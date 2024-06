El video oficial del Gobierno que repasa los primeros 6 meses de Javier Milei como presidente

Javier Milei este lunes cumplió 6 meses al frente del Ejecutivo, por lo que la cuenta de X (antes Twitter) de la Oficina del Presidente publicó un spot este martes por la noche en el que recopila lo que considera triunfos de su gestión. El video reúne imágenes de la asunción, la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y el discurso que brindó el libertario por el 25 de mayo.

Con una duración de 3 minutos y 6 segundos, el corto inicia con las imágenes de Milei saliendo de la Casa Rosada el 10 de diciembre y enunciando: "Los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política”. “No vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio”, prometía Milei.

Luego, con recortes de la apertura de las sesiones en el Congreso, se escucha al presidente comentar: “Después de 100 años de paulatina decadencia y más de una década de caída libre a la miseria, una mayoría silenciosa levantó la voz. Por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda a una mentira confortable”. En esa ocasión Milei anunció sus medidas de ajuste económico para “destruir el huevo de la serpiente: el déficit fiscal”. “Nuestras convicciones son inalterables”, pronunciaba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un guiño a la ministra Patricia Bullrich, las únicas imágenes del spot que no pertenecen a actos en los que participó el presidente corresponden a las fuerzas de seguridad. Ya en su tercer hito, en el acto que encabezó en Córdoba en el marco de las celebraciones por el 25 de mayo, se escucha el discurso del mandatario en el que reitera su compromiso con la reducción de impuestos. “Porque no hay destino posible para nuestra Nación si no le quitamos el peso del Estado de encima a los argentinos de bien. Tenemos un solo interés por delante: el interés de la mayoría”, disponía.

“Pido a Dios que bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo”, concluye la alocución de Milei y se cierra con el nuevo logo del presidente, que incluye 24 banderas, un diseño inspirado en el de Estados Unidos y un llamativo sol naciente con un marcado entrecejo, que en redes sociales se comparó con el del diputado Ramiro Marra. El video fue publicado apenas horas antes del tratamiento de la ley de Bases en el Senado, un punto desafiante para el Gobierno por su fracaso en Diputados.

Otros reveses que vivió Milei en los últimos 6 meses fueron la histórica marcha en defensa de las universidades públicas, el Pacto de Mayo, los dos paros de la CGT, la expulsión de Guillermo Ferraro, el conflicto con las provincias por la coparticipación, la imposibilidad de avanzar con la eliminación del Banco Central y la dolarización, las tensiones internacionales con retiro de embajadas, las acusaciones de espionaje ilegal y la salida de Nicolás Posse, el escándalo de Capital Humano y las denuncias contra Sandra Pettovello y la caída en los salarios registrados del 11,4% en relación con noviembre de 2023 (último mes antes de la asunción de Milei).

Federico Sturzenegger analizó los 6 meses del gobierno de Javier Milei: "Un Congreso infantil y un presidente adulto"

Punto por punto, los hitos que marca el video por los 6 meses de Javier Milei como presidente

Se eliminó el déficit fiscal.

Superávit fiscal trimestral por primera vez en 15 años.

Se redujo de 22 a 7 Ministerios.

Se estabilizó el mercado de cambios.

El BCRA aumentó reservas a USD 29.300 millones.

Se achicó la brecha cambiaria de 150% a 15%.

Se bajó la tasa de interés de 111% a 40%.

Se eliminó la bomba hiperinflacionaria de las Leliqs.

Se eliminó la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

Bajó 1000 puntos el Riesgo País.

Se cerraron los fondos fiduciarios, cajas negras millonarias que usaba la política.

Se está auditando todo el sector público nacional.

Se cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Se eliminó el lenguaje inclusivo.

Se cerró el INADI.

Se cerró Télam.

Se eliminó el empleo militante de todo el Estado.

Se eliminó la obra pública, foco de corrupción en Argentina.

Reducción del Estado más grande de la historia.

Recorte de 5 puntos del PBI en el gasto público.

Se bajó la inflación de 25% a 8,8%, sin controles de precios ni quemar reservas.

Se cortaron los privilegios de la casta, como choferes catering y gastos de todo tipo.

Se desregularon los Registros Automotores.

Se eliminó el régimen de las SIRAS (cuotas de importación).

Superávit primario y financiero.

Eliminación de regulaciones en múltiples sectores de la economía.

Programa ortodoxo de estabilización económica.

Nueva doctrina de Seguridad y Orden Público.

Se volvió a poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que merecen.

Se recuperó el respeto por las Fuerzas de Seguridad.

Se implementó el protocolo antipiquetes para terminar con los cortes de calles.

Récord histórico de incautación de drogas duras.

Se eliminaron los controles de precios y se está estabilizando el sistema de precios.

Defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

Compromiso de reducción de impuestos.

Comenzaron a recomponerse las jubilaciones.

Se eliminaron intermediarios en planes sociales.

Se eliminó la ley de alquileres.

Se permitió que los trabajadores elijan su obra social.

Lucha constante contra la corrupción.

Se volvió a poner a Argentina en el mundo.

ML / ED