación entre Argentina y Estados Unidos teniendo en cuenta que Nicolás Posse era uno de los principales intermediarios?

Hay un problema que no es menor y es la situación política de Estados Unidos. Hoy por hoy, las encuestas dicen que ganaría nuevamente Donald Trump y los candidatos están muy cuestionados, incluso en sus propios partidos. Biden también está muy cuestionado en cuanto a sus capacidades vitales. Estados Unidos está carente de interlocutores y el presidente Javier Milei ha preferido tener relaciones con empresarios.

