Fabiola Yañez puso a disposición de la Justicia una serie de chats con la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, en el contexto de la causa por violencia de género formulada contra Alberto Fernández. A través de este material aportado a la investigación, la ex primera dama pretende demostrar que la ex funcionaria estaba al tanto del cuadro de violencia que motivó su denuncia, un planteo que ya fue desmentido por Mazzina y que motivó una investigación "por separado", centrada en la conducta de la ex ministra.

La conversación vía Whatsapp entregada este martes a la Justicia forma parte de un intercambio iniciado el 4 de agosto a las 22:39 hs, cuando Mazzina le escribió un mensaje de apoyo a Yañez.

“Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”, decía este chat adjudicado a Mazzina.

La respuesta de Yañez llegó al día siguiente: "Buen día yo te lleve a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Género y mujeres".

"Si no me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas", decía el extenso mensaje de la ex primera dama.

En otro párrafo del mismo chat Fabiola Yañez subrayó su acusación contra la ex ministra de las Mujeres: "Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Horas más tarde, Mazzina contradijo a la ex primera dama con el siguiente mensaje: “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste 'no me dejan hablar después te cuento'".

"Lamento que te quedes con esa imagen", prosiguió Mazzina. "Ayer lo primero que hice cuando leí todo redactamos un documento y escribí en Twitter. Vuelvo a reiterar mi apoyo para lo que necesites. Siempre estuve pendiente, nunca deje de escribirte. Para mi sos una persona importante. Y si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y acá estaré”, decía este mensaje dirigido hacia Yañez.

Ese mismo día, Yañez le envió un mensaje de agradecimiento a Mazzina donde parecía atenuarse el tono hostil de los primeros mensajes: "Muchas gracias Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”.

La ex ministra cerró la conversación con el siguiente mensaje de respaldo: "Yo te creo y te voy a creer siempre. De corazón te hablo, no soy la clase de persona que hace oídos sordos por miedo a algo. Yo no tengo miedo a nada, si pudiera hacer algo por vos lo haría. Y si necesitas que viaje y te haga compañía conta conmigo. Estoy dispuesta, de verdad te aprecio. Y creo haberlo demostrado".

Ayelen Mazzina

La investigación sobre el rol de Ayelén Mazzina

La semana pasada, Ayelén Mazzina presentó un documento ante la fiscalía de Ramiro González por medio del cual desmentía los planteos de la ex primera dama, quien aseguraba que Mazzina estaba al tanto de la situación de violencia que padecía mientras era la esposa del ex presidente y convivían en Olivos.

En el contexto de la causa por violencia de género contra el ex mandatario, Yañez involucró a la dirigente y aseguró haber compartido con ella unas fotos asociadas con los hechos denunciados, cuando ambas compartieron un viaje a Brasil para cumplir con un compromiso de la agenda de Fabiola Yañez.

Desde el lado de Yañez, se puso énfasis en aquel viaje a Brasil compartido con la ex ministra, pero en este punto comienzan a aparecer las incógnitas que deberán ser esclarecidas por la investigación. La ex primera dama asegura haber pedido ayuda a Mazzina, mientras que la ex funcionaria remarca lo contrario, al indicar que quiso recibir a Yañez en su despacho "en varias oportunidades", una reunión que no llegó a concretarse.

CA